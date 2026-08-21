幾乎沒有什麼事比某天打開電腦，卻發現自己感染了勒索軟體更令人害怕。
勒索軟體可能會阻擋對電腦或網路的存取、加密個人檔案，或在某些情況下竊取資料並威脅公開發布。接著，攻擊者會要求支付費用以取得存取權限或進行復原，但付款並不能保證檔案會被還原，或遭竊資料會被刪除。
勒索軟體防護仰賴多層網路安全機制相互配合、共同運作。這包括安全軟體、可復原的備份與安全的帳戶，也包含人為層面，因為使用者需要知道如何養成安全的上網行為。
考量到這一點，接著來看看勒索軟體是如何入侵個人電腦、使用者可以採取哪些做法來降低風險，以及如果懷疑遭到感染該怎麼辦。
什麼是勒索軟體？
勒索軟體是一種惡意軟體，會阻止存取檔案或系統，通常是透過加密資料來達成。攻擊者接著可能會要求支付贖金才予以釋放，或者在某些情況下，若其要求未獲滿足，便威脅將其公開。
勒索軟體防護有多種形式。這可能包括防止勒索軟體進入裝置或在裝置上執行、偵測並封鎖可疑活動，或在感染後復原檔案，因此了解任何具備勒索軟體防護功能的防毒軟體實際上能做到什麼非常重要。
勒索軟體如何感染電腦？
勒索軟體有幾種方式會感染電腦。它可能透過惡意檔案或遭入侵的帳戶進入，而這兩種情況都可能有多種入侵途徑。因此，強大的安全防護是預防感染的關鍵。
常見的入侵途徑包括：
網路釣魚電子郵件與惡意附件 誘騙使用者開啟受感染的檔案或造訪惡意網站。
連往假登入頁面或受感染網站的連結 可能竊取認證資料，或導致使用者下載惡意檔案。
從不受信任來源下載的軟體，其中可能包含勒索軟體或其他惡意軟體。
缺少已知漏洞安全修補程式的過時作業系統與應用程式。
已遭入侵的電子郵件或雲端儲存帳戶，讓攻擊者可用來散布惡意檔案或取得其他系統的存取權。
密碼強度不足或重複使用的密碼 讓攻擊者更容易入侵帳戶，並利用該存取權限部署勒索軟體。
未經授權的遠端存取，這可能讓不明使用者取得並控制遠端裝置。
一旦連接後就會感染裝置的受感染 USB 隨身碟與可移除式媒體。
如何保護自己免受勒索軟體侵害
毫無疑問，勒索軟體防護對於維持安全性、隱私和業務持續性至關重要。那麼，該如何確保安全呢？可以採取幾個重要步驟，讓資安防護保持最新狀態，並防範勒索軟體攻擊：
1. 讓作業系統和應用程式保持更新
維持最新的防護狀態很重要，這表示一旦有可用的修補程式和安全性更新，就應盡快安裝。這些更新可修補勒索軟體可能利用的漏洞，因此延後安裝，會讓已知的安全弱點暴露更久。
請務必開啟自動更新，尤其是瀏覽器和其他常用應用程式，並移除已不再支援或遭��棄用的軟體。
2. 使用即時防毒保護
優質的防毒軟體可掃描檔案、下載內容和應用程式活動，找出勒索軟體或其他惡意軟體的跡象；有些產品還包含網路釣魚或惡意網站防護。透過即時防護，這些威脅一出現就能被偵測到，將損害降到最低並加快回應速度。
請記住，防毒軟體只是其中一層防護。有效的防護會結合多種偵測方法，包括惡意軟體特徵碼、檔案信譽、機器學習、漏洞利用防護，以及行為偵測。
3. 謹慎看待突如其來的訊息
勒索軟體常透過網路釣魚電子郵件、簡訊、社群媒體訊息，以及假冒支援通訊散布。務必保持警覺，留意可疑訊息，例如緊急要求、非預期的附件、要求啟用巨集或授予安全權限，或任何要求提供密碼或付款資訊的內容。
點擊任何連結前，務必先確認是否安全，因為許多攻擊會使用假的網址來偽裝自己，例如把公司名稱中的小寫 l 與大寫 I 對調，藉此看起來像是真的。
4. 僅從可信任的來源下載軟體
不安全的下載也是讓裝置感染勒索軟體的另一種常見途徑。未經驗證的第三方下載可能夾帶多種病毒，盜版軟體或假更新也是如此。
請務必只從官方製造商網站、可信任的應用程式商店，以及經驗證的更新機制安裝軟體。否則，無法確定除了它之外，還會一併安裝哪些其他內容。
5. 保護重要帳戶安全
雲端儲存、電子郵件或遠端存取帳戶等帳號，都可能成為攻擊者存取個人檔案的另一條途徑，因此帳戶安全同樣不可或缺。請確保重要帳戶使用強而獨特的密碼（也建議搭配密碼管理工具），並採用多重要素驗證等存取控制措施。
如果收到登入警示，千萬��別忽視。請務必查看該警示，並在必要時更改密碼。
6. 限制不必要的遠端存取
遠端存取是外出工作及從任何地方存取裝置的絕佳工具。然而，如果攻擊者能誘騙使用者核准存取或遠端控制，這些工具也可能遭到濫用。
絕不要向主動來電的陌生人士授予遠端存取權限；如果對存取要求有疑慮，隨時都可以透過官方管道驗證支援請求。請確保在需要時可以結束連線並撤銷存取權限，並移除不再需要的任何遠端存取工具。
7. 掃描 USB 磁碟機和可卸除式媒體
可攜式裝置，例如 USB 隨身碟和外接硬碟，可能會在電腦之間攜帶惡意軟體。在開啟任何檔案之前，請務必先掃描外接硬碟是否有病毒，並避免插入來路不明的 USB 裝置。
8. 備份重要檔案
維持最新備份可降低資料遺失風險，並在勒索軟體攻擊得逞時提供復原途徑。建議保留一份本機備份，以及一份與電腦或一般網路分開存放的備份。如果可以保留雲端或異地副本，也會很有幫助。
請記住，在遭受攻擊時，已連接的磁碟機也可能受到影響，因此需要另行備份。請務必定期測試，並讓備份保持在最新狀態，以確保所有內容都能順利還原。
防毒軟體如何協助防範勒索軟體
優秀的防毒解決方案可透過偵測與預防能力，協助防範勒索軟體。它可透過多種安全功能做到這一點，包括：
1. 即時檔案掃描
防毒軟體可以即時掃描檔案以偵測威脅。這包括在檔案下載、開啟、複製和執行時進行檢查，因此能在為時已晚之前攔截隱藏的威脅。
2. 行為式偵測
防毒安全軟體也��可以監控可疑行為，例如快速加密檔案、不尋常的處理程序，或試圖停用防護的行為。雖然這未必能偵測到每一種勒索軟體變種，但它多提供了一層安全防護，有助於及早阻止攻擊。
3. 釣魚與惡意網站防護
有些防毒解決方案也能封鎖具有欺騙性的網站和可疑下載。這有助於在勒索軟體到達電腦之前就加以阻止，因為它能從可疑 URL 或未經驗證的下載中識別出我們可能忽略的警示跡象。
4. 漏洞利用防護
如果裝置或軟體存在任何已知漏洞，漏洞利用防護功能就能提供協助。這項功能可偵測利用漏洞來執行惡意程式碼的企圖，在漏洞修補完成前幫助阻擋攻擊。
5. 卸除式媒體掃描
掃描 USB 隨身碟和其他外部儲存裝置，有助於偵測威脅並降低開啟受感染檔案的風險。因此，可攜式媒體掃描是任何防毒軟體都很有價值的功能（但仍不應插入來路不明的 USB 隨身碟）。
為什麼備份對勒索軟體復原至關重要
如果勒索軟體突破防護並影響電腦，事先準備好備份將有助於後續復原。維持最新的備份有助於確保在遭遇勒索軟體攻擊時不會失去任何重要資料，因為可以還原裝置，而不是屈從於攻擊者的要求。
1. 防毒軟體和備份用途不同
請記住，備份和防毒是兩種非常不同的事。防毒軟體的目的是預防並阻擋惡意活動，而當資料遭到加密、損壞或以其他方式遺失時，備份可協助復原檔案。
2. 如何保護備份免受勒索軟體侵害
如果備份直接連接到裝置，仍有可能受到攻擊影響。請確保備份與電腦端發起的變更保持隔離或中斷連接，才能避免受到任何攻擊影響。
3. 檔案應該多久備份一次
讓備份保持最新狀態很重要，但實際備份頻率取決於重要檔案變更的頻繁程度。例如，如果每天都會建立或編輯檔案，就需要比那些檔案很少變動的人更頻繁地備份。不過，無論備份頻率高低，定期排程備份仍然不可或缺。
4. 為什麼應該測試備份
備份只有在需要時能夠還原檔案，才真正有用。備份隨時都有可能失敗，因此定期測試備份並還原範例檔案，以確認其是否如預期運作，非常重要。
勒索軟體感染的警示徵兆
那麼，該如何判斷是否已感染勒索軟體？當無法使用自己的裝置，或收到勒索訊息時，勒索軟體的存在可能會變得很明顯；但其他跡象也可能表示惡意活動早已開始。
請留意以下警訊：
即使理應擁有存取權限，檔案卻突然變得無法存取。
檔名或副檔名在沒有進行任何操作的情況下發生變更。
出現勒索訊息（這個幾乎就是再明顯不過的警訊）。
應用程式無法開啟文件，因為文件莫名遭到鎖定或加密。
異常的磁碟活動，尤其是看起來像正在進行加密時。
安全軟體意外遭到停用。
大量檔案同時發生變更。
非預期的帳戶或登入警示。
偵測到勒索軟體時該怎麼做
如果裝置感染了勒索軟體，也不需要驚慌。雖然隔離裝置本身無法移除勒索軟體，但仍可採取一些措施來限制進一步的損害或擴散。
1. 中斷受影響裝置的連接
首先，將裝置與網際網路及其他已連接裝置斷開，有助於遏止損害擴大。請將受�影響的裝置與 Wi‑Fi、乙太網路線、外接硬碟及任何共用儲存裝置中斷連接，以防止勒索軟體進一步擴散。
2. 不要與勒索訊息互動
點擊連結、聯絡攻擊者或遵循付款指示，都可能帶來額外風險。在評估事件並尋求可信賴協助期間，請避免與該訊息互動。
3. 確認哪些裝置和帳戶可能受到影響
接下來，需要判斷損害範圍。檢查其他電腦、雲端帳戶、電子郵件帳戶和已連接的儲存裝置（請使用乾淨的裝置，而非受感染的裝置），確認是否有任何項目也遭到入侵。
4. 從乾淨的裝置變更受影響帳戶的認證
也應變更可能已外洩或遭存取帳戶的認證資訊，尤其是電子郵件、雲端儲存、銀行及遠端存取帳戶。這包括電子郵件、雲端儲存、銀行資訊，以及任何其他可能提供其他服務或帳戶存取途徑的資訊。
5. 使用受信任的安全工具或尋求專業協助
不必獨自處理復原與安全防護。移除勒索軟體並從中復原，取決於其變種以及感染程度，因此建議使用值得信賴的工具或專業服務來評估損害並加以移除。
6. 僅在裝置安全無虞後再還原檔案
在從備份還原檔案之前，必須先移除感染並確保裝置安全。若在移除威脅之前就還原檔案，可能會導致再次感染或再度遭到加密。
7. 回報事件
即使成功以最小損害復原所有資料，仍應將此事件通報執法機關或相關的網路犯罪主管機關。如果付款資料或金融帳戶資料以任何方式遭到洩露，也應通知相關機構，以便他們留意帳戶是否出現可疑活動。
應該支付勒索軟體的贖金要求嗎？
乍看之下，直接支付贖金�、趕快了事似乎比較省事，但這麼做無法保證不會讓情況變得更糟。支付贖金並不能保證找回檔案、移除遭竊資料，或避免未來再遭受任何攻擊或勒索。
事實上，支付贖金可能讓受害者暴露於進一步的詐騙風險，也會助長未來的攻擊。
如有可能，請避免支付贖金。付款並不保證能夠復原，還可能助長後續攻擊。在採取進一步行動之前，請尋求專業指導並聯絡相關主管機關。
Splashtop Shield 如何協助防範勒索軟體
適當的勒索軟體防護需要強大的防毒解決方案，例如 Splashtop Shield。Splashtop Shield 是一款適用於 Windows 與 Mac 電腦、由 AI 驅動的防毒解決方案，可協助防範惡意軟體、網路釣魚、可疑行為和漏洞利用攻擊。
Splashtop Shield 可偵測惡意檔案、可疑行為、網路釣魚嘗試及漏洞利用企圖，協助防禦勒索軟體和其他惡意軟體攻擊。它能在整體勒索軟體防護中增添一層重要的安全防線，協助維持裝置安全。這包括：
反惡意軟體防護
防網路釣魚防護
即時流量掃描
以行為為基礎的威脅偵測
防漏洞利用保護
USB 和可移除媒體掃描
勒索軟體防護包含多個要素，包括安全的帳戶使用習慣、可靠的備份，以及持續維持最新的安全軟體。Splashtop Shield 可作為更全面勒索軟體防禦計畫的一部分，額外提供一層防護與偵測能力。
勒索軟體防護檢查清單
勒索軟體防護涵蓋的層面很多，因此很容易忽略某些關鍵環節或步驟。因此，我們整理出一份實用檢查清單，涵蓋所有該採取的步驟，協助確保能盡可能完善地防範勒索軟體及其他威脅。
請務必檢查以下項目：
已啟用自動 OS 更新。
瀏覽器和應用程式都已是最新版本。
即時防毒保護已啟用。
重要帳戶已啟用多重要素驗證。
請使用獨特且複雜的密碼（尤其是重要帳戶）。
所有非預期的連結和附件在開啟前都要先驗證。
只從可信賴的來源下載軟體。
移除不需要的遠端存取軟體。
USB 磁碟機和其他已連接的裝置會在使用前先進行掃描。
重要檔案已完成備份，且備份內容保持在最新狀態。
至少有一份備份與電腦及網路隔離。
備份還原流程已經過測試。
使用 Splashtop Shield 強化勒索軟體防護
勒索軟體防護包含許多要素，包括降低暴露風險、讓系統維持最新狀態、偵測可疑活動、保護存取安全，以及備妥復原計畫。有了完善的防毒軟體，就能封鎖惡意檔案並偵測可疑行為，不過也同樣重要的是，在預防失效時先準備好備份。
當然，防毒保護仍然是任何勒索軟體防護策略中不可或缺的核心要素。透過 Splashtop Shield，可在整體勒索軟體防禦策略中加入 AI 驅動的惡意軟體、網路釣魚、行為式、流量及漏洞利用防護。
想進一步了解 Splashtop Shield 嗎？看看它如何為 Windows 和 Mac 電腦提供 AI 驅動的惡意軟體、網路釣魚與漏洞利用防護。