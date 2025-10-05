您需要了解的有關 Splashtop 無壓力取消政策的知識

您的遠端存取提供商的取消政策是否會給您帶來噩夢？ 你並不孤單。 多年來，我們的客戶與我們分享了許多取消恐怖故事。
在這個時代，一個很好的取消政策是黃金。 太多的公司隱藏了精美的取消政策，使客戶跳過籃球結束他們的訂閱。 在 Splashtop，客戶滿意度是我們的動力。 所以，雖然我們討厭看到你走，我們不會試圖欺騙你留下來。
我們的客戶在取消其他遠端存取訂閱時遇到的障礙：
提供書面意向通知，以便在續約日期前三個月取消
等待星期才能收到要求取消的確認
在排定的續訂時間前兩週收取續訂費用，因此很難取消並獲得退款
支持票務鏈接，不工作或太複雜導航
付費服務電話失靈或令人抓狂的等待回應時間
被引導到無法解決問題的常見問題解答文章
這些不專業的做法旨在盡可能長時間地鎖定客戶簽訂合同。
從頭到尾的無縫客戶旅程
在 Splashtop，我們以不同的方式做事。 我們希望您旅程的每個階段都能順暢無阻。 如果您需要時間在購買之前做出決定，我們可以輕鬆免費試用我們的產品。 我們還提供世界一流的客戶服務，以幫助您解決或報告任何產品問題。
我們希望您喜歡我們的產品，但我們也知道取消訂閱的原因有很多。 這就是為什麼我們可以輕鬆取消。
通過三個簡單的步驟取消您的 Splashtop 訂閱：
從下拉菜單中選擇帳戶信息，然後在「帳戶信息」屏幕中，打開 「訂閱」選項卡。
選取 [關閉自動續訂] 按鈕。
如果由於任何原因，您無法在線上執行此操作，我們的支援團隊只需撥打電話即可。 就是這麼簡單。 您可以閱讀我們的完整銷售條款以獲取更多信息。
我們承諾讓您的整個客戶旅程-從我們相互關係的整個生命週期中的初始參與-一個專業，有價值和安全的體驗。
這就是為什麼我們擁有業界最高的用戶滿意度得分之一。
查看我們的案例研究，了解全球超過 3000 萬客戶選擇 Splashtop 的第一手原因。您還可以訪問我們的產品頁面了解有關我們一流的遠端支持和遠端存取解決方案的更多信息。
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註冊免費試用版，享受快速，安全的遠端存取，以及高效遠端工作所需的所有功能。 無需信用卡或承諾即可開始免費試用。 當然，如果您決定離開，我們有一個輕鬆的取消政策。