EasyVista 電動車接觸現場的最佳替代方案

幾年前，IT 服務管理公司易威斯塔購買了戈弗蘭。 當此收購發生時，EasyVista 停止對原始內部部署 Goverlan 產品的永久授權。 該產品現在被稱為 EV Reach。
EV Reach 目前採用以訂閱為基礎的授權模式。 這意味著如果團隊想將其他用戶添加到其計劃中，他們需要支付額外的月費。
最佳電動車接觸現場（前稱戈弗蘭）替代方案
如果您正在尋找 EasyVista EV Reach 產品的替代品，請考慮Splashtop On-Prem 。
Splashtop On-Prem 提供強大的特性和功能，例如：
內部部署功能
Splashtop On-Prem 提供相關功能，可安裝在 DMZ 或公司防火牆後方，讓使用者透過可路由網路在本機透過對等操作建立遠端連線，或透過 Splashtop On-Prem Gateway 橋接進行跨網路存取。
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靈活的授權模式
Splashtop 提供並發和指定使用者許可選項。這使我們的客戶可以購買最符合他們需求的授權類型和型號。 通過提供此選項，用戶可以獲得他們需要的內容，而不需要支付額外的授權費用，而只需為他們使用的費用支付。
迅速的技術支援
我們總部位於美國的團隊隨時隨時為客戶提供支持。 無論是電話、電子郵件��或支援網站聊天，我們確保團隊可以通過多種渠道訪問。
我們的支援團隊在全球各地皆有派駐代表，可在您需要時提供支援。我們自信您在使用 Splashtop On-Prem 時應該不會遇到問題，但只要您有需要，我們都會竭誠為您服務。
支援各式各樣裝置
Splashtop 能夠支援各種不同的設備，例如 Windows、Mac、Linux、iOS 和 Android 設備。這包括任何智慧型手機、平板電腦和堅固耐用的 Android 裝置。
我們知道團隊通常有各種各樣的設備需要維修，因此 Splashtop 在建造時就考慮到了這種多樣性。無論您的團隊使用哪種裝置或作業系統，Splashtop 都可以支援。
資源密集型工具的高效能
Splashtop On-Prem 的進階效能架構，提供超高速遠端存取以及互動式高畫質影音連線，畫面播放速率最高可達 60 fps。4:4:4 色彩模式、高逼真度音訊、USB 裝置重新導向、遠端觸控筆等功能，為藝術家或媒體產業人士等使用者提供臨機操作般的遠端存取體驗。
參加終端支援
使用者只需與技術人員確認 9 位數代碼，即可快速取得 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置的按需支援，藉此縮短使用者尋求支援時的停機時間，進而迅速恢復工作進行。
高可用性叢集
技術人員可以透過負載平衡和高可用性的伺服器叢集，避免停機並實現最佳效能。
安全性 & 可擴展性
Splashtop On-Prem 針對權限和存取規則，為您的團隊提供劃分精細的原則控制項目。此外，團隊也能達到 ISO 27001、SOC-2 合規、GDPR、HIPAA、FERPA 等主流安全標準。
Splashtop連接器
團隊可以透過 Splashtop Connector 將 RDP 和 VNC 連接安全地橋接到 Windows 電腦和伺服器，不必使用 VPN 或安裝任何遠端存取代理程式。IT 管理員可以更輕鬆地預先配置設定檔，便於使用者從 Splashtop Business 應用程式直接存取 RDP 和 VNC 資源。
Active Directory 和 SSO 集成
Splashtop On-Prem 與多項現有的 Active Directory 或 LDAP 服務完美整合。此外，您的團隊只要透過 SSO 或 SAML，就能安全簡便地進行驗證。
Splashtop 支援 Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite、TrustLogin 等主流 SSO 合作夥伴。
轉換為 Splashtop On-Prem
由於各行各業不斷變動，企業之間的合併也帶動著存取技術領域的變化，因此，確保您的支援系統保有一致性和效率非常重要。Splashtop On-Prem 為使用者提供效能優異且安全性強的自主託管遠端存取解決方案、靈活的授權模式，以及堪稱楷模的出色客戶支援服務。
EV Reach 擅長實施嚴格的 IT 管理控制，而 Splashtop 在為不斷發展的數位工作場所量身定制的用戶友好型支援功能方面處於領先地位。在並排比較解決方案時，Splashtop On-Prem 只需選取關鍵類別中的更多複選框，例如平台支援、可用性、可擴展性、許可靈活性、效能和可擴展性。
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