預測顯示,到 2029 年,全球遠端桌面軟體市場將達到 722 億美元。 同樣,Windows10 仍然是世界上最流行的操作系統。

所以這引出了一個問題,什麼是適用於 Windows 10 計算機的最佳遠程桌面軟件?

Splashtop 是一種遠端桌面解決方案,使您可以使用其他設備從任何地方遠端控制電腦。 它安全,可靠,非常易於使用,並且對於那些運行 Windows 10 操作系統的人來說效果很好。

不確定如何在電腦上設置 Splashtop?我們提供了在 Windows 10 上啟用遠端桌面所需的所有資訊。 繼續閱讀更多信息。

如何在Windows 10 上啟用遠程桌面

如果您以前沒有使用過遠端桌面軟體,可能會有點令人生畏。 實際上,設置和使用非常容易。 這些步驟將向您展示如何在 Windows 上啟用遠端桌面。

1.創建您的Splashtop帳戶

您可以訪問 Splashtop 網站以創建一個帳戶。 開始免費試用非常容易。

您需要做的就是輸入一些詳細信息進行註冊。 我們不會要求您提供任何信用卡資訊,因此您不必擔心在試用期結束時會被收取任何費用。

2.在您的設備上下載 Splashtop 業務應用程序

您可以使用 Splashtop 從筆記本電腦,平板電腦和智能手機等各種設備控制計算機。 您需要在要從遠端存取的任何裝置上下載 Splashtop 業務應用程式。 它可以在 MacWindowsAndroid,iOS 和 Chromebook 上使用,因此您有很多選擇。

如果您使用 Windows 10 電腦存取另一台電腦,則需要在 Windows 10 電腦上安裝 Splashtop 商務應用程式。

3.在您要訪問的電腦上安裝 Splashtop 流媒體

您需要將 Splashtop 流媒體部署到要遠端存取的任何電腦上。 流媒體可以在任何Windows(包括Windows 10 台),Mac 或 Linux 計算機上工作。 有兩種方法可以解決這個問題。

首先是使用 Splashtop 網絡控制台創建部署鏈接。 您可以將其發送到要訪問的任何計算機。 當您在計算機上打開鏈接時,它將下載 Splashtop 流媒體並將其綁定到您的帳戶。

或者,您可以在要訪問的計算機上下載 Streamer。 您需要擁有一個 Splashtop 帳戶才能執行此操作。 下載後,只需輸入您的登錄詳細信息,這將計算機綁定到您的帳戶。

4.啟動遠端連線

安裝所有內容後,您可以隨時啟動 Windows 10 遠程桌面連接! 打開 Splashtop 遠端桌面應用程式以查看您的電腦清單。 只需單擊要訪問的任何計算機即可啟動遠程桌面連接。

您可以使用 Splashtop 做什麼

使用 Splashtop,您可以靈活地從世界任何地方訪問電腦。 所有你需要的是一個互聯網連接,你將能夠訪問文件,運行程序,並遠程控制所有計算機功能。

還有許多其他遠端桌面工具可用,但 Splashtop 是最好的工具之一。 主要優點之一是它是可用的最通用的選項之一。 您可以將 Splashtop 與多種操作系統一起使用:

Windows(包括Windows 10 及其他版本)

macOS

iOS

Linux

Android

Chromebook

由於 Splashtop 可以在許多設備上運行,因此您不必擔心更換任何硬件即可使用它。 您也不會有任何兼容性問題。 例如,您可以使用Android平板電腦連接到 Windows 10 電腦並進行遠端控制。

您可以訪問任何文件並使用主機計算機上的所有應用程序,就像坐在它前面一樣。 顯示屏將鏡像到您的設備上,並且一切都實時發生。

通過 Splashtop,您可以在旅行時連接到家庭或工作電腦,如果您需要在度假時完成工作,這是理想的選擇。 您甚至可以從汽車或火車上訪問計算機。

常見用途

遠端桌面使用者可能想要選擇 Splashtop 的原因有很多。 一些遠端桌面工具非常有限,但是 Splashtop 是市場上最全面的選擇之一。 它非常適合企業,同時也適用於教育和個人使用。

Business

多年來,各家公司已經建立了遠程工作系統。 遠程工作曾經相當罕見,但 COVID-19 大流行大大改變了一切。 因此,遠程工作現在對於幾乎所有可以支持它的公司來說都是司空見慣的。

各種解決方案使遠程工作成為可能,遠程桌面軟件是最好的之一。 辦公室通常會以最適合該公司的方式設定電腦。 借助 Splashtop,員工可以從任何地方訪問其工作電腦,並像在辦公室一樣工作。

大流行中最嚴重的情況已經結束,因此現在人們可以恢復正常工作。 儘管如此,許多公司仍然使用遠程工作,這證明是有益的。 Splashtop 使其變得非常容易,並提供了一系列優勢。

對於企業來說,使用"無頭計算機也變得很普遍。" 這些沒有輸入或輸出設備,如鍵盤,鼠標或顯示器。 工作人員可以使用 Splashtop 遠端存取硬體,從而允許他們使用所有電腦功能。

Splashtop 通常用於 IT 和服務台支持。 員工通常會遇到技術問題,需要他們聯絡您的 IT 支援團隊以解決問題。 您的 IT 團隊可以使用 Splashtop 遠端控制設備並輕鬆處理任何問題。

教育

像企業一樣,學校和其他教育設施在大流行期間也必須適應。 因此,遠程教育變得更加普遍。

遠程學習現在相當標準。 Splashtop 之類的遠端桌面工具可以進一步改進這一點。

學校通常使用軟件和應用程序進行教育,但通常只有在實驗室電腦上使用該軟件的許可證。 學生可能無法在其個人電腦上安裝軟體,但是使用 Splashtop,他們可以使用自己的裝置從家中或其他任何地方存取學校電腦。

Personal

遠程桌面軟件主要由企業和教育設施使用,但它也可以非常適合個人使用。 經常旅行的任何人都可能希望在旅途中訪問他們的家用電腦。

通過使用遠程桌面軟件,您可以隨身攜帶移動設備,無論身在何處都可以訪問家用台式計算機。 這是特別有用的,如果你喜歡輕旅行,作為一台筆記本電腦,平板電腦或智能手機很容易採取幾乎任何地方。

為什麼選擇 Splashtop?

市場上有很多遠端桌面解決方案,因此您可能想知道為什麼要使用 Splashtop。 儘管有其他選項可用,但很少有人可以匹配 Splashtop 的全面性。 它提供了一系列好處,使其成為可用的最佳遠端桌面工具之一。

安全

現在,網絡安全比以往任何時候都重要 您需要確保您在線上受到保護,這對企業來說更為重要。

Splashtop 使用加密來確保沒有人可以訪問您設備之間傳輸的任何數據。 雙因素身份驗證和多級密碼安全等功能還可以幫助您保持安全。 Splashtop 遵守多種行業標準和法規,例如 SOC 2,HIPAA 和 FERPA。

速度

使用遠端桌面軟體時,速度至關重要。 緩慢的連接可能會使事情令人沮喪; 有時,它甚至可能無法使用。 Splashtop 保持高速度,為您提供流暢的體驗。

您可以期待無縫的實時連接。 Splashtop 可以以每秒 40 幀的速度提供 4K 流媒體。 感覺就像您坐在計算機前,因為所有交互都會立即發生。

功能

許多遠端桌面工具非常有限,但是 Splashtop 具有各種附加功能,使其成為可用的最佳全方位選項之一。 Splashtop 提供的一些功能包括:

拖放式檔案傳輸

多螢幕支援

螢幕錄製

音頻傳輸

遠端喚醒

遠端列印

聊天

免費試用 Splashtop

如果您想在 Windows 10 電腦上使用遠端桌面軟體,Splashtop 是可用的最佳選擇之一。 它適用於商業,教育和個人使用。 您可以期待快速的速度,安全的連接和許多功能。

我們提供免費試用版,因此您可以在提交我們的其中一個計劃之前嘗試 Splashtop。 無需信用卡或承諾即可開始免費試用。

