Splashtop進行大量投資以確保安全的遠端存取

隨著遠端工作的增加，加劇了網絡安全風險，Splashtop 在其安全基礎架構上投資了數百萬美元，並成立了一個安全諮詢委員會，其中包括當今領先的網絡安全專家。
從第一天起，安全性一直是Splashtop的首要任務。
Splashtop 的遠端存取和遠端支援解決方案已被超過 3,000 萬人使用，還有數百萬台裝置用於遠端連接。自 COVID-19 封鎖企業和學校以來，這些數字只增加了。商務專業人士正在使用 Splashtop 遠端桌面軟體 連接到他們的辦公室電腦以 ，而教育機構則使用 Splashtop 來增強遠距教學，讓學生能夠從家中的裝置 遠端控制實驗室電腦 。
由於 Splashtop 被如此多的人，企業，學校和大學所依賴，因此用戶可以依靠 Splashtop 保護其敏感信息，數據和隱私的能力至關重要。
這就是為什麼我們在Splashtop如此重視安全性的原因，也是我們為了進行持續改進基礎設施和安全措施而進行大量投資的原因。此外，我們已經召集了網路安全和法規遵從方面的全球領先專家，以幫助我們進一步保護我們的平台。
Splashtop 的安全諮詢委員會
Splashtop 剛剛宣佈成立其安全諮詢委員會。 該委員會將幫助指導 Splashtop 實現其嚴格的安全性和合規性目標。
在網絡安全方面，理事會的每個成員都擁有獨特的經驗和技能。 該委員會將能夠為 Splashtop 提供有關最佳安全��實踐的指導，推薦特定工具（例如高級端點安全性），並幫助建立適當的風險評估和合規流程。
安全諮詢委員會的成員包括：
羅恩·布拉夏 — 惠普企業 (HPE) 工程副總裁
戴維·哈恩 — CDK 全球首席信息安全官
邁克爾·麥坎德雷斯 — 網絡安全服務副總裁, 包
特里·奧丹尼爾 — 安全保證主管, Netflix 公司
里克·奧洛夫 — 戰略安全顧問
羅伯·拉根- 首席安全研究員，主教福克斯
賈斯汀·索邁尼 — 統一技術首席安全官
請參閱 Splashtop 關 於成立安全諮詢委員會的公告 ，以了解有關每個成員的背景和經驗的更多信息。
遠端存取安全仍然是Splashtop的首要任務
“安全是永遠不會'完成'的事情;這是為了跟上不斷變化的威脅而不斷努力，“Splashtop 首席執行官 Mark Lee 說。 考慮到這一點，Splashtop 已投資數百萬美元用於運行和進一步增強其基礎設施。
Splashtop 不斷掃描其 遠端存取解決方案 以確保其完整性。Splashtop 也與一流的安全公司合作，定期進行審核。
Splashtop 通過外部安全公司（例如 AWS 專業服務，PackeTatch，主教福克斯，即興 A/S，CrowdStrike 和 A-LIGN（以及來自 Bugcrowd 的眾包輸入）的諮詢和服務來補充其內部流程，以繼續對 Splashtop 系統和產品進行審核和分析。
最近，Splashtop 將其基礎架構部署到多個提 cloud 供商，以減少對單個提供商的服務可用性依賴性的風險。 Splashtop 今年還獲得了 SOC 2 型認證，並大大提高了其 cloud 基礎架構的安全狀態。
Splashtop 還負責提供安全，零信任的遠端存取平台。 研究公司 Gartner 認為，60% 的企業將逐步淘汰 VPN，以支持零信任網路存取解決方案。
Lee表示：“我們應感謝我們現在和將來的客戶，盡其所能，使Splashtop的遠端存取與遠端支援產品盡可能地安全。”
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進一步了解 什麼是安全的遠端存取。