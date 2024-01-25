如何使用 Splashtop 遠端桌面連接 Ubuntu

隨著越來越多的公司選擇在混合環境中工作並且遠端工作變得更加常態化，組織在研究遠端桌面解決方案時需要考慮個人使用的設備和作業系統類型。
雖然 Mac 和 Windows 是組織用於日常工作的更常見作業系統，但有些組織正在使用 Ubuntu 等開源替代品。這些組織仍然需要遠端工作，因此我們將討論如何使用 Splashtop 遠端存取 Ubuntu 電腦以進行遠端工作。
為什麼選擇 Splashtop 用於 Ubuntu 遠端桌面
關於遠端桌面解決方案，Splashtop 成為 Ubuntu 用戶的首選。該平台經過精心設計，可滿足個人和專業用例的需求，提供無縫且安全的遠端桌面體驗。以下是 Ubuntu 上使用 Splashtop 的主要優點：
易於使用和安裝
Splashtop 的安裝過程簡單且使用者友好，適合所有技術等級的使用者使用。安裝後，其直觀的界面允許輕鬆導航和控制。 這種簡單的設定和操作消除了與遠端桌面軟體相關的典型挫折，確保從開始到結束的無憂體驗。
廣泛的兼容性
Splashtop 的突出特點之一是其在裝置相容性方面的多功能性。無論您是從 Windows PC、Mac、iOS 或 Android 智慧型手機還是平板電腦存取 Ubuntu 計算機，Splashtop 都能確保一致且可靠的連接。這種廣泛的兼容性意味著您永遠不會受到現有裝置的限制，為您存取 Ubuntu 桌面的方式和位置提供了無與倫比的靈活性。
高效能存取
透過 Splashtop，遠端桌面體驗既流暢又靈敏。用戶享受高性能訪問，其特點是實時互動和最小的延遲。 這對於需要高精度或高速度的任務特別有益，確保您的遠程工作就像您實際存在 Ubuntu 機器一樣有效率和有效。
安全可靠
安全性是遠端桌面存取中最重要的問題，Splashtop 透過強大的安全措施解決了這個問題。該平台採用行業標準加密協議和雙重驗證，確保所有遠端連接都是安全的，並防止未經授權的存取。這些安全功能可讓您安心地知道您的數據和遠端工作階段是安全的。
與不同的 Ubuntu 版本的兼容性
Splashtop的適應性延伸到它與各種Ubuntu版本的兼容性，使其成為不同用戶的多功能選擇。它支持主要版本，包括：
烏布圖桌面 16.04
烏布圖桌面 18.04
烏布圖桌面 20.04
烏布圖桌面 22.04
這種廣泛的支援確保了無論 Ubuntu 版本如何，Splashtop 都能提供穩定可靠的遠端桌面體驗。這種相容性證明了 Splashtop 致力於滿足不同用戶群的需求，包括舊系統和最新的 Ubuntu 版本。
如何為 Ubuntu 設定 Splashtop 遠端桌面
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將 Linux 串流程器安裝到要遠端進入的 Ubuntu 計算機上。
將Splashtop Business 應用程式安裝到您想要遠端控制的電腦、平板電腦或行動裝置上。該應用程式可以下載到 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 作業系統裝置。
完�成這三個簡單的步驟後，您可以使用您選擇的任何裝置遠端存取您的 Ubuntu 裝置。
遠端存取您的 Ubuntu 桌面
從 Splashtop 應用程式遠端存取 Ubuntu 桌面非常簡單。從本機裝置開啟 Splashtop Business 應用程式。打開應用程式後，您將看到可以遠端存取的電腦清單。安裝了 Streamer 的 Ubuntu 桌面將出現在該清單中（以及安裝了 Streamer 的所有其他電腦）。雙擊該裝置，就可以開始了。
此過程的簡單性和效能速度是 Splashtop 成為領先的遠端存取軟體工具（專門針對 Ubuntu 用戶）的幾個原因。
在 Ubuntu 上使用 Splashtop 的好處
Splashtop 為 Ubuntu 用戶提供全面的遠端桌面解決方案，融合了便利性、效能和安全性。其主要好處包括：
無與倫比的可用性和生產
Splashtop 確保從任何地方使用任何裝置輕鬆、即時地存取您的 Ubuntu 桌面。這種多功能性結合多重監視器支援等功能，通過在虛擬環境中複製實體工作區來提高生產力。
強大的安全性和高效能交付
安全性是 Splashtop 設計的基石，具有最先進的加密和雙重驗證等選項來保護您的資料和會話。在效能方面，使用者享受高畫面速率的回應體驗，這對即時任務至關重要，即使在低頻寬情況下也進行最佳化。
此外，Splashtop 的經濟性和可擴展性使其成為從個人到大型企業的許多用戶的理想選擇。定期更新和專屬支持可確保平台隨用戶需求和技術進步而發展。
總而言之，Splashtop 作為一種安全、高效且用戶友好的遠端桌面解決方案脫穎而出，非常適合尋求可靠、無縫遠端存取的各種 Ubuntu 用戶。
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您可以在任何地方工作並使用 Splashtop 遠端存取您的 Ubuntu 桌面。您將享受從遠端 Ubuntu 桌面遠端工作的樂趣，並享受高品質遠端桌面存取、文件傳輸和安全連接等強大功能。
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