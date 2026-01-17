Splashtop 出現在 Command-Control-Power Podcast

Splashtop 產品管理副總裁 Annie Chen 加入了 CMD-CRTL-PWR Podcast，討論 Splashtop 為 IT 和 MSP 提供的遠端存取解決方案。
Command-Control-Power 是由 3 位 Apple Consultants Network 成員主持的每週 Podcast，Splashtop 的 Annie Chen 討論了 Splashtop 的遠端存取和遠端支援解決方案。您可以在此處收聽完整的 Podcast。以下是我們推薦的本集亮點：
Splashtop 的高效能遠端連接源於消費產品
本集內容提到 Splashtop 的第一個遠端存取解決方案是如何為個人設計的，可以從任何其他設備遠端存取他們自己的電腦。許多早期的 Splashtop 使用者都是遊戲玩家，他們想要一種方法來遠端存取其強大的桌面。
遊戲玩家需要一種遠端存取工具，能夠以最小的延遲提供快速的遠端連接。 Splashtop 迎接挑戰，與 GPU 製造商密切合作，以確保 Splashtop 能夠利用硬體實現最高效能。
主持人稱讚 Splashtop 與 Mac 和 iOS 裝置的相容性
MacWorks 的主持人 Jerry Zigmont 評論說，Mac 使用者似乎總是接受其他遠端存取產品的缺點。另一方面，Zigmont 稱讚 Splashtop 在 Mac 和 Windows 操作系統之間具有同等功能。
Splashtop 為 Mac 和 Windows 使用者提供快速遠端存取和所有頂級功能。
Splashtop 的遠端支援工具廣受 IT 支援和 MSP 專業人員��的好評
在 Splashtop 成為 消費者首選的遠端存取平台 後，Chen 描述了許多用戶如何接觸 Splashtop 團隊，並表示希望擁有一個類似的遠端存取工具來用於他們的 IT 支援工作。
透過勤奮工作並且積極與客戶合作，Splashtop 已在 IT、服務台和 MSP 遠端存取與遠端支援解決方案業界領先群倫。世界各地的 IT 技術人員選用 Splashtop 為電腦、平板電腦和行動裝置提供遠端支援。
「對我來說，真正鞏固 [Splashtop] 地位的是，遠端存取用戶端 iOS 裝置對我來說是多麼的容易」Zigmont 在討論他如何使用 Splashtop 為 iPhone 客戶提供支援時說道，「這一直是一個非常微不足道，但其他產品比不上的一項任務。」
Chen 描述了 Splashtop 如何透過聽取客戶的意見取得今天的成就。 Splashtop 的產品開發始終以「什麼對客戶最有幫助？」為準則。
Chen 提到的另一個重要事項是，我們 Splashtop 知道許多 IT 專業人員和 MSP 經常與其他供應商簽訂長期合約。在許多情況下，Splashtop 會為新客戶的訂閱增加額外的月份，以便客戶彈性配合其他合約的剩餘時間。
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