Splashtop 慶祝同志驕傲月力挺 LGBTQ+ 員工

在 Splashtop，包容性是我們的基本價值觀之一。 無論你是誰，你都會因為你是誰而被看到、欣賞和慶祝，我們希望你全身心地投入到工作中。
雖然我們的價值觀很明確，並且嵌入到我們所做的每一件事中，但事實是，並不是每個人都覺得在工作中做真實的自己很舒服。 仍有許多工作要做。
這就是同志驕傲月如此重要的原因！在慶祝活動熱烈展開之際，本月份更要以行動支持 LGBTQ+ 平權，宣揚 LGBTQ+ 的理念和文化。因此，今年我們特別在 Splashtop 上傳達 LGBTQ 社群的理念和我們的支持。
與Ian McGarvey和Chris Fernandez的問答
問：驕傲月對你意味著什麼？
克裡斯·費爾南德斯： 這就像假期，但六月的LGBTQ。 想像一下，帶有酷兒內容的電視特輯，披著彩虹旗的街道，然後是服裝，突然......🎵 “它開始看起來很像驕傲月。 無論你走到哪裡..." 🎵.
伊恩·麥加維： 對我來說，驕傲月是關於公開和毫無歉意地表達你是誰。 看到其他人出櫃並感到自豪有助於建立支持和社區。 對於還沒有出來的人來說，它也是非常有説明的。
問：你是怎麼來到 Splashtop 的？
克裡斯·費爾南德斯： 雖然我通常不會分享太多關於我在工作中的個人生活，但我最近訂婚了，覺得我想與我的團隊分享這個消息。 從那裡，人們詢問細節，我讓他們知道我未婚夫的名字是達里克。 所以，我想你可以說我的訂婚公告是我在工作中的表現！
伊恩·麥加維： 作為一個有丈夫的雙性戀男人，我覺得我可以在工作中做我自己，而不��必擔心受到歧視。 所以，這對我來說只是平常的一天，在開會前，我隨便和丈夫分享了周末的計劃。 在工作中感到安全和被接受是非常重要的，我很感激我可以在這裡做我自己。
問：你最喜歡的慶祝驕傲月的方式是什麼？
克裡斯·費爾南德斯： 我喜歡改變現狀。 有時我會做SF Pride，有時做San Jose Pride。 上次我去SF Pride時，我和我以前的公司SolarCity一起參加了遊行。 今年，我做了修腳，把我的腳趾塗成了跨性別驕傲旗的顏色。
伊恩·麥加維： 我通常通過觀看慶祝LGBTQ +藝術家的電視節目和電影來低調地慶祝。 我最喜歡的兩個節目是傳奇（舞廳比賽）和RuPaul's Drag Race，其中世界上最著名的變裝皇后之一舉辦比賽，尋找下一個超級變裝皇后。
我們其他人如何在Splashtop慶祝驕傲？
我們通過提升我們的團隊 LGBTQ+ 聲音、享受樂趣和支援為 LGBTQ+ 權利和平等而戰的組織來慶祝驕傲。 今年，我們將向以下三個組織匹配高達 10，000 美元的員工捐款：
也請考慮向這些組織捐款。
我們還能做什麼？
力挺 LGBTQ。
這可以有多種形式，從成為一個好的傾聽者到與某人分享一個安全的空間，做真實的自己。 不要屈服於性別假設，也不要接受反LGBTQ的笑話。 對那些這樣做的人說出來，即使它不舒服。 歸根結底，成為LGBTQ+ 盟友就是要為所有人表明立場，無論性別認同或性取向如何��，甚至膚色如何;每個人都應該得到尊嚴和尊重。 成為盟友！
#Loveislove年骄傲月快乐