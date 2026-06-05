您需要了解的有關 Splashtop 替代品的資訊

當您為您的企業搜索遠端電腦存取解決方案時，您會遇到幾種與 Splashtop 類似的解決方案。 雖然我們忽略這些 Splashtop 替代方案是傲慢的，但我們確實希望您考慮一些解決方案確實存在的缺點。 為了説明您為您的業務做出最佳決策，我們在下面匯總了您需要瞭解的所有資訊。
熱門 Splashtop 替代品
傳統 VPN – 虛擬專用網路
虛擬專用網絡或 VPN 在兩個位置之間建立 Internet 連接，使其使用者能夠遠端存取該網絡中的電腦和檔案。當短期使用 VPN 來完成特定任務時，它的效果非常好。但是，當 VPN 長時間被許多使用者使用時，可能會出現問題。
您可能很好奇為什麼會這樣。 一個原因是VPN最初更多地是為例外而不是規則而設計的。 當整個員工整天通過VPN保持連接時，就會有流量的回程。 這種流量回傳甚至適用於不需要 VPN 的任務，從而導致連接不可靠和性能降低。 此外，由於訪問 VPN 會在您和互聯網之間增加額外的步驟，因此最終會減少您的連接，即使您是當時特定公司中唯一使用 VPN 的人。 這種糟糕的性能可能是使用者最糟糕的噩夢，尤其是對於每天在視頻會議上花費數小時的使用者。
用於遠端訪問的VPN的其他缺點
安全性問題： VPN 基礎設施更新主要是手動的，而不是自動的。這可能會使遠端裝置和企業網路遭受橫向威脅，例如勒索軟體。 並非總是包括其他關鍵的安全�功能，例如多因素驗證和裝置驗證。而且，VPN 不是零信任網絡訪問準備就緒。 零信任網路存取 (ZTNA) 是一組在自適應性信任模型上運作的技術。 信息和網絡的訪問權限僅根據用戶權限授予。 最終，ZTNA 為用戶提供了無縫連接，而不會影響個人及其數據的安全性或安全性。 由於傳統 VPN 的工作方式，它們無法支持 ZTNA。 鑑於所有這些安全問題，Gartner 2019 年的一份報告預測，到 2023 年，60% 的企業將逐步淘汰其端點存取 VPN，轉而採用更安全的解決方案。
可擴展性：由於 VPN 並不是為了同時處理大流量和多個用戶而構建的，因此很難大規模部署它來滿足完全遠端或混合員工的需求。擴展 VPN 網路需要升級 VPN CPU/內存，這對 IT 來說是一個漫長而複雜的過程。此外，為了讓 VPN 在遠端辦公室設定中工作，每個員工都需要一個公司發行的裝置。因此，無法使用 BYOD 裝置 (例如員工的家用裝置)。
靈活性：由於 VPN 只允許存取網絡上共享的所有檔案夾、應用程序和檔案，因此它不適合遠端或混合辦公室。假設您在現場，需要存取辦公室電腦上未在 VPN 網絡上共享的檔案。您將無法存取它，因為 VPN 僅提供對網絡上檔案的存取。為確保您可以完全存取您的辦公室電腦，IT 部門需要預先共享您在現場可能需要存取的所有檔案夾和檔案。為每位員工執行此操作可能是一項艱鉅的任務。
關於 VPN 替代方案的結論：如果您使用 VPN 為您自己或您的員工提供對電腦網絡的最小存取權限，那麼 VPN 可以工作。但是，當多個使用者頻繁使用 VPN 時，在完全遠端或混合的工作環境中使用它可能並不理想。
其他替代遠端存取軟體
還有其他人提供與 Splashtop 類似的遠端存取解決方案。
您可能會想知道，“遠端存取究竟是什麼？”
遠端存取使您能夠隨時隨地從另一台裝置存取電腦或裝置。與 VPN 不同的是，遠端存取軟體旨在處理高流量並提供對遠端電腦檔案和應用程序的完全存取，而不管網絡如何。這使它比 VPN 更適合遠端或混合環境。此外，遠端存取很容易實現。最後，遠端存取軟體帶有內置安全功能，如 SSO（單點登錄）、MFA（多重身份驗證）、裝置身份驗證和自動基礎設施更新，以保持更新安全標準。
由於市場上有許多遠端存取軟體工具，因此您可能會對差異感到困惑。
我們建議提出以下問題：
設置是什麼樣的？ 該解決方案是否提供點擊連接功能或需要更複雜的設置？ （提示：如果給定的解決方案最初是為消費者設計的，那麼設置和使用起來可能非常簡單）。
它是否支持 BYOD（自帶裝置）？在當今世界，個人想要使用他們的個人裝置（例如電話）是很常見的。您需要了解該解決方案是允許使用者連接他們選擇的裝置，還是僅限於公司發行的裝置。 （提示：您還需要確保該解決方案具有適用於台式機和 MAC 電腦的功能奇偶校驗，因為許多主要是為基於 Windows 的環境而設計的，並且在 MAC 上效果不佳）
單點登錄 （SSO） 功能是否可用？ SSO 有助於確保員工密碼滿足合規性和安全性要求。
（提示：您還需要檢查整體安全合規性，包括多重身份驗證和設備身份驗證）。
詢問軟體更新 - 它們是自動的，還是需要手動更新？ 依賴手動更新會暴露安全風險，因為它們需要定期計劃和完成，並且很容易忘記這樣做。 （提示：詢問還需要多久進行一次手動更新，因為這也可能意味著�停機或相容性問題）。
它提供使用者需要訪問的資源的速度有多快？（提示：您需要一個高性能、低延遲的解決方案，該解決方案能夠在需要時支援流式傳輸 HD（高清晰度）視頻，以便使用者無需等待資源或程式載入）。
解決方案如何擴展？ （提示：關鍵是要為多達數千名使用者提供快速、輕鬆的可擴充性）。
在部署給定的解決方案之前，是否需要每個遠端網站的硬體？ （提示：任何其他硬體要求都會延遲立即使用該解決方案的能力，並增加IT的管理負擔）。
您能否賦予 IT 控制檔案傳輸和遠端列印功能的權利？ （提示：理想情況下，IT 應該能夠禁用或啟用檔案傳輸或遠端列印功能）。
功能是否易於理解？（提示：在 Splashtop，我們說日誌需要“人類可讀”，這意味著它們對典型的使用者或IT人員有意義。 會話錄製、監視和報告應相同。
如果您想搬到另一個供應商，這很容易嗎？ （提示：避開那些強迫您與多個人交談以取消您的帳戶或讓您陷入合同的公司。 你會想要一個
以及可靠的技術支持團隊。
評估遠端訪問供應商時要考慮的其他事項
價格與功能：
遠端訪問供應商都以不同的價格提供不同的功能。 有些以給定的價格提供最少數量的功能。 而其他人可能會提供更多功能，但價格更高。 根據您的使用案例，您可能需要下表中列出的全部或部分遠端訪問功能。 最終，與 Splashtop，所有這些替代品都以更高的價格提供更少的功能。
客戶支援和用戶滿意度：
在評估遠端存取解決方案時，必須評估您獲得的客戶服務水準。 我們從許多從其他供應商切換到 Splashtop 的用戶那裡聽說，他們很難通過電話獲得客戶代表的説明。 相反，這些用戶必須經歷無休止的支援票證，幾乎不可能與真人交談。 Splashtop 每周 24 天、每天 5 小時提供實時支援。
關於替代遠端訪問軟體的結論： 如果您正在尋找具有標準功能的遠端訪問解決方案軟體，並且不介意成本或獲得有限的支持，那麼 Splashtop 替代方案可能會起作用。 但是，如果您正在尋找最有價值的遠端存取軟體和出色的客戶支援， Splashtop 是更好的選擇。
為什麼 Splashtop 是最好的遠端存取解決方案
Splashtop 在獲得最有價值的遠端訪問以及最高水準的用戶滿意度和性能方面是您更好的選擇。
在 G2 的 2021 年冬季遠端桌面網格報告中，分析了使用者對 30 多個遠端桌面解決方案的評論，Splashtop 名列前茅，NPS 得分最高，為 93，是“使用者可能推薦”的最高分數。 這意味著 93% 的使用者可能會向朋友或同事推薦 Splashtop 遠端桌面軟體，因為它具有卓越的客戶服務、性能和開展業務的便利性。
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