遠端存取改善媒體和娛樂工作流程的三種主要方法

對於媒體和娛樂（M& E）行業來說，遠端工作並不是什麼新鮮事。 實際上，M& E 在大流行之前很久就採用了遠程工作，並逐步過渡到 IP 遠程生產。 為 M& E 專業人才提供一種更有效率的全新工作方式，源於缺乏專業人才，新技術以及對量身定制內容的需求。
無論您是自由職業者還是大型生產工作室，從任何地方訪問高端工作站的能力都是以高速製作和交付內容，最大程度地提高效率並降低成本的關鍵。
在本部落格文章中，我們將重點介紹三種使用安全、高效能遠端解決方案來改善 Media 和 Entertainment 工作流程的方式。
1.釋放創造力
創意人員需要自由地在周圍的世界中尋找靈感，並且能夠將靈感轉化為視頻，3D 動畫，音樂，電視節目，遊戲等。
當正確的想法出現時，您希望連接到高端工作站，以便使其栩栩如生。 Splashtop 之類的安全且高性能的遠端解決方案使您無需在工作室或辦公室即可訪問這些資源。
安全地使用您自己的設備（包括平板電腦和智能手機）遠程連接到工作站。 然後使用任何資源密集型軟件，就像您在那裡一樣。 您甚至可以使用 Splashtop 的 USB 重定向功能遠端存取第三方設備，例如 Wacom 平板電腦。
「Splashtop Enterprise 讓我們的藝術家都可以從家庭辦公室遠端使用高階工作站。團隊喜歡透過遠端連線存取 [Wacom] 數位筆和平板電腦，以及 Adobe Suite、Maya 和 ToonBoom 等軟體。」— Andres Reyes，Boxel Studio 首席技術長
2.將生產力提升至全新境界
在媒體&娛樂中，競爭激烈，商業模式在消費者的需求不斷變化的情況下不斷發展。 生產公司被要求以更少的速度以更快的速度完成更多工作。
能夠從任何地方的任何裝置安全登入功能強大的工作站，可以更有效地利用時間和資源，從而提高生產力。
製作專業人員可以透過個人裝置存取任何軟體，以 60 fps 的速度運用 4K 串流的強大功能，在自己方便的情況下編輯、製作動畫、對嘴同步或渲染專案。
同時，生產工作室可以安全地安排與不同用戶的遠端會話，以最大限度地提高創意資產的投資報酬率。
「借助 Splashtop，我們的編輯幾乎沒有滯後，就像他們在辦公室一樣。遙控器簡單易用。」— 紐西蘭華納兄弟國際電視製作部 IT 經理 Mike Marsh
3.消除地理障礙，促進人才合作
高技能的專業人員不僅很難找到，而且他們可能在世界的另一端。 雲端和內部部署遠端解決方案可讓您存取更廣泛的人才庫，讓專業人員無論身在何處，都能順暢地合作。
他們可以登入同一個創意工作站，並使用自己的裝置進行遠端操作，同時將工作直接儲存在連接的機器上。 這使得生產過程更加順暢，更安全，尤其是當多個廣告素材需要為同一項目做出貢獻時。
通過提供遠程工作選項，Boxel Studio 能夠在國際上僱用而無需支付搬遷費用。 首席技術官安德烈斯·雷耶斯（Andres Reyes）說：「現在我們提供更好的薪水，因為這些儲蓄可以分散在勞動力中。這是我們在 Splashtop 中體驗過的主要效率之一。」
媒體與娛樂成功案例
「[使用 Splashtop] 即使在鎖定期間，工作室的性能也從未下降。 無論您身處世界哪個地方，它都是關於一致性和業務連續性。」 — 安德烈斯·雷耶斯, 首席技術官, Boxel 工作室
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