EasyVista 電動車接觸現場的最佳替代方案

幾年前，IT 服務管理公司易威斯塔購買了戈弗蘭。 當此收購發生時，EasyVista 停止對原始內部部署 Goverlan 產品的永久授權。 該產品現在被稱為 EV Reach。
EV Reach 目前採用以訂閱為基礎的授權模式。 這意味著如果團隊想將其他用戶添加到其計劃中，他們需要支付額外的月費。
最佳電動車接觸現場（前稱戈弗蘭）替代方案
如果您正在尋找 EasyVista EV Reach 產品的替代品，請考慮Splashtop On-Prem 。
Splashtop On-Prem 提供強大的特性和功能，例如：
內部部署功能
Splashtop On-Prem 能夠安裝在 DMZ 或公司防火牆後面。這允許個人透過可路由網路在本地透過點對點操作建立終端連線，或透過Splashtop On-Prem Gateway進行橋接以進行跨網路存取。
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彈性授權模式
Splashtop 提供並發和指定使用者許可選項。這使我們的客戶可以購買最符合他們需求的授權類型和型號。 通過提供此選項，用戶可以獲得他們需要的內容，而不需要支付額外的授權費用，而只需為他們使用的費用支付。
響應式技術支援
我們總部位於美國的團隊隨時隨時為客戶提供支持。 無論是電話、電��子郵件或支援網站聊天，我們確保團隊可以通過多種渠道訪問。
我們的支援團隊擁有位於全球各地的代表，可在您需要時為您提供支援。 雖然我們預計您不會在使用 Splashtop On-Prem 時遇到任何問題，但如果您需要，我們將竭誠為您服務。
廣泛裝置支援
Splashtop 能夠支援各種不同的設備，例如 Windows、Mac、Linux、iOS 和 Android 設備。這包括任何智慧型手機、平板電腦和堅固耐用的 Android 裝置。
我們知道團隊通常有各種各樣的設備需要維修，因此 Splashtop 在建造時就考慮到了這種多樣性。無論您的團隊使用哪種裝置或作業系統，Splashtop 都可以支援。
資源密集型工具的高效能
Splashtop On-Prem 的先進效能架構提供超快的遠端存取和互動式高清視訊和音訊會話，幀速率高達 60 fps。4:4:4 色彩模式、高傳真音訊、USB 裝置重新導向和末梢筆等功能為藝術家或媒體產業人士等個人提供身臨其境的遠端存取體驗。
參加終端支援
最終用戶只需與技術人員確認 9 位數代碼，即可快速獲得 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置的按需支援。這有助於減少使用者致電支援時所產生的停機時間，因此他們可以快速恢復工作。
高可用性叢集
技術人員可以透過負載平衡和高可用性伺服器叢集來消除停機並優化效能。
安全性 & 可擴展性
Splashtop On-Prem 為您的團隊提供權限和存取規則的細微原則控制。此外，該團隊還符合主要領先的安全標準，例如 ISO 27001，SOC-2 合規性，GDPR，HIPAA，FERPA 等。
Splashtop連接器
團隊可以透過Splashtop 連接器安全地將 RDP 和 VNC 連接橋接到 Windows 電腦和伺服器，而無需使用 VPN 或安裝任何遠端存取代理程式。這使得 IT 管理員可以更輕鬆地預先配置設定文件，以便使用者可以直接從 Splashtop Business 應用程式存取 RDP 和 VNC 資源。
Active Directory 和 SSO 集成
Splashtop On-Prem 與許多現有的 Active Directory 或 LDAP 服務無縫整合。您的團隊還可以透過 SSO 或 SAML 享受安全、簡化的身份驗證。
Splashtop 支援主要的 SSO 合作夥伴，例如 Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite 和 TrustLogin。
切換到Splashtop On-Prem
隨著產業持續轉變，並且合併改變無障礙環境，確保您的支持系統保持一致和高效率非常重要。 Splashtop On-Prem 為使用者提供高效能、高度安全的自架遠端存取解決方案、靈活的授權模式和模範客戶支援。
EV Reach 擅長實施嚴格的 IT 管理控制，而 Splashtop 在為不斷發展的數位工作場所量身定制的用戶友好型支援功能方面處於領先地位。在並排比較解決方案時，Splashtop On-Prem 只需選取關鍵類別中的更多複選框，例如平台支援、可用性、可擴展性、許可靈活性、效能和可擴展性。
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