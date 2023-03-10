使用 Splashtop 可以輕鬆地從您的移動設備上進行遠端桌面！ 隨時隨地透過手機安全地存取和控制您的電腦。

遠程桌面軟件已經消除了必須在您的計算機上物理上的障礙。 現在，遠端桌面使用者可以從任何地方存取他們的電腦。

但是，如果您沒有筆記本電腦或平板電腦可以訪問桌面怎麼辦？ 大多數人通常只有智能手機。 在當今對於工作，學校和其他義務保持與計算機的連接非常重要的世界中，擁有一個可以讓您從手機遠程控制桌面的解決方案至關重要。

有了 Splashtop，這沒問題！ 您可以使用手機從任何地方訪問遠程計算機。 此外，您可以通過 Splashtop 快速安全的連接從手機實時遠端控制電腦，因此您可以輕鬆完成任何任務。 打開文件，運行任何應用程序，您可以使用 Splashtop 完成所有操作！

使用 Splashtop 從移動設備遠端桌面

Splashtop 支持從視窗，Mac，iOS，安卓或 Chrome 操作系統設備遠端連接到視窗，Mac 和 Linux 電腦。 這意味著無論操作系統是什麼，您都可以使用手機遠程訪問計算機。 Splashtop 是完全跨平台的。

運作方式

在手機上設置 Splashtop 遠端桌面後，您可以隨時使用 Splashtop 應用程式向電腦啟動遠端桌面會話。 只需打開應用程序，然後選擇要訪問的計算機即可。 然後，您將連接並通過高清質量連接實時查看遠程計算機的屏幕。

您將能夠使用移動設備的界面以及 Splashtop 工具欄來遠端控制電腦。 該工具欄具有有用的功能，例如鍵盤，在顯示器之間切換等。

Splashtop 可以通過多種方式從移動設備訪問遠端桌面：

遠端和混合式工作者可以在不在辦公室時存取電腦

IT，支持和服務台可以通過手機為用戶計算機提供遠程支持

學生可以通過手機訪問學校電腦和工作站

立即免費試用 Splashtop

使您可以從手機訪問所有計算機。 隨時隨地存取您的電腦。 開始免費試用 Splashtop，無需信用卡或承諾。

立即開始免費試用，以使用手機從任何地方訪問計算機。

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