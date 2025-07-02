最佳 RealVNC 替代方案，用於遠端存取和支援

RealVNC 是一個 遠端存取 解決方案，設計用於跨裝置工作，包括 Mac、Windows 和 Linux 電腦。它基於虛擬網路計算 (VNC) 技術，能夠在本地和 遠端裝置 之間傳輸螢幕和輸入，讓您可以在家或外出時工作。
然而，許多潛在客戶可能想知道 RealVNC 的最佳替代方案是什麼。
因此，我們已經收集了一份前七大安全替代 RealVNC 的清單。繼續閱讀，看看每個方案提供了什麼，以及為什麼你可能會考慮選擇其中之一而不是 RealVNC。
為什麼考慮 RealVNC 的替代方案？
如果你是 RealVNC 的使用者或潛在客戶，你可能會想知道為什麼要尋找 RealVNC 的替代方案。
首先，考慮底層技術。VNC 協議已經有超過 20 年的歷史，使其成為一種過時的遠端存取方法。它也是數據密集型的，因此需要大量的頻寬，可能會降低你的連接速度，而且比現代遠端存取解決方案更不安全。這增加了對 VNC 安全替代方案的需求。
VNC 也需要複雜的設置，包括管理連接埠、防火牆、用戶端等。因此，許多組織可能需要一種更快速且更易於使用的方式來遠端存取裝置。
RealVNC 客戶評論指出一些問題，例如「保護產品安全可能具有挑戰性」和「程式非常不穩定。」
7 個強大的 RealVNC 替代方案，實現無縫遠端存取
考慮到這一點，讓我們來探索一些最佳的 RealVNC 替代方案。通過比較選項，你可以確定哪個解決方案最適合你的業務需求，無論是 RealVNC、Splashtop 還是其他。
1.Splashtop
當你想從任何地方存取裝置時，Splashtop 是市場上最佳的 VNC 替代方案。Splashtop 讓用戶可以輕鬆地從任何裝置存取遠端裝置，為遠端和混合工作者、IT 團隊以及任何在外工作的人提供便利。
使用 Splashtop，遠端存取快速、簡單且高效。只需一個應用程式和快速登入，你就可以存取所有需要的遠端裝置、程式和工具來工作。它還具有拖放檔案傳輸、USB 裝置重新導向、Wake-on-LAN、遠端列印等工具和功能。
同時，Splashtop 使用多種先進的安全功能來保護帳戶和裝置，包括多因素驗證、遠端連接通知、端到端加密、連線閒置逾時等。
Splashtop 也是市場上最具成本效益的遠端存取和支援解決方案之一。這使其成為各種規模企業的經濟實惠且強大的選擇。
2. TeamViewer
TeamViewer 是另一個遠端存取和支援解決方案。它提供遠端連接，並包含像是連線自動化、連線錄製和檔案傳輸等功能。
然而，TeamViewer 的定價也是市場上最昂貴的選擇之一，因此預算有限的組織可能會對投資感到猶豫。
另一個缺點是 TeamViewer 的免費版本僅限於個人使用，許多使用者報告被標記為商業活動。TeamViewer 也因其取消原則而受到用戶批評。
與 TeamViewer 相比，Splashtop 提供更低、更透明的定價，並為個人、小型企業和大型組織提供靈活的計劃，沒有侵入性的使用檢測或意外的授權限制。
3. AnyDesk
AnyDesk 是一個遠端桌面工具，讓使用者可以通過他們的電腦、iOS 裝置和 Android 裝置連接到遠端裝置。像許多遠端存取解決方案一樣，它被設計為可跨裝置和操作系統運作，包括 Windows、macOS、Linux 和 Chrome OS。
AnyDesk 的功能包括桌面共享、檔案管理、遠端列印、文字聊天和白板工具。
然而，AnyDesk 是另一個昂貴的選擇。這使其在定價範圍的高端；雖然不如 TeamViewer 高，但肯定比 Splashtop 更昂貴。
4.遠端電腦
RemotePC 是另一個遠端桌面存取解決方案，包含遠端桌面和行動支援選項。它支持遠端存取和臨機存取，包括存取遠端電腦上的檔案和下載。它適用於 PC、Mac、Linux、iOS 和 Android 裝置，以及網頁瀏覽器。
RemotePC 的功能包括遠端重啟、遠端列印、遠端檔案存取和傳輸、聊天和白板工具。
與 Splashtop 相比，它缺乏一些功能，例如網頁連結螢幕分享、遠端重啟、多使用者同時存取，以及在較低階方案中進行精細的使用者/電腦分組——這些功能僅在其更昂貴的企業方案中提供。
5. BeyondTrust
BeyondTrust 是一個可以啟用遠端存取和支援的工具。
BeyondTrust 更專注於安全性而非遠端存取，因此缺乏此清單上其他解決方案所提供的許多功能，例如連線錄製、USB 裝置重新導向和遠端列印。它也是一個非常昂貴的工具，對於個人和中小型團隊來說可能難以承擔。
為什麼 TrustRadius 用戶評價 Splashtop 是比 RealVNC 更好的替代方案
當你比較 RealVNC 替代方案時，Splashtop 脫穎而出。Splashtop 提供強大、安全且具成本效益的遠端存取，比 VNC 更可靠且易於使用。此外，Splashtop 包括多螢幕支持、拖放檔案傳輸、遠端列印、Wake-on-LAN 等功能，使得在任何裝置上從任何地方工作變得輕而易舉。
Splashtop 的安全性旨在隨時保護帳戶和裝置，而不影響存取的便利性。Splashtop 包含多重驗證、螢幕自動鎖定、連線閒置逾時、遠端連接通知等安全功能，讓使用者可以安全地存取他們的遠端裝置。
從評論中可以清楚地看出，用戶一致認同。在 TrustRadius 上，Splashtop 的整體評分為 8.7 分（滿分 10 分），而 RealVNC 為 7.2 分，使用者讚揚 Splashtop 的可用性、可靠性、效能和客戶支援。因此，當你在尋找 VNC 替代方案時，選擇 Splashtop 是不會錯的。
不要滿足於 RealVNC - 使用 Splashtop 解鎖卓越的效能、安全性和價值
當你在尋找最佳的 RealVNC 替代方案時，選擇 Splashtop 絕對不會錯。Splashtop 提供高效能和無縫連接，使其成為各類型和規模企業可靠的 VNC 替代方案。
IT 團隊可以使用 Splashtop 輕鬆存取遠端裝置，並從任何地方提供故障排除，無論他們身在何處，都能提供高效支援。同樣，遠端和混合員工可以跨裝置存取他們的工作電腦、程式和工具，因此他們的工作永遠不會遙不可及。
當你想要具成本效益且安全的遠端存取軟體，並由頂級客戶支援提供支持時，Splashtop 擁有你所需的一切。
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