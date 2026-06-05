如何從計算機遠程訪問 iPhone？

對於我們許多人來說，iPhone 已成為必不可少的工具，他們依靠它們進行工作或上學。超過 10 億部 iPhone 在全球範圍內積極使用。 有鑑於此，IT 團隊必須為 iPhone 用戶提供及時有效的支持。
IT 遠端支援軟體 使得可以遠端存取裝置並提供支援，從而降低成本和解決時間。然而，遠端支援解決方案並不總是支援廣泛的裝置。隨著越來越多人使用自己的裝置工作，確保你的 遠端存取解決方案 支援廣泛的裝置（包括 iPhones）是至關重要的。
遠端存取對 iPhones 的好處
對 iPhone 的遠端存取讓 IT 團隊、支援人員和商業用戶在不需要實體存取的情況下，可以看到裝置上的活動情況。由於iOS設計有嚴格的安全控制，遠端存取通常僅限於檢視，但這樣的限制在實際情況中仍能提供有意義的價值。
更快速的故障排除，不需實體存取
遠端檢視讓支援團隊能夠即時看到 iPhone 使用者所看到的畫面。這減少了來回解釋的需要，加速了問題診斷，並能更有效地解決應用程式錯誤、設定問題或使用者困惑等問題。
改進的使用者支援和培訓
能夠遠端檢視 iPhone 螢幕讓 指南 使用者一步一步更容易。支援代理可以在即時查看螢幕的同時，引導用戶完成設定、��工作流程或應用程式使用，這比書面指示或截圖更有效。
減少員工的停機時間
當問題可以透過遠端存取立即診斷時，員工花在等待協助或切換裝置的時間會減少。這對於依賴 iPhone 通信、驗證或以行動優先工作流程的分散團隊來說尤其有價值。
擁有安全可視性而不妥協iOS的保護
遠端存取 iPhone 不需要越獄或侵犯性權限。像 Splashtop 遠端支援這樣的解決方案依賴於安全的螢幕共享，尊重 Apple 的安全模型，確保敏感資料得到保護，同時仍可提供有效的支援。
更好的遠端和混合團隊支援
隨著越來越多的工作在辦公室外進行，IT 團隊需要找到方法來協助無論身在何處的移動用戶。遠端存取到 iPhones 能夠為遠端員工、現場團隊和主管提供持續的支援，而無需親自處理裝置。
從電腦遠端存取 iPhone 的簡單 3 步驟
借助 Splashtop 在手中，您只需幾個步驟即可訪問任何 iPhone。
當使用者請求協助時，引導他們前往iOS App Store，並讓他們在iPhone上下載SOS app（小提示：你可以自訂品牌化SOS應用程式。
下載後，指示使用者開啟SOS應用程式並產生9位數連線代碼。
在您的電腦上於 Splashtop 應用程式中輸入連線代碼並開始連線。Voilà，你已連接成功！
從那裡，您可以遠程查看計算機上的 iPhone 屏幕，以幫助故障排除和解決問題。
如何從任一裝置遠端存取 iPhone
如何從 Mac 遠端存取 iPhone
要從 Mac 遠端存取 iPhone，您需要：
在 Mac 上下載並安裝 Splashtop Business 應用程式。
確保 iPhone 已安裝 SOS 應用程式。
使用 SOS 應用程式在 iPhone 上生成連線代碼。
在 Mac 上的 Splashtop Business 應用程式中輸入連線代碼，即可建立連接。
如何從 Windows 遠端存取 iPhone
若要從 Windows PC 進行遠端存取：
在 Windows 電腦上安裝 Splashtop Business 應用程式。
在 iPhone 上下載 SOS 應用程式。
開啟 iPhone 上的 SOS 應用程式，生成連線代碼。
在 Windows PC 上的 Splashtop Business 應用程式輸入連線代碼，即可連接。
如何從 iPhone 遠端存取另一部 iPhone
若要從 iPhone 存取另一部 iPhone：
在您要存取的 iPhone 上安裝 Splashtop SOS 應用程式，並在您要發起遠端連線的 iPhone 上安裝 Splashtop Business 應用程式。
在您要存取的 iPhone 上開啟 SOS 應用程式，生成連線代碼。
在第二部 iPhone 上，開啟 Splashtop Business 應用程式並輸入連線代碼，即可啟動遠端連線。
遠端存取 iPhone 的優點
使用 Splashtop 遠端存取和查看 iPhones 提供多項優勢：
高效 IT 支援：IT 專業人員可以快速診斷和解決問題，盡可能縮短停機時間並提高生產力。
便利：IT 技術人員可以從各種裝置存取 iPhone，兼顧靈活性與易用性。
安全：Splashtop 確保連接安全，會在遠端連線期間保護敏感資料。
省時：即時存取 iPhone 可簡化流程，為使用者和 IT 團隊省下寶貴的時間。
用途多元：適合多種情境，從專業技術支援到個人使用，無所不包，確保存取和檢視過程順暢無礙。
企業和個人可以充分善用這些優點，打造最佳化工作流程並提高整體效率。
Splashtop 為什麼是從電腦遠端存取 iPhone 的首選
Splashtop 是用於從電腦遠端存取 iPhone 的 #1 解決方案。 以下是用戶將 Splashtop 評為最佳��解決方案的幾個原因：
這是安全的
它易於使用（適用於技術人員和最終用戶）
易於部署和管理
「Splashtop 對支援人員和使用者來說都很容易使用。安裝簡易，介面直觀。螢幕成像輸出速度也比 AnyDesk 和 TeamViewer 還要快。」– Alan Adler，Standout Designs
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