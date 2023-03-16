Splashtop進行大量投資以確保安全的遠端存取

隨著遠端工作的增加加劇了網路安全風險，Splashtop已向其安全基礎架構投資了數百萬美元，並成立了由當今領先的網路安全專家組成的安全諮詢委員會。

從第一天起，安全性一直是Splashtop的首要任務。

Splashtop的遠端存取與遠端支援解決方案已被超過3000萬人使用，還有數以百萬計的裝置用於遠端連接。自COVID-19關閉企業和學校以來，這些數字才有所增加。商業專業人士正在使用Splashtop遠端桌面軟體連接到辦公室的電腦以在家中工作，而教育機構正在使用Splashtop通過使學生能夠在家中從其個人裝置遙控實驗室電腦來增強遠端學習。

隨著Splashtop受到如此多的人、企業、學校和大學的信賴，用戶能夠依靠Splashtop保護其敏感資訊、數據和隱私的能力至關重要。

這就是為什麼我們在Splashtop如此重視安全性的原因，也是我們為了進行持續改進基礎設施和安全措施而進行大量投資的原因。此外，我們已經召集了網路安全和法規遵從方面的全球領先專家，以幫助我們進一步保護我們的平台。

Splashtop 的安全諮詢委員會

Splashtop 剛剛宣佈成立其安全諮詢委員會。 該委員會將幫助指導 Splashtop 實現其嚴格的安全性和合規性目標。

理事會的每個成員在網路安全方面都有獨特的經驗和技能。該委員會將能夠為Splashtop提供有關最佳安全實踐的指南，推薦諸如高級端點安全之類的特定工具，並幫助建立適當的風險評估和合規流程。

安全諮詢委員會的成員包括：

羅恩·布拉夏 — 惠普企業 (HPE) 工程副總裁

戴維·哈恩 — CDK 全球首席信息安全官

邁克爾·麥坎德雷斯 — 網絡安全服務副總裁, 包

特里·奧丹尼爾 — 安全保證主管, Netflix 公司

里克·奧洛夫 — 戰略安全顧問

羅伯·拉根- 首席安全研究員，主教福克斯

賈斯汀·索邁尼 — 統一技術首席安全官

請參閱 Splashtop 關於成立安全諮詢委員會的公告 ，以瞭解有關每個成員的背景和經驗的更多資訊。

遠端存取安全仍然是Splashtop的首要任務

“安全是永遠不會'完成'的事情;這是為了跟上不斷變化的威脅而不斷努力，“Splashtop 首席執行官 Mark Lee 說。 考慮到這一點，Splashtop 已投資數百萬美元用於運行和進一步增強其基礎設施。

Splashtop不斷掃描其遠端存取與遠端支援產品以確保其完整性。 Splashtop還與一流的安全公司合作，定期進行審核。

Splashtop 通過來自外部安全公司的諮詢和服務（如 AWS Professional Services、PacketWatch、Bishop Fox、Improsec A/S、CrowdStrike 和 A-LIGN）（以及來自 Bugcrowd 的眾包輸入）來補充其內部流程，以對 Splashtop 系統和產品進行持續的審計和分析。

最近，Splashtop 將其基礎設施部署到多個雲供應商，以降低服務可用性依賴單個供應商的風險。 Splashtop 今年還獲得了 SOC 2 Type 2 認證，並大大提高了其雲基礎架構的安全狀況。

Splashtop 還率先提供安全的零信任遠端訪問平臺。 研究公司Gartner認為，60%的企業將逐步淘汰VPN，轉而採用零信任網路訪問解決方案。

Lee表示：“我們應感謝我們現在和將來的客戶，盡其所能，使Splashtop的遠端存取與遠端支援產品盡可能地安全。”

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