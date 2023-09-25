Splashtop 從更好的商業局獲得 A + 評級

Splashtop 最近獲得了更好的商業局的認可，並獲得了 A+ 評級。
Splashtop是遠端存取與遠端支援解決方案的領先提供商，已經獲得了商業改善局（BBB）的認可。 Splashtop贏得了BBB的認可和A +評級，部分原因是自2006年公司成立以來，將卓越的服務放在第一位。
只有符合 BBB 高標準並遵循其商業慣例準則的企業才能成為 BBB 認可的企業。 守則包括誠實的廣告，產品/服務的真實陳述，透明度，履行承諾，響應迅速，保護隱私和體現完整性等政策。 《商業實踐守則》旨在指導公司如何對待客戶。
除了在經過徹底審查過程後獲得認證外，Splashtop 還獲得了 BBB 的 A+ 評級（給出的最高評分）。 BBB 對企業如何與客戶互動進行分配評級。
Splashtop的核心原則之一就是卓越的服務。通過位於加利福尼亞，日本，台灣和中國大陸的支持，銷售和客戶成功團隊，Splashtop易於為客戶所用。 Splashtop致力於以快速，有用和友好的方式回答客戶的問題。實際上，由於Splashtop提供了卓越的客戶服務，許多人已從其他遠端桌面產品切換到Splashtop。
BBB認證和A +評級體現了Splashtop對卓越服務的承諾。 Splashtop團隊將繼續致力於為客戶提供最佳的客戶體驗。 Splashtop遠端桌面解決方案已被成千上萬的企業和超過2000萬用戶使用，用於超過5億次連線和計數。
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Splashtop Business Access ：適用於希望遠端存取其工作電腦的業務專業人員和小型團隊。
Splashtop Remote Support ：適用於希望無人值守的遠端存取其用戶電腦以提供遠端支援的MSP和IT團隊。
Splashtop SOS：適用於需要有人值守的快速支持解決方案以為其用戶設備提供按需遠端支持的 IT，支持和幫助台團隊。
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