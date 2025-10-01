當您的企業擁有多個端點時，您必須能夠保護它們全部。這適用於您的網路中的每個端點，但特別適用於 遠端裝置 和由混合工作者使用的裝置。
企業可以使用強大的端點安全解決方案來保護裝置、資料和網路，即使員工在遠端工作。然而，仍有一些基本的端點安全最佳實踐不能被忽視。
有鑑於此，讓我們來探討端點安全的最佳實踐，為什麼在現代遠端工作環境中需要強大的端點安全策略，以及像 Splashtop AEM 這樣的解決方案如何幫助保護您的端點安全。
端點安全的主要風險
端點（尤其是遠端裝置）面臨若干威脅。組織與 IT 團隊必須了解與終端安全相關的各種風險，才能做好準備有效解決這些問題。
常見風險包括：
常見漏洞和暴露（CVEs），這些漏洞對過去的裝置和應用程式造成影響。
無安全裝置 缺乏安全功能來防止網路攻擊者入侵。
過時的軟體缺乏最新的安全修補程式，讓裝置暴露且易受攻擊。
人為錯誤，無論是因為釣魚詐騙而犯下的錯誤，還是忘記安裝修補更新，可能會帶來深遠的後果。
任何這些都可能為網路犯罪分子提供機會，使其能夠入侵網絡並竊取敏感資料。
遠端工作如何增加端點安全需求
儘管遠端工作有許多好處，但它也帶來了一些安全挑戰，IT 團隊必須意識到這些挑戰。隨著遠端和混合工作的增長，BYOD 政策和物聯網（IoT）設備的增加，端點安全需求隨之增加，因為員工越多在遠端工作，遭受網路攻擊的風險就越大。
隨著更多員工遠端工作並使用各種裝置，確保每個裝置完全修補和受保護變得越來越具有挑戰性。總是存在人為錯誤或跳過安全更新的風險，因此使用可以自動更新並在遠端裝置上強制執行安全原則的端點管理解決方案變得尤為重要。
企業需要強大的終端安全解決方案，能輕鬆監控、管理和保護裝置、網路和敏感數據。這些應能讓員工從任何地方工作並存取公司網路而不會妥協安全性，通常包括如端對端加密和基於角色的存取控制等安全功能，以驗證用戶並保護數據。
有了正確的端點安全解決方案，企業可以讓員工在不妥協安全的情況下，在任何地方工作，從而實現全公司範圍內的安全遠端工作。
最大限度保護的 10 大端點安全最佳實踐
鑑於端點安全的重要性，了解一些技巧和竅門以幫助您提高安全性是很重要的。這些端點安全最佳實踐將有助於確保您的遠端端點隨時保持保護：
1. 定位和監控網路上的所有裝置
任何未保護且被遺忘的裝置都可能造成安全漏洞，攻擊者可以加以利用，因此定位和監控所有連接裝置是必需的。Make sure you have a complete 詳細目錄 of all your hardware and 軟體, complete with real-time detection and monitoring.
2. 確保終端存取安全
每個端點都可能為攻擊者提供存取您系統的機會，因此保持其安全至關重要。這包括為每個端點安裝所有更新並確保其具備安全特性和防護措施以檢測和防禦網路攻擊。
3. 定期掃描端點
端點保護需要掃描和監控您的端點，以偵測可疑活動、惡意軟體及其他問題。定期或即時掃描可以幫助識別潛在問題，以便快速解決和減輕，確保裝置順暢運行。
4. 定期安裝更新、修補程式和軟體
保持裝置修補和更新對於安全性和IT 合規性都很重要。使用實時修補管理解決方案，可以讓端點和應用程式保持更新，並自動部署修補程式，但如果您沒有這樣的解決方案，您需要養成經常檢查更新並儘快安裝的習慣。
5. 對遠端端點使用加密
端到端加密對於安全地在遠端端點之間傳輸資料至關重要。加密會在資料傳輸時將其打亂，使其更難被攔截和竊取。這對於遠端端點特別有用，因為企業無法控制遠端裝置連接的 WiFi 網路，因此需要採取更強的安全措施。
6. 實施安全的 BYOD 政策
Bring Your Own 裝置 (BYOD) policies are popular among businesses and employees, as they allow employees to use their favorite devices.然而，這些政策也需要強有力的網路安全規範，因為 BYOD 本身就帶來了多個安全風險。Make sure you use an endpoint security solution that can work across devices and account for BYOD environments, as well as a 原則 that outlines security rules employees should abide by.
7. Adopt a Zero-Trust 原則
零信任安全要求用戶每次想要連接網路的一部分時都要進行身份驗證。這提供了一個額外的保護和驗證層，即使員工帳戶被破壞，攻擊者也更難以訪問網路。This also uses 特權存取管理 (PAM), where access and 裝置 privileges are limited by 預設.
8. 設置事故後協定
知道如何在發生資料外洩後做出回應與防禦一樣重要。擁有資料外洩後的程序，意味著如果最壞情況發生，您的團隊已準備好修復損害、恢復遺失的資料並防止進一步的外洩。預測最壞情況意味著您既準備好防禦它，又能在發生時恢復。
9. 執行 Continuous Endpoint Scans
端點管理和保護的一部分涉及掃描裝置以確保它們保持安全並監控可疑活動。使用威脅情報和端點掃描可以幫助實時識別威脅，從而在它們成為問題之前加以解決。你等待執行掃描的時間越長，風險就越大。
10. 教育員工關於安全最佳實踐
人為錯誤是資料外洩和其他安全失敗的重大因素，因此員工也應接受端點安全最佳實踐的訓練和資訊。這包括制定安全原則、關於每個安全功能如何運作的資訊，以及培訓關於如何防止網絡釣魚和類似攻擊。
如何為您的企業選擇最佳的終端安全解決方案
毫不誇張地說，你選擇的端點安全解決方案可以成為決定你的安全態勢的關鍵，並決定你是否能夠保護網路和遠端裝置的安全。因此，決策者需選擇符合其業務需求的端點安全解決方案。
在查看終端安全解決方案時考慮以下因素：
工具和功能：首先，要確保解決方案提供您所需的安全功能，包括多層保護、主動警��示和基於 CVE 的見解，以便在威脅成為問題之前檢測到它們。
可擴充性： 隨著您的業務增長，您需要管理的端點將會呈指數增長。確保您使用的解決方案能夠隨業務一起擴展和增長，以便繼續支持每個端點。
管理的便利性：如果某個解決方案過於複雜或難以使用，您將無法完全享受其全部好處。確保您使用的解決方案簡單且易於端點管理；這樣，您可以最大限度地發揮所有功能的優勢。
即時威脅檢測：當威脅出現時，您需要立即知道，而不是在數小時後才發現。即時威脅偵測對於端點安全至關重要，因為它提供即時警報，幫助 IT 團隊盡快解決潛在漏洞或入侵。
自動化響應：當 “儘快” 還不夠快時，自動化響應就是解決方案。使用具有自動響應的解決方案可讓用戶即時處理潛在問題，提供對檢測到的威脅的即時保護。
整合： 您的端點安全解決方案需要與所有員工所使用的裝置和第三方應用程式整合。如果無法管理或保護某些裝置或應用程式，這將留下攻擊者可以利用的潛在漏洞。
成本效益：雖然良好的終端保護是無價的，企業仍需考慮預算。尋找一種具有成本效益的解決方案，能提供您所需的所有特性和易用性，且不會超出您的預算。
使用 Splashtop AEM & Antivirus 解決方案保護您的端點：開始免費試用！
端點保護對於保持網路和遠端裝置安全至關重要，但幸運的是，像 Splashtop AEM（自主端點管理）這樣的解決方案存在，以提供幫助。Splashtop AEM 幫助整個組織的端點保護，提供即時威脅偵測、自動化補丁管理、可自訂政策等，使員工享受從任何地方進行安全遠端工作。
Splashtop AEM 透過自動化、洞察和控制，從單一控制台幫助簡化 IT 操作並提高安全合規性。此外，使用 Splashtop Antivirus 附加元件，您可以透過防病毒掃描、進階威脅控制、即時警報等保護業務中的端點並減輕風險。
Splashtop AEM 為 IT 團隊提供所需的工具和技術，以監控端點，主動解決問題並減少工作負擔。包括：
自動化補丁針對作業系統、第三方和自訂應用程式。
AI 驅動的基於 CVE 的漏洞見解。
Customizable 原則 frameworks that can be enforced throughout your network.
Tracking and management for hardware and 軟體 詳細目錄 across endpoints
警報和修復功能，自動解決問題，防止它們成為問題。
背景操作以訪問任務管理員和裝置管理員等工具而不中斷使用者
現在是輕鬆保護你的端點的時候了。今天就開始使用 Splashtop AEM 的免費試用版吧！