Zoho Assist 是一個遠端存取工具，經常用於 IT 支援，但這並不意味著它能滿足每個企業的需求。企業尋找其他 遠端存取軟體 需求並不罕見，無論是想要更實惠的價格、不同的功能組合，還是只是效能更好的工具。
如果你正在尋找能滿足你需求的 Zoho Assist 競爭者，我們已經整理了一份頂級替代方案清單，讓你可以找到適合你業務的選擇。繼續閱讀，找到最好的 Zoho Assist 替代方案…
為什麼你需要一個 Zoho Assist 的替代方案
Zoho Assist 通常被視為低成本的遠端支援工具，但這個低價位伴隨著一些取捨。許多組織最終發現它無法完全滿足他們不斷變化的遠端存取或支援需求。
以下是使用者在使用 Zoho Assist 時面臨的一些常見限制：
低階方案的行動支援有限 – 行動裝置遠端控制僅在較高價位的方案中提供，這限制了支援 BYOD 或行動裝置密集環境的團隊的靈活性。
主動存取 requires separate licensing – Unlike most competitors that include attended and 主動存取 under one 授權, Zoho Assist separates these into different pricing models, which can be costly and confusing to scale.
功能限制在不同方案中 – 像是連線錄製、進階報告、重新品牌化，甚至基本排程等基本功能都被鎖在最高級的 Enterprise 方案中。
小型存儲��配額 – 免費和低階方案僅包含最少的雲端存儲空間供連線錄製使用（僅 5GB），額外的存儲空間需另行收費。
有限的 ITSM/PSA 整合 – 雖然 Zoho Assist 在 Zoho 生態系統中整合良好，但與 ServiceNow、Jira 或 Freshdesk 等工具的第三方整合僅在付費層級中可用，且與其他解決方案相比仍然有限。
6 個 Zoho Assist 的遠端存取替代方案
市場上有許多 Zoho Assist 的競爭者，但哪一個是你的最佳選擇？以下是六個值得考慮的 Zoho Assist 替代方案：
1. Splashtop
Splashtop 是 Zoho Assist 的最佳替代方案，適合需要安全、高效能且具成本效益的遠端存取和遠端支援解決方案的組織。無論您是 IT 服務台、MSP 還是內部 IT 團隊，Splashtop 提供您所需的一切，以支援來自任何裝置的使用者，無論身在何處。
使用 Splashtop，您可以獲得：
從任何裝置（Windows、Mac、iOS、Android、ChromeOS、Linux）進行臨機和主動存取
技術人員協作工具，包括多技術人員連線、聊天、語音、檔案傳輸和連線升級
強大的整合 與領先的 ITSM 和 PSA 工具如 Freshdesk、Zendesk、Jira 和 ServiceNow
進階安全性，符合 SOC 2、GDPR 和 CCPA 標準，並提供 MFA、SSO、連線記錄、遠端連接警示等功能
Splashtop 的模組化平台也設計為可擴展。你可以從遠端支援或存取開始，然後逐步增加：
Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) – 自動化軟體修補、監控系統健康狀況，並在端點上執行自訂腳本。
Splashtop 提供清晰透明的定價，沒有使用限制或不可預測的限制。Splashtop 是最實惠的企業級選擇之一。
如果你想超越 Zoho Assist 的限制（如較低方案的有限行動支援、較少的自動化工具和不靈活的技術人員授權），Splashtop 是你團隊需要的升級。
2. TeamViewer
TeamViewer 是遠端支援領域的大名，但這並不一定意味著它是每個人的最佳選擇。TeamViewer 允許 IT 專業人員在各種裝置上提供遠端支援。
TeamViewer 的一個主要問題是定價。TeamViewer 定價 使其成為市場上最昂貴的遠端支援工具之一。這些高昂的價格可能難以合理化，特別是當像 Splashtop 這樣的替代方案以更低的成本提供類似或更好的功能，且沒有使用限制或侵入性監控。
對於需要可靠遠端存取且不想要驚喜限制或高昂價格的團隊來說，TeamViewer 可能不是最實用的選擇。
3. AnyDesk
雖然 AnyDesk 主要是為遠端存取而設計，但它也有可以在桌面和行動裝置上運行的遠端支援軟體。其功能包括網路電腦的自動部署、檔案傳輸和群組原則。
然而，其支援功能也比許多競爭對手更有限。它提供基本功能如桌面共享、互動存取和遠端列印，但許多企業依賴的更高級功能僅限於 Advanced 和 Ultimate 方案。
AnyDesk 定價可能很快變得昂貴。較便宜的方案包含的功能較少，可能無法提供遠端支援所需的功能，因此決策者需要查看其預算內的方案是否能夠滿足其需求。
4. ConnectWise Control
ConnectWise Control（前稱 ScreenConnect）是另一種可以部署在內部或雲端的遠端支援解決方案。它包括像是 Access Command Prompts、PowerShell 電腦管理、複製/貼上檔案傳輸和內建記事本等工具。
作為 ConnectWise 的解決方案，它被設計為可以與 ConnectWise 的其他軟體整合，包括 ConnectWise RMM、PSA、Automate 和 SmileBack。因此，那些在 ConnectWise 軟體上投入大量資金的公司可能會覺得它更合適。
然而，沒有那些整合，它可能無法提供與其他獨立解決方案相同的用途和好處。因此，尚未使用 ConnectWise 軟體的 IT 團隊可能需要尋找其他選擇。
5. RemotePC 服務台
While RemotePC is primarily known for its 遠端存取 solution, it also has an offering called 服務台, designed for 按需 遠端桌面 support. 服務台 can 連接 to PC, Mac, iOS, and Android devices, and includes features such as 檔案傳輸, screen sharing, 連線錄製, and multiple monitor displays.
RemotePC 服務台缺乏更深入的管理控制、與 ITSM 工具的整合，以及像 技術人員 管理、自動化修補/腳本和 主動存取 等功能（這些都是 Splashtop 提供的）。
6. BeyondTrust 遠端支援
BeyondTrust 的遠端支援軟體可在多個作業系統上運行，包括 Windows、Android、macOS、iOS 和 Linux。它提供聊天支援、遠端相機共享和基於腳本的自動命令，以及帳戶驗證和保護的安全控制。
然而，BeyondTrust 的成本非常高。定價不公開，完全基於報價，通常為大規模企業部署量身定制。這使得它對於中小型企業，甚至是預算較緊的較大組織來說不太容易獲得。
對於許多團隊來說，它也過於複雜。不需要精細權限升級、自訂合規工作流程或廣泛整合企業身份系統的企業可能會發現自己為不會使用的功能付費。
相比之下，Splashtop 提供強大的企業級安全性（SOC 2、GDPR、CCPA、SSO、MFA、連線記錄檔），價格更低且設置更簡單。對於需要安全、高效能遠端支援而不想承擔企業負擔或複雜性的組織來說，Splashtop 是更聰明的選擇。
Splashtop 如何作為 Zoho Assist 的安全替代方案脫穎而出
雖然市場上有許多優秀的 Zoho 替代方案，但有一個名字脫穎而出：Splashtop。
Splashtop 提供安全可靠的遠端支援和存取，因此 IT 人員可以使用任何裝置在任何地方支援任何使用者。
此外，Splashtop 是為安全性而建，完全符合多個行業和政府標準和法規，包括 SOC 2、GDPR、CCPA 等。憑藉多層密碼安全性、連線閒置逾時和入侵檢測與防禦機制等先進的網路安全功能，難怪 Splashtop 是許多人的首選。
顧客顯然有同感，因為 Splashtop 在像 G2 和 Gartner Peer Insights 這樣的網站上持續獲得比 Zoho Assist 更高的評價。使用者喜愛 Splashtop 的支援、整合和功能，如檔案共享、遠端控制和主動存取。
當你需要可靠、安全且高品質的遠端支援時，Splashtop 擁有你所尋找的一切。
開始使用 Splashtop 免費試用：安全、高效能的遠端存取。
雖然市場上有多種遠端支援解決方案，但如果您想要最佳的功能、品質和價格，��那麼 Splashtop 是不二之選。Splashtop 為 IT 團隊提供靈活性和安全性，以管理、支援和排除 遠端裝置 的故障，並具備：
快速簡潔的設定步驟
直觀且使用者友好的介面
跨裝置和作業系統的相容性，包括 iOS、macOS、Windows、Android、ChromeOS 等。
有人參與和無人參與
聊天
檔案傳輸
遠端桌面音訊
螢幕共享
高畫質音訊和影片
還有更多
Splashtop 也是市場上最實惠的遠端支援選項之一，但您可以立即免費開始使用。現在就透過免費試用親自體驗 Splashtop 的安全性、效能和易用性：