使用 Splashtop 可以輕鬆地從您的移動設備上進行遠端桌面！ 隨時隨地透過手機安全地存取和控制您的電腦。
遠程桌面軟件已經消除了必須在您的計算機上物理上的障礙。 現在，遠端桌面使用者可以從任何地方存取他們的電腦。
但是，如果您沒有筆記本電腦或平板電腦可以訪問桌面怎麼辦？ 大多數人通常只有智能手機。 在當今對於工作，學校和其他義務保持與計算機的連接非常重要的世界中，擁有一個可以讓您從手機遠程控制桌面的解決方案至關重要。
有了 Splashtop，這沒問題！ 您可以使用手機從任何地方訪問遠程計算機。 此外，您可以通過 Splashtop 快速安全的連接從手機實時遠端控制電腦，因此您可以輕鬆完成任何任務。 打開文件，運行任何應用程序，您可以使用 Splashtop 完成所有操作！
使用 Splashtop 從移動設備遠端桌面
Splashtop 支持從視窗，Mac，iOS，安卓或 Chrome 操作系統設備遠端連接到視窗，Mac 和 Linux 電腦。 這意味著無論操作系統是什麼，您都可以使用手機遠程訪問計算機。 Splashtop 是完全跨平台的。
如何透過手機遠端存取和控制您的電腦
在手機上 設置 Splashtop 遠端桌面 後，您可以隨時使用 Splashtop 應用程式向電腦啟動遠端桌面會話。 只需打開應用程序，然後選擇要訪問的計算機即可。 然後，您將連接並通過高清質量連接實時查看遠程計算機的屏幕。
您將能夠使用移動設備的界面以及 Splashtop 工具欄來遠端控制電腦。 該工具欄具有有用的功能，例如鍵盤，在顯示器之間切換等。
Splashtop 可以通過多種方式從移動設備訪問遠端桌面：
遠端和混合式工作者可以在不在辦公室時存取電腦
IT，支持和服務台可以通過手機為用戶計算機提供遠程支持
學生可以通過手機訪問學校電腦和工作站
從手機存取電腦的步驟
1. 在您的電腦上安裝 Splashtop Streamer： 下載並安裝 Splashtop Streamer 應用程式到您想要進行遠端存取的 Windows 或 Mac 電腦上。此應用程式在背景運行，並啟用安全的主動存取。
2. 設定您的 Splashtop 帳戶：如果您還沒有 Splashtop 帳戶，請先創建一個。在您的電腦和移動設備上使用相同的登入憑證以將它們連接在一起。
3. 在手機上安裝 Splashtop app： 從 App Store (iOS) 或 Google Play (Android) 下載 Splashtop Business 或 Personal app。使用你的 Splashtop 認證登入，查看你的已連接電腦。
4. 啟動遠端連線：從應用程式的裝置清單中點選您想要的電腦以開始一個安全的遠端連線。您的手機螢幕將顯示桌面介面，並且您可以使用觸控手勢來控制它。
5. 即時操作遠端 PC： 連接後，您可以開啟檔案、執行應用程式，甚至串流音訊或影片，就像您實際在電腦前一樣。
Splashtop 如何克服在行動裝置上進行遠端桌面存取的常見問題
從您的行動裝置存取遠端桌面時，您可能會遇到幾個挑戰。以下是 Splashtop 解決這些常見問題的方法：
連線問題：Wi-Fi 不穩定或網路訊號微弱，都可能會中斷遠端連線。Splashtop 的最佳化連接協定即使在低頻寬的網路上，也能確保可靠存取，進而大幅減少連線中斷。
輸入延遲：從實際輸入到遠端桌面的回應的時間差可能令人備感挫折。Splashtop 透過高效能串流媒體減少延遲，提供近乎即時的回饋，使遠端工作更有效率。
顯示解析度挑戰：從桌面大螢幕轉換到較小的行動裝置可能導致顯示問題，例如文字太小或介面不符合螢幕大小。Splashtop 透過提供自動調整解析度和縮放選項來解決這個問題，這些選項會根據行動裝置螢幕自動調整顯示方式，確保視覺體驗流暢且切合使用者需求。
觸控螢幕導覽：若要使用觸控螢幕來取代滑鼠和鍵盤，可能精確度不足，尤其是存取詳細或複雜的桌面應用程式時，情況會特別明顯。Splashtop 透過直觀的控制項目 (包括捏合縮放、滑動手勢和螢幕鍵盤) 提升觸控螢幕的導覽功能，簡化了遠端桌面的操作方式。
安全性的考量：遠端存取敏感資料時，安全性是首要考量。Splashtop 採用 256 位元 AES 加密技術和 TLS 協定保護連線，確保您的資料免於潛在威脅侵擾。此外，裝置驗證和雙重驗證等功能額外增添一道安全機制，讓您外出時存取桌面也能安心無憂。
Splashtop 有效解決這些問題，確保您在行動裝置上盡可能享有流暢、安全又有效率的遠端桌面體驗，無論身在何處都能安心工作。
為什麼該為您的手機選擇透過 Splashtop 進行遠端桌面存取？
Splashtop 效能頂尖、易於使用，並具備強大的安全功能，是使用手機進��行遠端桌面存取的理想之選。透過 Splashtop，即可實現極低延遲的高畫質串流，無論您要處理複雜的任務，還是簡單的文書編輯，都能享有順暢無阻的體驗。應用程式的直觀介面專為行動裝置而設計，讓您導覽、控制都毫不費力。此外，Splashtop 將安全性視為第一要務，採用 256 位元 AES 加密和多重驗證機制，確保您的資料在每次連線都受到保護。
Splashtop 還提供一系列自訂選項，包括自動調整解析度和觸控螢幕控制項目，希望在小型螢幕上打造最佳遠端桌面體驗。無論您是想在外出時處理工作、提供遠端支援，還是單純想存取家用 PC，Splashtop 都能提供可靠、安全又好用的解決方案，滿足您的所有行動遠端桌面需求。
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