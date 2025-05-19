MFA 安全性：如何演變以對抗先進的網路威脅

網路威脅不斷增長和適應，因此我們的網路安全措施也需要隨之演變。保護使用者帳戶最常見且有效的方法之一是透過多重驗證 (MFA) 安全性，這在使用者登入時增加了另一層保護。
那麼，為什麼在 2025 年 MFA 安全性對於網路安全如此重要？讓我們來探討它如何增強安全性、保護免受網路威脅，並在您存取裝置和帳戶時加強保護。
什麼是 MFA 安全性？
MFA 安全性是一種 IT 安全技術，使用多種因素來驗證使用者。通常，這與密碼一起使用，並需要次要認證，例如透過驗證應用程式、安全權杖或生物識別驗證進行驗證。
可以將 MFA 安全性視為備份密碼的第二層驗證。雖然密碼可能會遺失或被竊取，但 MFA 通過為駭客或其他惡意行為者增加額外的障礙來創造更強大的防禦。
為什麼 MFA 安全性成為對抗網路攻擊的終極防線
MFA 的設計目的是降低網路攻擊的風險。它超越了密碼，要求額外的驗證層，這層驗證更難被竊取或複製。
雖然密碼仍然是任何安全策略的重要組成部分（包括強密碼安全性和最佳實踐，例如使用包含字母、數字和符號的獨特密碼），但僅靠密碼是不夠的。MFA 安全性即使在密碼被洩露的情況下，也能使帳戶更難被入侵。
例如，假設使用者的密碼被盜，竊賊試圖登入他們的帳戶。如果沒有多因素驗證，竊��賊就能獲得存取權，整個網路現在都處於危險之中。有了多因素驗證，帳戶的擁有者會收到手機通知，要求驗證他們是否正在登入。然後，他們不僅可以阻止登入嘗試，還可以迅速更改密碼，使被盜的密碼不再有用。
因此，多因素驗證是一個強大的工具，可以防止網路釣魚、認證盜竊和未經授權的存取。鑑於被盜憑證和網路釣魚是網路犯罪分子存取組織的常見方式之一，這種額外的安全層級對保護帳戶大有幫助。
MFA 在保護遠端工作團隊中的關鍵角色
考慮到這一點，實施 MFA 安全性有什麼好處呢？
首先，強大的網路安全性本身就是一個好處。雖然遠端工作和自帶設備（BYOD）的興起對員工和生產力有很大幫助，但也為網路犯罪分子提供了更多機會。確保帳戶保持安全並具有多層保護比以往任何時候都更為重要。
實施多因素驗證有助於減輕威脅，包括未經授權的存取、網路釣魚和認證盜竊。雖然密碼可能被竊取，但生物識別數據、次要裝置和安全權杖則更難被竊取，同時仍然易於其擁有者存取。
因此，多因素驗證可以顯著提高組織的網路安全性。這有助於確保符合行業法規，這對於滿足現代安全標準和避免因安全鬆懈而被罰款至關重要。
如果沒有適當的 MFA 安全性，組織會讓帳戶處於脆弱狀態，這可能會帶來嚴重的後果。如果駭客或其他不法分子入侵帳戶，可能會導致重大數據洩露和損害，更不用說隨之而來的信任和聲譽損失。
MFA 安全性的增長：市場洞察和採用趨勢
現在我們已經確立了 MFA 安全性的價值，是時候看看多因素驗證的增長趨勢和未來了。
首先，讓我們看看使用 MFA 安全性的公司。根據 JumpCloud 的研究，87% 的科技行業公司已經實施了多因素驗證。在大型公司中也更為常見，擁有超過 10,000 名員工的公司中有 87% 使用 MFA。隨著企業規模縮小，這一比例顯著下降，只有 34% 的中型組織和 27% 的小型企業使用多因素驗證。
雖然 MFA 安全性可以有多種形式，但最常見的版本是透過軟體解決方案。例如，如果你曾經使用過 Google 驗證器或 Microsoft 驗證器應用程式，那麼你就使用過多重驗證 (MFA) 安全應用程式。只有 4% 的員工使用基於硬體的 MFA，而只有 1% 使用生物識別技術。剩下的 95% 使用軟體和應用程式。
最令人震驚的統計數據顯示了多因素驗證安全性的價值和效力。當帳戶被入侵時，超過 99% 的受影響帳戶沒有啟用多因素驗證！數據不會說謊：多因素驗證可以顯著提高帳戶安全性。
2025 年 IT 領導者必須優先考慮多因素驗證安全性的 7 個原因
如果您是 IT 領導者，為什麼應該優先考慮多因素驗證？鑑於強大網路安全的重要性以及 MFA 在防止網路攻擊方面的有效性，多因素驗證不再僅僅是一個選項——它是必需的。
1. 密碼已不足以加強安全性
雖然密碼曾經是帳戶安全的第一和唯一防線，但它們不足以妥善保護商業帳戶。駭客有多種方法可以竊取密碼，包括網路釣魚詐騙、間諜軟體和暴力破解攻擊。組織需要額外的安全層來驗證使用者身份，以防任何人的密碼被洩露。
2. 使用 MFA 阻止網路釣魚攻擊
網路釣魚攻擊是竊取密碼的最常見方式之一。雖然知道如何防止網路釣魚至關重要，但多因素驗證也可以作為第二道防線，以防員工將密碼或認證洩露給網路釣魚帳戶。網路釣魚可能會讓人失去登入資訊，但無法竊取他們的手機或生物識別信息。
3. 使用 MFA 確保遠端工作和雲端應用程式的安全
雖然員工和企業正在接受遠端和混合工作的好處，這些好處因雲端技術的可及性而變得更加容易，但他們仍然需要確保使用者可以從任何地方安全地存取他們的工作和技術。MFA 安全性透過提供使用者在遠端登入時驗證身份的方法來幫助實現這一點。
4. 確保合規性：MFA 如何滿足行業法規
許多行業有嚴格的安全要求，例如 GDPR、PCI DSS 和 HIPAA 合規性。使用多層安全性來保護和保護帳戶是許多行業和政府法規的重要組成部分，因此 MFA 安全性對於 IT 合規性 至關重要。
5. 通過強驗證降低身份盜竊風險
多因素驗證通過要求多種形式的驗證來幫助使用者保護其身份。當駭客或其他網路攻擊者試圖竊取使用者的個人資訊時，要求額外的資訊，如來自外部應用程式的代碼或生物識別身份驗證，有助於阻止他們並保護使用者身份。
6. 使用 MFA 安全性保護金融交易
保護財務信息，無論是客戶交易還是銀行信息，都是至關重要的。多重驗證要求使用者在處理金融交易之前提供額外的驗證，因此網路犯罪分子無法在他們的帳戶上進行虛假購買或竊取他們的財務信息。
7. 增強信任��和客戶信心
客戶希望知道他們的帳戶和信息是安全的。使用像多重驗證這樣的工具表明了對安全的承諾，並向客戶保證他們的帳戶受到保護，從而增強信任和信心。
在您的組織中實施 MFA 安全性的最佳實踐
如果你想實施 MFA 安全性，有一些最佳實踐可以遵循。這些將有助於確保你在不影響存取便利性的情況下，全面保護帳戶：
監控和報告：監控系統是您為安全性所能做的最重要的事情之一。這有助於檢測異常行為和潛在威脅，以便您能夠快速處理。定期報告還有助於確保您符合監管要求，並能更好地追蹤使用者活動。
定期更新：技術不斷進步，您的安全政策需要隨之發展。確保您不僅更新您的安全解決方案，還要更新您的政策，以確保您滿足安全要求。
使用情境控制：添加情境感知存取控制為您的多因素驗證解決方案提供更多安全性，因為它可以識別可疑因素，如使用者位置、時間或裝置，以監控未經授權的存取嘗試。
為您的業務找到合適的驗證方法：有許多不同種類的驗證方法，雖然軟體和應用程式是最常見的，但它們並不是唯一的選擇。一些組織可能會發現使用其他方法更容易，例如安全權杖或生物識別，因此選擇最適合您業務的方法很重要。
將 MFA 與現有安全性整合：MFA 安全性在與現有安全工具結合使用時效果最佳，而不是作為獨立工具。確保將其與您當前的安全協議結合，以獲得最有效和高效的安全性。
Splashtop 如何通過強大的多因素驗證保護提升遠端存取安全性
多因素驗證是 Splashtop 安全遠端存取和 IT 支援軟體的重要組成部分。使用者可以在驗證器應用程式（例如 Google 驗證器、Okta Verify 或 Microsoft 驗證器）上啟用 MFA，每次登入時需要額外的安全代碼。這確保了即使使用者丟失密碼也能保護其帳戶。
當然，這不是 Splashtop 唯一的安全功能。Splashtop 還包括多個先進的安全功能，包括多層密碼安全性、遠端連接通知、記錄等。
Splashtop 讓員工和 IT 人員可以從任何裝置、任何地方存取他們的工作電腦。
這是遠端和混合工作的絕佳工具，因為它確保員工可以隨時存取他們的工作，而 IT 團隊可以從任何地方進行故障排除和管理裝置。當然，Splashtop 也認識到在遠端存取裝置時安全性的重要性，這就是為什麼其解決方案在設計時將安全性放在首位。
Splashtop 完全符合多種行業和政府法規，包括 ISO/IEC 27001、GDPR、SOC 2、HIPAA、FERPA 等。帳戶受到多層安全保護，包括強制裝置驗證、端到端加密和雙重驗證，確保遠端裝置在每一步都安全。
想要從任何裝置、任何地方工作，並且擁有安全和信心嗎？您可以立即開始使用 Splashtop 免費試用：