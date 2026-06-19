隨著遠距工作在企業間日益普及，遠端存取 已成為 IT 營運中的常見一環。然而，這項轉變也帶來了新的挑戰，尤其是當組織需要符合安全性和 IT 合規 要求時。
正在準備 SOC 2 的組織需要有文件化的控制措施、一致的執行方式，以及能證明這些控制措施長期有效運作的證據。因此，若未做好適當準備就加入遠端存取，可能會在存取、端點、監控和證據方面產生挑戰。
那麼，遠端存取該如何符合 SOC 2 要求？接著來看看哪些控制措施很重要、稽核人員會查看哪些證據，以及 IT 如何讓遠端存取工作流程兼顧效率與安全。
SOC 2 對遠端存取的意義
SOC 2（Systems and Organization Controls 2）是一套用來評估組織如何保護客戶資料的框架，包括儲存在雲端中的資料。它建立在五項 Trust Services Criteria（TSC）之上：安全性、可用性、處理完整性、機密性與隱私。
遠端存取可讓使用者和技術人員連接到可能包含敏感客戶資料的電腦、伺服器、應用程式和系統，因此可能會影響 SOC 2 的整備狀態。遠端存取涉及 SOC 2 涵蓋的多個領域，包括邏輯存取、驗證、端點安全性、監控和事件回應，但這並不表示遠端存取與 SOC 2 不相容。相反地，它應受到控制、妥善記錄，並加以監控。
為什麼遠端存取可能造成 SOC 2 合規缺口
要了解在使用遠端存取時如何支援 SOC N2 就緒，首先需要找出相關風險與挑戰。雖然遠端存取若授予範圍過廣或缺乏適當安全防護，可能會帶來合規風險，但這些挑戰是可以克服的。
SOC 2 合規缺口可能包括：
過於寬泛的管理員存取權限，可能讓未經授權的使用者存取敏感資訊。
共用帳號或使用者歸屬不明確，這會降低可追責性與監督。
遠端連線的驗證機制薄弱。
未受管理或已過時的端點裝置，可能會造成安全風險。
缺少連線記錄檔或稽核軌跡。
角色變更或員工離職後未能一致地完成權限撤除，導致帳戶可被存取的時間比應有的更長。
臨機存取與主動存取的原則不明確。
對於誰在何時、基於何種原因存取了哪些資源，能見度有限。
這些安全缺口通常屬於營運層面的問題，可透過適當的原則與最佳實務來解決。當遠端存取具備可重複性、可視性，並且與明確的存取原則相連結時，就更容易支援 SOC 2 整備。
支援達成 SOC 2 準備度的關鍵遠端存取控制措施
接下來，來看看遠端存取軟體需要具備哪些條件，才能支援 SOC 2 合規。以下是必備的功能與控制措施，可協助維持安全性，並在 SOC 2 稽核期間支援稽核準備：
1. 以身分為基礎的存取
保護遠端存取最重要的方法之一，就是將每次連線綁定至特定使用者，並透過role-based access control限制權限。每個人都應擁有自己的帳戶與認證，並具備與其工作相關的權限，讓存取是根據職務功能與業務需求來授予。請務必避免共��用認證，因為這會降低可追蹤性，並提高未經授權存取的風險。
2. 多重要素驗證與 SSO
維護帳戶安全同樣重要，而這可以透過多重要素驗證（MFA）和單一登入（SSO）來達成。這些工具可透過要求額外的使用者驗證來強化遠端存取的身分保證，同時不會增加過多繁瑣步驟。此外，SSO 也能將權限綁定到集中式身分系統，進而簡化使用者生命週期管理，讓使用者佈建與解除佈建的流程更可靠、更順暢。
3. 最低權限原則
技術人員應可存取所需的所有資料與網路區段，但僅限於這些範圍。這可以透過遵循最低權限原則來實現，也就是預設只授予最基本的權限，同時針對終端使用者存取、遠端支援、管理員動作、主動存取等提供個別權限。
請務必定期審查權限，尤其是在角色變更時，以確保使用者只能存取其所需的內容。
4. 連線記錄檔與稽核軌跡
維持清楚的記錄檔也有助於證明這些控制措施確實如預期運作。這些記錄檔應清楚記載由誰連接、存取了哪台裝置、連線開始與結束的時間，以及可取得的相關連線活動。雖然僅靠這些記錄檔還不足以滿足稽核要求，但它們可提供有用的證據來證明合規性與安全性。
5. 端點安全與修補程式管理
安全遠端存取需要良好的端點安全防護。這表示員工存取的裝置應妥善套用修補程式並保持最新狀態，因此有效的端點管理至關重要。如果裝置缺少安全更新或其他重要修補程式，或其上的軟體未受管理，就可能造成不必要的合規與安全風險。良好的修補管理、詳細目錄可視性與更新工作流程都不可或缺。
6. 原則執行與存取審查
如果無法落實執行，再完善的安全原則也毫無意義。IT 團隊應制定原則，明確規範誰可以使用遠端存取、可存取哪些裝置、何時允許主動存取，以及如何審查權限，然後建立流程以確保這些原則確實落實。
這也需要定期進行存取審查，以確認權限為最新狀態，並符合目前的需求與職責。
如何透過遠端存取確保符合 SOC 2 規範
考量到這些控制措施與要求，IT 團隊在導入遠端存取工具時，該如何支援 SOC 2 就緒？雖然一開始看起來可能有些挑戰，但 IT 團隊可以依循實用的工作流程來強化控制、提升可視性，並支援稽核整備。
定義遠端存取原則：首先，需要先建立相關原則。這應涵蓋哪些人可以使用遠端存取、可存取哪些系統、是否需要核准，以及臨機存取或主動存取的規則。
要求強式驗證：接著，請確保已採用健全的驗證機制。使用 MFA 和 SSO 有助於維護帳戶安全，但每位使用者擁有獨立帳戶也同樣重要——不要共用認證，不管這看起來有多方便。
套用最低權限存取控制：授予遠端存取權限時，務必遵循最低權限原則。應根據使用者角色、技術人員群組、裝置群組及業務需求限制存取權限，讓使用者只能存取其所需的區段與工具。
保護並監控端點：每個端點也都應受到妥善保護。這表示需要具備最新的詳細目錄，並清楚掌握每台裝置的狀態，同時搭配自動修補和強大的端點防護。
記錄遠端存取活動：請確保遠端連線皆有妥善記錄。這些記錄應涵蓋由誰存取了哪一台裝置、連線的開始與結束時間，以及在可取�得的情況下與連線相關的活動，以支援責任歸屬與稽核審查。
定期檢視存取：當角色變更時，權限也需要隨之調整。請務必定期檢視存取權限，並制定相關原則，以便在角色變更時取消使用者佈建或調整其權限。
持續記錄佐證資料：維護佐證資料對於通過稽核至關重要。這應包括原則、存取審查、記錄檔、修補記錄、事件記錄和設定報告，這些都有助於證明安全性與合規性。
測試並改善流程：您的原則第一次制定時很可能不會完美，甚至第二次或第三次也未必如此。隨著時間推進持續測試、審查並調整原則，有助於提升網路安全，並在需求與技術不斷變化的情況下維持 SOC 2 就緒狀態。
哪些遠端存取證據可支援 SOC 2 稽核
我們已經多次談到蒐集控制措施與安全性證據的重要性，但這實際上究竟包含哪些內容？稽核人員通常會查看是否有證據能證明控制措施確實存在、持續一致地執行，並且如預期發揮作用，因此證據應清楚呈現這些內容。
雖然所需的佐證資料會因稽核人員、範圍和設計控制而異，但通常包括：
遠端存取原則本身
使用者存取清單
角色與權限指派
MFA 和 SSO 設定記錄
存取審查記錄
使用者佈建與取消佈建記錄
遠端連線記錄檔
端點詳細目錄報告
修補程式狀態報告
安全警示與補救記錄
事件回應文件
製造商與第三方存取記錄（如適用）
在任何情況下，最有力的證據都應是最新、條理清楚，且直接對應控制措施。保留清楚的記錄可讓稽核準備更有效率，並協助團隊說明這些控制措施如何隨時間推移持續運作。
讓 SOC 2 更難達成的常見遠端存取錯誤
然而，IT 團隊在設定遠端存取時可能會犯錯，這會讓 SOC 2 合規變得更困難。雖然這些失誤在當下看似合理，但可能帶來複雜問題或安全風險，因此團隊在開始導入遠端存取時應提高警覺。
常見錯誤包括：
將遠端存取視為例外情況，而不是視為需要管理的受治理工作流程。
預設允許廣泛的管理員存取權限，而不是採用最小權限原則和零信任安全。
未能將遠端支援存取與持續性的主動存取區分開來。
依賴手動存取追蹤，而不是使用自動化追蹤工具。
等到稽核時才開始蒐集記錄檔和報告。
員工或供應商離職後，仍將其保留在存取群組中。
忽略端點修補與軟體可視性，可能導致漏洞持續暴露。
制定的原則與實際 IT 作業做法不一致。
其中最重要的一點是，若將遠端存取控制納入日常營運，SOC 2 整備會更容易，而不是等到稽核將近時才把它當成另一項要檢查的工作。
Splashtop 如何協助支援安全遠端存取與稽核整備
當需要安全遠端存取，同時維持 SOC 2 合規時，應選擇一個在設計時就將安全性與 IT 合規納入考量、功能強大且可靠的平台。Splashtop 的設計宗旨，是協助 IT 團隊在分散式環境中保護、管理及監控遠端存取，幫助企業符合 SOC 2 合規要求。
Splashtop 可協助團隊集中管理遠端存取、強制執行安全存取控制，並維持對遠端端點與遠端連線的可視性。此外，透過 Splashtop AEM，IT 團隊可獲得端點可視性與修補程式自動化功能，有助於維持一致的安全控制措施，並減少在受管理裝置上的手動作業。
但是 Splashtop 提供：
透過以使用者為基礎的權限與驗證來保護安全遠端存取。
支援 MFA 與 SSO/SAML，以提升帳戶安全性。
為使用者、技術人員和裝置群組提供精細控制的存取控制。
用於支援稽核軌跡的遠端連線記錄。
連線錄製選項（在適當情況下），以維持清楚的記錄與可歸責性。
為臨機存取與主動存取提供集中管理。
用於端點可視性、自動修補、詳細目錄、警示及修復工作流程的 Splashtop AEM。
以安全遠端存取強化 SOC 2 就緒度
遠端存取不必造成不必要的 SOC 2 整備挑戰。透過適當的存取控制、端點安全、監控和文件化，IT 團隊可在維持更完善稽核準備度的同時，支援安全的遠端工作。
當遠端存取透過明確的原則、強大的驗證機制、最小權限原則及可靠的證據來管理時，就能成為支援安全 IT 營運與維持安全合規的強大工具。透過像 Splashtop 這樣的遠端存取解決方案，員工可從任何地點、使用任何裝置工作，同時確保帳戶、網路與資料安全。
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