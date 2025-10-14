關於工作中自豪感和包容性的一些想法

在過去的一年半里，我們都看到了同事的家、孩子、寵物、伴侶和辦公室外的生活。 因此，我們深入瞭解了同事的廚房、臥室、辦公室和家庭中的其他隨機區域，如果沒有全球大流行、強制性的在家工作命令和隔離的需要，我們可能永遠不會看到這些區域。
我很幸運有一個房間，我可以有一個專門的辦公室。 當我在 Zoom、Teams 或其他眾多網路會議平臺之一上時，我的背景是我最喜歡的畫作、我的孩子、丈夫的照片以及我特別喜歡的商業書籍。 老實說，我有意選擇出現在我身後的東西——希望意味著專業精神，同時也表現出一點我的個性。
不是每個人都願意在工作中分享他們的個人生活。
根據LinkedIn的一項新調查，美國近四分之一的LGBTQ+專業人士在工作中隱藏了他們生活中的這一部分。 雖然我很自豪地展示我的孩子和伴侶的臉，但認定為LBTQ+的員工可能會選擇不在辦公桌上展示親人（或虛擬環境中的背景）。
他們也可能避免談論周末計劃、晚上外出或任何可能讓同事瞭解工作之餘生活的機會。 在接受LinkedIn調查的人中，有26%的人擔心在工作中公開自己的身份會導致同事區別對待他們。
這種擔心是有根據的——“近三分之一（31%）的LGBTQ+專業人士表示，他們在工作中面臨公然的歧視和/或微攻擊。 四分之一的受訪者表示，他們過去離職是因為他們在工作中沒有被接受。
另一方面，調查報告稱，“那些作為LGBTQ +個人在工作中開放的人表示，這有助於他們與他人聯繫以獲得支援，並在他們的職業中建立更好的關係。 他們還說，當他們出來工作時，他們覺得自己被舉起了重擔。
那麼，作為領導者，我們如何��鼓勵我們的團隊和同事感到足夠舒適和安全，將他們的「整個自我」帶到工作場所呢？
建立和支援包容性文化
使用性別代詞是一個開始。 在NPR的一份報告中，GLAAD跨性別代表副主任亞歷克斯·施密德（Alex Schmider）將使用某人的正確代詞與正確發音進行比較 - “一種尊重他們並以一致和真實的方式提及他們的方式。
LinkedIn和Instagram現在使其成員可以在他們的個人資料中分享性別代詞，改變你的性別代詞是幫助我們的LBTQ +同事感到被關注的開始。
如果你想學習如何駕馭性別認同，NPR與GLAAD合作，最近發佈了 與性別認同有關的術語表。 代詞基本上是我們除了名字之外如何識別自己。 這就是某人在談話中提到你的方式，“GLAAD的通訊官Mary Emily O'Hara說。 “當你與人交談時，這是確認他們身份的一種非常簡單的方法。
正如NPR詞彙表的作者所指出的那樣，「在各個層面增加員工多樣性的包容性努力不會以詞彙表結束，但這種資源可以鼓勵創造更加寬容和尊重的工作場所的努力。
創建包容性文化是任何領導者都必須具備的，教育自己成為 LGBTQ+ 同事的更好盟友是一個開始。
如果您想知道在驕傲月期間可以採取哪些有意義的行動，那麼向以下組織捐款將是產生影響的一種方式。
在 Splashtop，我們承諾將員工捐款與上述任何組織相匹配，每位員工最高可達 10，000 美元。
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