無論使用個人電腦還是工作裝置，防毒保護都很重要。然而，要選擇合適的防毒軟體並不容易，因為有效的保護不只是比較產品名稱或計算功能數量。
為電腦選擇合適的防毒軟體，取決於多項因素，包括作業系統、使用方式、使用的裝置數量，以及目前是否已具備其他防護。例如，雖然 Windows 和 macOS 電腦通常內建安全工具，但有些使用者可能仍需要額外防護，以因應網路釣魚、多台電腦、可移除式媒體或其他安全需求。
考量到這些重點，接著來看看哪些防毒功能最重要、如何比較免費版與付費版選項，以及如何為電腦找到具備所需功能的防毒軟體（又不用為不需要的功能多花錢）。
防毒軟體在個人電腦上有什麼作用？
您可能會想，個人電腦用的防毒軟體，還能做到哪些基本內建安全防護尚未涵蓋的事？無論是個人使用還是工作用途，各種裝置都需要重視網路安全，這也表示基本的防毒功能不一定總是足夠。
防毒軟體會監控檔案、下載內容、應用程式和系統活動，以偵測是否有 malware 或其他可疑活動的跡象。這會使用多種偵測方法，包括識別已知的 malware 特徵碼、機器學習、檔案信譽、行為監控等。
好的防毒軟體應包含幾項關鍵防護與功能：
惡意軟體偵測與封鎖。
掃描已下載及已儲存的檔案。
監控可疑的應用程式行為。
封��鎖惡意或具欺騙性的網站。
隔離或移除偵測到的威脅。
接收更新的威脅定義與偵測模型，以提升防護能力。
個人電腦需要額外的防毒軟體嗎？
這取決於幾個因素，包括作業系統、使用者行為，以及所需的防護等級。不過，在以下幾種情況下，多一層防毒保護能大幅提升安全性：
內建防護何時可能已經足夠
這並不是說內建安全性就永遠不夠用。如果有持續更新系統、謹慎下載軟體，並使用受支援的瀏覽器，可能只需要基本的惡意軟體防護。在這些情況下，內建安全性可能已足以滿足所需的防護需求。
何時可能需要額外的防毒軟體
當內建安全防護無法滿足需求、需要更多防護或管理功能時，第三方防毒軟體會是實用的選擇。如果需要更進階的網路釣魚或詐騙防護、保護多台電腦、更明顯的安全掃描與警示，或針對漏洞利用與可攜式裝置的額外防護，就需要更強大的安全功能。
在這些情況下，可能需要額外的防毒軟體。
為什麼使用者行為仍然很重要
無論防毒軟體有多強大，使用者行為仍然是第一道、也是最重要的防線。防毒軟體無法彌補忽略更新、重複使用密碼或不安全下載所帶來的風險，尤其無法彌補將遠端存取權限授予未知使用者。使用者仍需了解安全性最佳做法、如何防範網路釣魚，以及應避免哪些不安全行為。
哪些防毒功能最重要？
綜合以上幾點來看，哪些防毒功能最不可或缺？大多數防毒解決方案都會包含多種功能與能力，但在評��估選項時，以下這些是一定要留意的必備項目：
1. 即時惡意軟體防護
防毒軟體的主要功能是防範惡意軟體。好的防毒軟體應持續監控檔案和程序，即時偵測威脅，而不是只依賴偶爾的手動掃描，等到發現病毒時可能已經太遲。
2. 網路釣魚與惡意網站防護
網際網路上從不缺少網路釣魚詐騙和惡意網站，這些網站旨在竊取個人資訊、密碼及其他敏感資料。因此，防毒軟體也應該提供針對這些威脅的防護。好的防毒軟體能在使用者輸入敏感資訊、讓資料暴露於風險之前，協助辨識具欺騙性的連結、假登入頁面和惡意下載。
3. 以行為為基礎的威脅偵測
基於行為的偵測會尋找可疑行為，例如異常的程序活動或試圖變更檔案，而不是只依賴已知惡意軟體特徵碼。這有助於識別與先前已知威脅不完全相符的惡意活動。
4. 自動安全性更新
網路威脅持續變化，因此網路安全也必須具備適應能力。防毒軟體應包含自動更新功能，包括惡意軟體定義、信譽資料和偵測模型的更新，才能跟上最新發展，而無需手動維護。
5. 漏洞利用防護
網路攻擊經常鎖定已知漏洞加以利用，並藉此入侵裝置或網路。因此，漏洞利用防護相當實用，因為它可協助偵測並阻擋利用軟體漏洞的攻擊企圖。
6. 可移除媒體掃描
USB 隨身碟和外接硬碟可能含有惡意檔案，開啟或執行時可能會使電腦受感染。掃描這些可攜式裝置很重要，尤其是對經常在電腦之間移動檔案的使用者而言。
7. 清楚的警示與隔離控制
如果偵測到威脅，應讓使用者知悉，且資訊必須清楚明確。使用者應能了解偵測到了什麼、已採取哪些措施，以及是否還需要進一步處理。
哪些防毒功能是選購項目？
並非所有防毒功能都是必要的。許多防毒產品雖然以更全面的安全套件形式販售，但可能也會附帶一些非必要的額外功能。這些功能或許實用，也可說是加分項目，但不應凌駕於核心防護之上；功能列表更長，並不一定代表解決方案更好。
可選的防毒功能包括：
VPN: VPN 可用於存取遠端網路或變更所在位置，但並非每位使用者都需要。
Password manager： 密碼管理工具可協助使用者建立高強度密碼、儲存密碼以便輕鬆存取，並在密碼遭竊時偵測到。不過，這並不代表它是必要功能。
身分監控：如果個人資訊遭竊，身分監控服務可提醒使用者。這在發生資料外洩時很有幫助，但首要之務仍應是防止資訊遭到竊取。
雲端備份：如果資料遺失，雲端備份非常適合用來儲存與還原資料，但不是每位使用者都需要這項功能。
家長監護：透過家長監護功能，家長可避免孩子瀏覽危險或成人網站，並管理螢幕使用時間。如果不是孩子的家長，這項功能就沒有必要。
安全瀏覽器：安全瀏覽器有助於在使用者瀏覽網際網路時提供保護。這對任何經常上網的人來說都是實用工具，但不能取代其他關鍵功能。
裝置最佳化工具：這些工具可協助提升系統效能、釋放儲存空間，並移除垃圾檔案。雖然這些工具有助於提升裝置效率，但並非必要的安全工具。
獨立防火牆控制：防火牆對資安來說很重要，不應被忽視，但最理想的做�法是將其納入整體安全策略的一環。
Webcam 或麥克風監控：這些工具有助於保護網路攝影機和麥克風，提升隱私與安全性。雖然這些都是實用的選項，但也只是值得納入考量的不錯選項。
免費防毒與付費防毒的比較
或許目前一直仰賴免費防毒軟體或裝置內建的安全功能，而且到目前為止也已足夠。可能會想知道：免費防毒軟體和付費軟體之間有什麼差別？我們可以這樣拆解兩者差異：
免費防毒軟體通常提供的功能
免費且內建的防毒軟體可提供核心防護，包括惡意軟體偵測、即時監控、掃描，以及自動安全性更新。各產品的功能有所不同，因此關鍵問題在於所包含的防護與功能是否符合需求。
付費防毒軟體可能增加的功能
付費產品不只提供基本的防毒保護，還會提供進階功能，例如網路釣魚防護、以行為為基礎的偵測，以及其他安全工具。這類產品通常也會提供更高的可用性與控制功能，例如多裝置防護、集中管理，以及使用者支援。
如何判斷付費是否值得
那麼，該如何決定哪一種適合？可以評估安全需求與防毒軟體選項，以判斷免費防毒軟體是否已足夠，或是否應該投資付費工具。
請考慮以下事項：
只使用內建安全防護時，還存在哪些保護缺口？
需要涵蓋多少台電腦？
是否需要用單一帳戶管理多台裝置？
新增的功能真的實用嗎？
續約價格是否合理？
這將有助於判斷付費防毒產品是否值得投資。
防毒軟體應該在多大程度上影響電腦效能？
使用防毒軟體時，常見的顧慮之一是它在掃描電腦時可能會占用多少系統資源。不過，雖然防毒軟體在掃描檔案和監控活動時確實需要使用系統資源，但好的軟體不會（或不應該）讓日常電腦使用變得更困難。
當防毒軟體被形容為「輕量」時，請查看明確的系統需求，以及在可取得情況下的近期效能測試結果。不妨評估幾項重要因素，包括：
閒置時的 CPU 與記憶體使用量。
快速掃描與完整掃描期間對效能的影響。
啟動與應用程式開啟時間。
對筆電電池的影響。
玩遊戲或進行創作工作時受到的干擾。
掃描排程與暫停控制。
如果防毒工具不夠輕量，這些因素可能會影響速度與效能。
如何檢查防毒軟體相容性
那麼，該如何確定防毒軟體與裝置相容呢？相容性不只是看是否有安裝程式可用而已；記憶體、作業系統版本等因素，都可能影響整體相容性。
請務必檢查：
支援的 Windows 或 macOS 版本，
處理器、記憶體與儲存空間需求。
所有宣傳的功能是否都能在您的作業系統上運作。
與現有安全軟體的相容性。
可納入多少台裝置，以及 Windows 和 Mac 裝置是否可共用同一個方案（如適用）
如何移除或更換裝置。
是否包含行動裝置防護，或需另外購買。
最好找一套能提供所需功能的單一防毒工具，而不是同時使用多個各自處理不同功能的解決方案。同時執行兩套即時防毒產品可能會造成衝突、重複掃描或效能問題，因此除非兩家廠商都明確支援這種設定，否則應避��免這麼做。
如何比較防毒軟體價格
在評估防毒方案時，價格可能差異很大，而各個價位所提供的功能也同樣不同。要判斷哪一個價格最划算並不容易，因為廣告宣傳的首年金額不一定能真實反映實際花費或所能提供的價值。
請務必比較：
首年優惠價格
續約價格（可能與第一年的價格不同）
按年或按月計費。
包含可涵蓋的裝置數量，以及每台裝置是否有不同的價格。
各方案包含的功能與選項。
自動續訂條款，包括最低訂閱要求、訂閱期間長度，以及取消費用。
取消與退款政策。
您需要的關鍵能力與功能，是否必須升級到更高方案層級才能取得，還是一開始就已提供。
重要的是，評估時不應只看顯眼的折扣價格，還要考量整體年度總成本、可獲得的功能，以及可涵蓋的裝置數量。為了確保獲得最佳價值，還需要考量長期下來的總支出，以及該價格所能獲得的內容。
如何為個人電腦選擇防毒軟體
在確認以上各點後，我們就能進一步拆解評估流程，協助找出最適合電腦使用的防毒軟體。評估各種選項時，請依照以下步驟進行，就能做出明智的決定：
確認電腦與作業系統：確認裝置類型、作業系統版本，以及防毒軟體的硬體需求，並確保裝置符合這些要求。
檢視已包含的保護功能： 可能已經具備基本的防毒功能，因此請確認內建安全防護目前涵蓋哪些內容，以及哪些地方可能需要額外保護。
先界定重要的威脅與使用情境：了解需要防範哪些威脅，同樣重要。請考慮網路釣魚、惡意下載、惡意網站、可移除媒體和共用裝置等威脅，並確認找到的解決方案能因應真正重要的風險。
優先考慮核心防護功能：請務必選擇包含必要功能的解決方案。請先聚焦於即時惡意軟體防護、網路釣魚防護、行為偵測、更新與易用性；之後再開始評估那些加分功能。
判斷哪些額外功能真的實用：雖然有些額外防護功能確實有幫助，但並非每一項都能帶來相同效益。請務必避免為與現有工具功能重複的綑綁功能付費。
檢查效能與獨立評測結果：在購買防毒軟體前，務必先確認其實際效能表現。也請盡可能查看它對系統的影響、誤判率，以及近期的測試或驗證結果。
比較裝置數量限制與完整價格：您第一眼看到的價格，未必就是最後實際支付的價格。您需要看得比入門優惠價更全面，並將附加項目、續約費用，以及裝置涵蓋的總成本一併納入考量，才能知道實際上會花多少錢。
檢視支援與帳戶管理：別忽略優質支援的重要性。確認可透過哪些方式取得協助、監控裝置，以及在需要時如何替換舊電腦。
如何使用 Splashtop Shield 保護個人電腦
Splashtop Shield 是一款適用於 Windows 和 Mac 電腦、由 AI 驅動的防毒解決方案，結合機器學習輔助的檔案分析、雲端信譽檢查，以及經常更新的偵測資料，協助識別惡意軟體和可疑檔案。
Splashtop Shield 專為個人、家庭，以及使用個人電腦進行遠端或混合工作的族群而設計。它整合多種防護工具來保護裝置安全，包括：
惡意軟體防護，用於偵測惡意檔案與程式。
防網路釣魚保護，協助識別網路釣魚攻擊與惡意連結。
即時流量掃描，協助識別惡意流量和線上威脅。
有助於根據檔案和程序的行為識別可疑活動的行為式威脅偵測。
有助於偵測並封鎖利用軟體漏洞發動攻擊的防漏洞利用保護。
USB 與可移除式媒體掃描，協助偵測已連接儲存裝置中的惡意檔案。
Splashtop Shield 提供 Individual 版本，可涵蓋兩台裝置；也提供 Family 版本，可涵蓋同一家庭中最多五台 Windows 和 Mac 電腦。
最終買家檢查清單
評估防毒解決方案時，需要考量的面向非常多，多到讓人不知從何下手。該如何確定某個選項既能滿足所有需求，價格又在可負擔範圍內？
因此，我們整理了一份實用的檢查清單，方便在選購防毒軟體時使用。如果某個解決方案符合以上所有條件，就很適合需求。
在購買防毒解決方案之前，先問自己：
是否支援我的作業系統？
它是否提供即時的 malware 和網路釣魚防護？
它是否使用不只一種偵測方法？
它可以掃描 USB 隨身碟和外接硬碟等可卸除式媒體嗎？
在正常使用和掃描期間，對效能的影響是否可接受？
它的警示是否容易理解？
此方案是否涵蓋我需要支援的所有電腦？
續約時費用是多少？
產品宣稱的內容是否經過獨立驗證？
是否可透過會使用的管道取得支援？
為個人電腦選擇合適的防毒軟體
為電腦選擇防毒軟體時，需要先了解裝置本身、目前的安全防護涵蓋範圍、使用習慣，以及防護需求。良好的安全防護，不在於尋找綑綁最多額外功能的產品，或鎖定某個特定價位，而是在於找到最符合需求的工具與功能。
強大的核心防護、與作業系統的相容性、可控的效能影響、透明的定價，以及清楚的帳戶控制功能，都能協助選擇符合安全需求與日常使用情境的防毒軟體。評估各種選項時，務必考量所有真正重要的因素，而不只是單看數量。
想進一步了解 Splashtop Shield，以及它如何為 Windows 和 Mac 電腦提供 AI 驅動的防護嗎？立即了解關於 Splashtop Shield 的所有必知資訊：