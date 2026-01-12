工具整合如何提高 IT 支援的生產力

系統管理員經過管理數百個，有時數千個不同的設備的過程。 管理如此多的端點需要各種軟體來幫助理解和維護不同類型的設備和作業系統。管理多個工具並在不同的軟體之間來回切換來管理這些端點是低效且不可持續的做法。
採用Splashtop Enterprise這樣的工具可以最大限度地減少技術人員需要執行的工具切換次數，從而幫助整合主要 IT 功能並簡化流程。
為什麼刀具整合如此重要？
根據需求，採用新工具並不罕見。 這很有意義，您需要快速找到解決方案，以便添加解決問題的內容。 但是，此程序不會考慮每個工具的可擴展性和互連性，以及它在整個工作流程中的運作方式。 IT 團隊可能擁有一個管理端點的工具、一個用於服務台支援的單獨軟體以及另一個用於遠端存取的軟體。
像這樣連接一次性軟體可能會導致某些整合以及與其他工具的合作出現問題。某些工具可能與其他工具整合，但如果您的技術堆疊中有一個工具不集成，則可能會導致流程中進行更多的手動工作，並增加錯誤的空間。
另一件需要考慮的是，將其他工具添加到您的技術堆疊中意味著增加潛在的安全風險。 除了瞭解該工具如何管理客戶數據之外，IT 團隊還需要評估每個工具的安全性，以確保它與其團隊的安全性準則一致。
平均工作人員每天在 10 個不同的應用程序之間切換並不罕見，但這樣做可能會降低生產力。 2021 年的一項研究發現，切換應用程序可以使個人的效率降低 26%。 Splashtop 可將常用功能整合到一個應用程式中，並將其他應用程式的資訊同步到一處，從而協助最大限度地減少 IT 支援團隊必須執行的應用程式切換量。
有助於整合 IT 功能的 Splashtop 關鍵功能
Splashtop Enterprise 可以協助整合技術人員日常執行的主要 IT 功能。讓我們看看 Splashtop 如何幫助整合您的 IT 技術堆疊。
服務台主控台提供更快速的遠端工作階段概觀並增強工作流程
Splashtop Service Desk 控制台可協助技術人員清楚地查看目前會話的狀態、誰正在接受協助以及每個會話發生的情況。
服務台控制台也為技術人員提供了多種不同的方式來與使用者進行連線。技術人員可以選擇是否共享邀請連結或 6 位 PIN 碼進行連接。透過鏈接，最終用戶可以下載 Splashtop 應用程式並啟動它進行連接。
使用者連接到 Splashtop 後，技術人員可以在 Splashtop Service Desk 控制台中輕鬆看到狀態從「等待」變更為「活動」。會話啟動後，技術人員可以透過選擇「Start 終端連線」來請求連線許可。此對話方塊提示最終使用者拒絕或向技術人員授予權限。
有了多名技術人員，Service Desk 主控台可提供進行中或需要完成的工作階段的高階段概觀。 技術人員可以快速找出下一步的使用者需要協助，並建立一致的支援工作流程，在此之間的間隔更少。
遠端管理和維護端點
管理數千個端點並不是一件容易的事，並且確保有足夠的技術人員來支援每個用戶對於一個人來說是一項艱鉅的任務。幸運的是，Splashtop 提供支援管道和連線線路由，以確保最終用戶獲得合適的技術人員來獲得所需的支援。
在 Splashtop 中，IT 團隊可以依特定類別（例如裝置類型、作業系統或實體位置）組織後端端點。這可確保最終用戶從具有該特定裝置專業知識的人員那裡獲得適當的支援。當接到支援電話時，Splashtop 可以協助將這些電話轉給指定的技術人員，以支援這些設備或解決問題。
支援管道還提供創建更高效腳本和任務的能力，供技術人員使用。技術人員可以輕鬆選擇哪些裝置接收特定動作、應用程式、更新或維護。如果 iOS 有新更新，技術人員可以進行更新，並同時更新數百台裝置，而不必手動選擇和更新每台裝置。
所有這些功能都可以遠端使用，從而節省技術人員前往最終用戶尋求支持的麻煩。 最終用戶可以期待更快的解決時間，因為他們的問題會更快地傳遞給專業技術人員，並在需要時可以從多個人獲得幫助。
擴增實境幫助技術人員提供更多覆蓋範圍
熟練的技術人員很難找到，當他們可以更有效地使用他們的寶貴技能時，讓他們到現場評估問題，可能不值得努力。 這個問題可以通過增強現實的幫助來解決。
擴增實境 有助於讓技術嫻熟及現場技術員能夠解決更多問題，同時減少需要出差的次數。現場技術人員可以進去，診斷問題，甚至在不需要協助的情況下解決簡單的問題。如果需要更有技術的技術人員，他們可以透過增強實境致電並尋求協助解決問題。這有助於減少更高技能技術人員所需負責的旅程和問題量，讓他們能將時間專注於最需要他們專業知識的地方。
使用 Splashtop Enterprise 整合工具並提高生產力
有興趣整合您的 IT 支援技術堆疊��嗎？ Splashtop Enterprise 讓技術人員和最終使用者都可以輕鬆進行遠端裝置管理。透過易於溝通的方式連接到最終用戶以及組織會議的方式，Splashtop 可以幫助簡化常見的 IT 支援功能並最大限度地減少所需的工具數量。
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