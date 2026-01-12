混合工作已經死了，長壽靈活的工作

家庭辦公室、咖啡店、傳統辦公室... 我們工作比以往任何時候都不重要。 這就是知識工作者和執行團隊所表達的情緒。 知識工作者過去面對權衡-通過遠程工作或在辦公室工作推進職業生涯來獲得高質量的工作與生活平衡。 這種權衡已經融化了。根據皮尤研究（Pew Research）進行的 2022 年 1 月美國成人勞動力調查，今天，72％ 的遠程工作員工表示在家工作（WFH）並沒有影響他們在工作上的進步能力。
行政團隊看到了降低運營成本並從員工那裡獲得更高生產力的巨大機會，還制定了所有計劃，但消除了「舊的」混合工作模式。 REI 剛剛建立了他們已經試圖出售的企業總部。
同時，Zillow 允許隨時隨地工作的操作模式。 Zillow 項目管理和靈活工作副總裁梅根·雷布斯坦（Meghan Reibstein）在接受《Inc.》雜誌採訪時表示，混合 WFH 和面對面的混合工作安排是錯誤的做法。 Zillow 現在擁有靈活的工作政策，可讓員工隨意進入辦公室或遠端工作；如果他們願意就搬家；並尋求工作與生活平衡的最佳方式。 賴布斯坦說，這導致了工作申請的巨大增加。
底線：無論在何處完成，工作都是工作。
2021 年混合工作如此，彈性工作就是未來
在過去的一年裡，我們從許多客戶那裡聽說「混合工作」這個詞已經過時了。 他們認為這是疫情期間在家+辦公室混合工作安排的暫時狀態。 然而，他們相信未來的工作將牢牢植根於分散式或靈活的工作。
這種根本性的變化不僅僅是遠程工作的不同方法。 這是對我們如何開展業務，工作方式以及學習方式的基礎重新思考。 這是一個影響每個行業的全球運動，它是圍繞工作未來進行更大規模對話和創新的一部分。實際上，我們直接從 Splashtop 客戶那裡聽說他們不喜歡「混合」一詞。他們一直將混合工作視為臨時狀態。 向前邁進，他們認為工作應該是靈活的。 他們也想放棄行話，工作就是工作。
Splashtop 也看到教育行業中發生的變化，從中學到大學級別的學校也發生了這種變化。根據 Splashtop 的《教育狀況》出版物，92％ 的學生希望可以 24/7 全天候訪問校園電腦以繼續學習。 此外，90% 人認為每個學生都應該具備在家學習的能力，無論頻寬或電腦類型如何。
招聘公司 Robert Half 甚至提出組織聘請首席遠程工作官（CRWO），該人負責遠程或靈活工作經驗的完整員工體驗。
使靈活工作成為常態的挑戰
為了建立完全靈活的工作和學習環境，仍有工作要做。 教育機構必須意識到，63％ 的學生無法在家中使用��計算機。 相反，他們求助於使用 Chromebook，iPad 或其他平板電腦。 他們需要適當的技術，使他們能夠在任何設備上工作。 如果出現問題，則需要在這些設備上獲得 IT 服務台的完全支持。
企業也存在自攜設備（BYOD）挑戰。 事實上，支援靈活的業務工作帶來了一些額外的挑戰。 首先，皮尤研究調查顯示，60％ 的遠程工人與他們的同事感覺不那麼聯繫。 鑑於 2021 年開始並繼續至今的「偉大辭職」，該統計數據應作為警告。
微軟 2021 年度工作趨勢指數報告根據對 30,000 多名全球員工進行的調查顯示，41％ 正在考慮戒菸或改變職業。 想像一下，在感覺與同事脫節的遠程工作者中，這個數字有多高。 BBC Worklife 在最近的一篇題為「為什麼工人可能最終拒絕混合工作」的文章中強調了這個問題。 文章說：「在即時 [術語] 中，專家建議雇主需要對工人對混合工作模式的感覺保持脈搏。」
需要快速解決這些挑戰的時候，遠端存取工具就能派上用場。各個組織正在重新想像其遠端工作的方式，並尋找升級技術的方法，以使其更簡單和更安全。他們正在採用新的技術，如增強現實 (AR)，以提高效率、實用性和創新性。透過這樣做，他們希望讓工作和學習更容易獲得並且更加公平。
員工和學生在選擇工作，教育，培訓，會議，協作和創新時，將優先考慮遠端存取。
遠端存取如何實現彈性工作
遠端存取可確保您的遠端使用者�無論在何處執行工作，都可以存取學校或辦公室內的計算資源。根據 O2 Business 對促進生產力和成長的原因所進行的研究顯示，許多遠端工作者無法存取遠端執行工作所需的所有軟體應用程式和檔案。 這通常是由於個人設備無法運行與面對面計算機相同的應用程序（視頻編輯軟件，CAD 程序，圖形設計工具等）的結果。
使用 Splashtop，您可以在使用任何設備（包括個人設備）時，從任何地方為用戶提供安全的遠端存取和控制其學校或辦公室電腦。 Splashtop 提供了如此快速，簡單和安全的面對面體驗，就像他們在辦公室電腦前一樣。以下是一些關鍵的效能功能：
以高達每秒 60 張畫面播放速率的 4k 串流
iMac 專業視網膜 5k 低延遲串流
可配置的設置以實現最佳
利用 AMD 和 NVIDIA 的最新加速優化編碼/解碼引擎
採用 BYOD (自攜裝置) 策略的組織想要採取單一平台方法。 這允許用戶在移動設備，台式機和筆記本電腦設備之間無縫切換。 Splashtop 之類的現代遠端存取解決方案還為自攜裝置提供完整的遠端支援。 這意味著服務台可以支持在任何操作系統（包括 Linux）上運行的學校/公司發布的設備及其個人設備上面臨技術問題的遠程用戶。
底線
了解靈活，遠程工作的好處的組織可能會在 2022 年超越同行。 工作和教育的未來取決於員工和學生的參與度。 簡而言�之，重要的是不僅要擁抱遠程工作的明顯優勢，而且還要雙倍努力使靈活性核心工作和學習體驗。