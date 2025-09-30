與聯合創始人許菲利普討論 Splashtop 的樞紐，現在和未來計劃

Splashtop 的首席技術官兼聯合創始人 Philip Sheu 幫助推動了公司從移動應用程序開發人員向cloud服務提供商的轉型。 Splashtop 的內容管理器吉莉安·米勒坐下來與他談論這一樞紐，Splashtop 今天在哪裡，以及他看到該公司未來的發展方向。
吉莉安·米勒：嗨，菲利普，謝謝你抽出時間坐下來和我談談今天。 讓我們從頭開始，是什麼激發了您首先啟動 Splashtop 的靈感？
許菲利普：你可能知道，所有在麻省理工學院學習的創始人一起學習。 這就是我們發現啟動錯誤的地方。 那時，麻省理工學院舉行了一場有趣的創業競賽，稱為 10k 競賽。 學生們將組建一個創業團隊，撰寫商業計劃書，創建原型並推廣它。 獲勝者將獲得 10,000 美元用於資助他們的企業。 我認為我們進入了半決賽，我們的音調是由風控公司判斷的。 這種經驗和團隊的努力使我們走上了啟動道路。
幾年後，在大公司分開工作之後，我們再也無法抗拒啟動錯誤了。 馬克，羅伯特和托馬斯第一次聚在一起，成立了一家服務器管理固件公司。 當時我正在惠普設計服務器硬件，但不久之後我加入了它們。 該公司在幾年後被收購。 我們一直運行到 2006 年，這是我們所有人都退出並啟動 Splashtop 的時候。
阿嬌米勒：這是一個偉大的起源故事。 那麼，你是如何在 2006 年做出轉向的決定？
Philip Sheu：我們在產品和技術方面都很開放。 我們確實知道我們想為日常用戶構建一些東西。 以前，我們的直接客戶是戴爾，IBM 和 HP 等大型服務器公司。 雖然這是一個很好的體驗，但我們覺得與實際用戶有點斷開連接。 因此，更直接的�反饋成為我們新企業的第一個先決條件。
第二個是找到一個痛點。 一個問題要解決。 一個我們敏銳地理解自己的問題。 蘋果剛剛推出了 iPad。 這是一個閃閃發光的新物件；在短時間內變得非常受歡迎的東西。 每個 iPad 用戶仍然擁有一台 PC，可容納他們的高清電影，遊戲，音樂收藏等。 應用程序商店正在下車，沒有 Netflix，沒有 Spotify，也沒有桌面應用程序。 因此，我們認為：「嗯，人們可能會覺得能夠隨身攜帶 iPad 很有趣，包括其美觀的外形、令人驚豔的觸控螢幕，以及八小時的電池續航力，而且能夠在不犧牲效能或體驗的情況下，盡情存取整個電影、音樂等。」 隨著市場上越來越多的智能手機和平板電腦，我們希望人們能夠在多種設備上的數字生活之間無縫過渡。 這成了我們旨在解決的痛點。
阿嬌米勒：你現在正在做的最重要的事情是什麼？
Philip Sheu：我們正在努力的最重要的事情之一-希望它將成長為我們公司的下一個主要支柱-就是 IT 和中型到大型組織的服務台的遠端存取。 從我們主要的中小企業基礎上升市場是一個具有挑戰性，但令人興奮和自然的增長途徑。 我認為我們擁有堅實的技術和產品基礎，可以從中建立起來，並以熱情的客戶為中心的思維方式來吸引和服務那些較大的客戶。 作為一個組織，我們已經準備好滿足企業客戶的合規性和安全性需求。
我們看到許多潛在客戶被鎖定在少數供應商中，這些供應商擁有企業 IT 和服務台的遠端存取市場。 儘管這些供應商的歷史悠久並且當然是眾所周知的，但我們相信 Splashtop 產品可以更好地滿足其許多客戶的需求。 我們的產品效能更高、易於使用，並可直接插入客戶現有的 IT 環境。 最重要的是，Splashtop 團隊將專心傾��聽他們的需求並相應地適應。
吉莉安·米勒：除了上升市場之外，您對 Splashtop 未來的更廣闊願景是什麼？
P@@ hilip Sheu：我和我的聯合創始人一起渴望 Splashtop 成為需要遠端安全地執行任何操作的客戶的最佳合作夥伴。 這可能是一家財富 500 強公司的服務台，電影工作室的動畫師在家工作，一所大學為校外的學生提供計算機實驗室服務，或者真的任何需要遠程執行任何操作的人。
我們希望他們能夠依靠 Splashtop。 讓回應速度和視訊逼真度感覺就像是在另一台電腦前一樣。 我們希望它是一個簡單而響應迅速的過程。 最重要的是，我們希望他們知道它是安全的。
吉莉安·米勒：當然，這對未來是一個很好的目標，尤其是在今天的世界。 您似乎非常致力於 Splashtop 的增長。 這家公司是什麼讓你感到興奮？ 是什麼讓你每天早上下床？
許菲利普：兩件事。 第一個回到我們最初的動機-我們開始 Splashtop，目標是直接向消費者提供有用的東西。 來自客戶的持續反饋，以及做些什麼的機會，每天早上讓我和我的同事下床。 這是一種陳詞濫調，但我們的工作感覺不僅僅是薪水，因為我們正在使客戶的生活更輕鬆。 由於我們與客戶的聯繫，我們感到深刻的自豪感和滿足感。
第二件事是 Splashtop 的人。 在這裡，我們有個性，技能和背景的多樣性。 我們的文化是連接我們所有人的關鍵，共同的線索。 Splashtop 感覺就像是第二個家庭，因為我們互相幫助成功並成長。 我的同事們非常擅長他們所做的事情，但他們也很謙虛和協作。 每天與我們的團隊合作真是一種樂趣。
吉莉安·米勒：Splashtop 結束我們的對話有什麼有趣的事實？
菲利普·許：今天 Splashtop 的各個方面與我們的大學經驗，我們來自何處以及我們成長的地方有關。 在麻省理工學院見面之前，我們都從台灣移民到加利福尼亞，這是我們出生的地方。 大學畢業後，我們最終搬回加利福尼亞州，並在那裡建立了 Splashtop 的總部。 後來，我們在台灣成立了 Splashtop 的第一個工程辦公室。 它仍然是我們迄今為止最大的工程辦公室。