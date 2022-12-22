Splashtop 從更好的商業局獲得 A + 評級

Splashtop 最近獲得了更好的商業局的認可，並獲得了 A+ 評級。

Splashtop是遠端存取與遠端支援解決方案的領先提供商，已經獲得了商業改善局（BBB）的認可。 Splashtop贏得了BBB的認可和A +評級，部分原因是自2006年公司成立以來，將卓越的服務放在第一位。

只有符合 BBB 高標準並遵循其商業慣例準則的企業才能成為 BBB 認可的企業。 守則包括誠實的廣告，產品/服務的真實陳述，透明度，履行承諾，響應迅速，保護隱私和體現完整性等政策。 《商業實踐守則》旨在指導公司如何對待客戶。

除了在經過徹底審查過程後獲得認證外，Splashtop 還獲得了 BBB 的 A+ 評級（給出的最高評分）。 BBB 對企業如何與客戶互動進行分配評級。

Splashtop的核心原則之一就是卓越的服務。通過位於加利福尼亞，日本，台灣和中國大陸的支持，銷售和客戶成功團隊，Splashtop易於為客戶所用。 Splashtop致力於以快速，有用和友好的方式回答客戶的問題。實際上，由於Splashtop提供了卓越的客戶服務，許多人已從其他遠端桌面產品切換到Splashtop。

BBB認證和A +評級體現了Splashtop對卓越服務的承諾。 Splashtop團隊將繼續致力於為客戶提供最佳的客戶體驗。 Splashtop遠端桌面解決方案已被成千上萬的企業和超過2000萬用戶使用，用於超過5億次連線和計數。

了解有關 Splashtop 遠端存取和遠端支援解決方案的更多信息，並通過免費試用 7 期為自己嘗試。 無需信用卡或承諾即可開始免費試用。