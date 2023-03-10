了解如何使用 Splashtop 從電腦遠端存取 iPhone。 使用它可以實時查看 iPhone 的屏幕並提供遠程支持。

對於我們許多人來說，iPhone 已成為必不可少的工具，他們依靠它們進行工作或上學。超過 10 億部 iPhone 在全球範圍內積極使用。 有鑑於此，IT 團隊必須為 iPhone 用戶提供及時有效的支持。

IT 遠端支援軟體使得遠端存取裝置並提供支援成本和解決時間成為可能。 但是，遠端支持解決方案並不總是支持各種設備。 由於有這麼多人使用自己的設備進行工作，因此您的遠端存取解決方案支持包括 iPhone 在內的各種設備至關重要。

幸好，Splashtop 遠端支援軟體讓電腦遠端存取 iPhone 變得非常容易。即使沒有事先設定，您也可以從任何地方支援任一 iPhone。

如何從計算機遠程訪問 iPhone？

借助 Splashtop 在手中，您只需幾個步驟即可訪問任何 iPhone。

步驟 1：當最終用戶請求幫助時，將他們引導到 iOS 應用商店，並讓他們將 SOS 應用程序下載到他們的 iPhone 上（ps 您可以自定義 SOS 應用程序的品牌）。

步驟：下載後，指示用戶打開 SOS 應用程序並生成 9 位會話代碼。

步驟 3：將會話代碼輸入計算機上的 Splashtop 應用程序中，然後開始會話。 瞧，您已連接！

從那裡，您可以遠程查看計算機上的 iPhone 屏幕，以幫助故障排除和解決問題。

立即免費開始

Splashtop 是用於從電腦遠端存取 iPhone 的 #1 解決方案。 以下是用戶將 Splashtop 評為最佳解決方案的幾個原因：

這是安全的

它易於使用（適用於技術人員和最終用戶）

易於部署和管理

「Splashtop SOS 對於支持人員和受支持的用戶來說都很容易。 安裝簡單，直觀的用戶界面。 與 AnyDesk 和團隊查看器相比，超快的屏幕渲染也是如此。」 — 艾倫·阿德勒, 突出的設計

親自了解為什麼 IT 專業人士喜歡 Splashtop。



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