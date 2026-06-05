移轉到 Splashtop Enterprise 時的入職提示

歡迎閱讀我們關於確保遷移到 Splashtop Enterprise 時流暢的入職體驗的綜合指南！
隨著工作世界的不斷發展，遠端存取和管理變得比以往任何時候都更加重要，為您的業務選擇正確的工具至關重要。Splashtop Enterprise作為領先的解決方案脫穎而出，為各種規模的企業提供先進的功能和靈活性。但是，無論您是從另一個平台轉移還是重新開始，使其更具吸引力的是它的過渡方便。
在本部落格中，我們將引導您完成帳戶設定的遷移步驟，並提供寶貴的提示，以確保您的團隊從第一天起就可以充分利用 Splashtop Enterprise 的潛力。
了解 Splashtop Enterprise 功能
在深入了解遷移和加入流程之前，有必要了解 Splashtop Enterprise 提供的一系列功能。這些功能展示了為什麼 Splashtop 是遠端存取和支援的領先選擇，並幫助您設想它如何適應和增強您目前的 IT 基礎架構。
遠端存取、支援和管理：一體化解決方案：Splashtop Enterprise 將遠端存取、IT 支援和端點管理整合到單一的綜合解決方案中。這簡化 IT 作業，讓您的團隊更輕鬆地管理和支援分散式員工。
高效能遠端存取：Splashtop Enterprise 專注於高效能，提供高達 60fps 的 4K 串流畫面更新率。
單一登入 (SSO) 和 SAML 整合：此功能簡化了登入流程，減少了需要記住的密碼數量，並允許 IT 人員集中管理存取權限，從而增強使用者體驗和安全性。
進階存取管理：Splashtop 透過精細權限和連線排程等功能提供使用者存取的最佳化控制。
廣泛的裝置和平台支援：無論您的團隊使用 Windows、Mac、Linux、Android 或 iOS 設備，Splashtop 都能確保一致且可靠的遠端存取。
端點監控和管理：這包括執行診斷操作、設定警報、管理防毒部署以及查看詳細目錄，所有這些都有助於維護 IT 環境的健康和安全。
服務台與支援功能：Splashtop 的服務台功能為 IT 團隊提供進階支援體驗。這包括技術人員分組、服務頻道管理、透過SOS Call支援請求以及網路表單小工具。這些工具旨在簡化支持流程，使其更有效率和響應性。
USB 裝置和手寫筆重定向：最終使用者可以將 USB 裝置從本機電腦重定向到遠端電腦。此功能特別有用於需要特定硬體的工作，例如圖形設計或安全資料存取。
了解這些功能為順利過渡到 Splashtop Enterprise 奠定了基礎。每項功能的設計均以使用者為中心，確保平台滿足並超越您的遠端存取和管理需求。
第 1 部分：準備移轉
過渡到 Splashtop Enterprise 等新的遠端存取解決方案需要仔細規劃和考慮。這個階段對於確保移轉程序順利和有效率非常重要。 以下是準備遷移到 Splashtop Enterprise 的關鍵步驟：
評估目前的 IT 基礎架構和需求
首先評估您目前的遠端存取解決方案和 IT 基礎架構。了解哪些功能正常，需要改進什麼。 考慮使用中的裝置類型、網路組態、安全通訊協定以及不同部門的任何特定要求。
明確定義您期望透過 Splashtop Enterprise 實現什麼目標。您是否正在尋求更�好的效能、增強的安全性、更大的靈活性等等？了解這些目標將為您的遷移策略提供指導。
規劃轉型
為遷移程序制定逼真的時間表。 考慮帳戶設定、軟體安裝、測試、培訓和全面部署等關鍵階段。確保每個階段都有足夠的時間，而不需加速進行過程。
確定成功移轉所需的資源。 這包括 IT 員工和潛在培訓提供者等人員，以及硬件和網路調整等技術資源。
始終有備份計劃。 確保在過渡期間可以不間斷地繼續關鍵作業。 這可能涉及在短時間內並行維護舊系統。
與團隊溝通
與利益相關者（包括管理層和最終用戶）的早期溝通至關重要。 解釋遷移到 Splashtop Enterprise 的好處以及它將如何影響他們的工作。開發適合組織需求的實用資源，例如常見問題解答、指南和最佳做法。 在遷移過程中和之後，這些資源將非常寶貴。
建立反饋機制，以解決過渡期間使用者的疑慮和建議。 這將有助於微調過程並及時解決任何挑戰。
測試和試驗運行
在全面推出之前，先對一小群用戶進行試點測試。這可讓您在受控的環境中識別潛在問題並進行必要的調整。 利用試驗測試的意見來精細化您的移轉策略。 解決任何技術問題並根據需要更新培訓材料。
透過為遷移到 Splashtop Enterprise 做好充分準備，您可以確保更平穩的過渡、最大限度地減少中斷並為成功部署奠定基礎。
第 2 部分：安裝並設定 Splashtop Enterprise 軟體
訂閱或開始免費試用 Splashtop Enterprise 後，下一步就是在您的裝置上安裝並設定軟體。此過程涉及在將要存取的電腦上設定用於終端存取的 Splashtop Business App 和 Streamer 應用程式。
在電腦上安裝業務應用程式以進行遠端存取
如果您尚未在帳戶設定階段執行此操作，請在您將用於遠端存取的裝置上下載 Splashtop Business 應用程式。這可能包括計算機，平板電腦或智能手機。 按照螢幕上的說明進行順暢的安裝程序。
在要遠端存取的電腦上安裝串流程式應用程式
在您希望遠端存取的每台電腦上安裝 Splashtop Streamer。Streamer 應用程式可以直接從 Splashtop 網站下載，也可以使用 Splashtop 網路控制台產生的連結進行部署。
配置存取權限和連線排程
在 Splashtop 網路控制台中，您可以管理和控制單一使用者或群組的存取權限。這可確保員工具有根據其角色和需求對遠端電腦的適當層級存取權。
為了增加安全性和管理性，您可以設定連線排程。此功能可讓您定義允許遠端存取的特定時間，從而為您的 IT 環境添加額外的控制層。
透過仔細執行這些步驟，您將確保正確安裝和設定 Splashtop Enterprise 軟體，為您的組織提供安全且有效率的遠端存取環境。
第 3 部分：管理使用者存取和安全性
有效的使用者存取管理和強大的安全性是在您的組織中成功實施 Splashtop Enterprise 的關鍵組成部分。本節提供有關為所有使用者設定和維護安全和受控存取的指引。
設定單一登入 (SSO) 和 SAML 集成
實作 SSO：單一登入簡化了使用者的登入過程，��同時增強了安全性。Splashtop 支援與 Okta、Azure AD 和 G-Suite 等流行的 SSO 供應商整合。設定 SSO 以簡化存取並集中管理身份驗證。
設定 SAML：安全性斷言標記語言 (SAML) 整合增加了另一層安全性。它允許您的身分提供者和 Splashtop 之間進行安全且簡化的通信，確保存取權限得到一致的管理和執行。
建立使用者角色和權限
在 Splashtop 中建立與組織中不同工作職能相對應的角色。根據每個工作職能所需的存取等級為這些角色指派權限。
定義角色後，將使用者指派給這些角色。這種方法確保員工只能存取其角色所需的資源，並遵守最小權限原則。
透過雙重驗證增強安全性 (雙重驗證)
若要增加一層安全性，請啟用雙重驗證。這需要用戶提供兩種不同的身份驗證因素來驗證自己。這可能是他們知道的東西（例如密碼）、他們擁有的東西（例如行動裝置）和/或他們本身的東西（例如指紋或臉部辨識）的組合。
確保使用者了解雙重驗證的重要性並知道如何使用它。提供訓練或資源，以幫助他們熟悉這項額外的安全措施。
實施 IP 白名單和其他存取控制
使用IP 白名單來限制僅存取 Splashtop 環境中的某些 IP 位址。這對於確保只能從批准的位置進行遠端存取特別有用。
考慮其他存取控制措施，例如裝置身份驗證、基於時間的限制和使用記錄。檢閱這些設定，以確保它們與組織的安全狀態相符。
定期稽核和合規檢查
定期審核您的 Splashtop 設置，以確保所有安全措施正常運作。尋找任何未經授權的存取嘗試或其他不正常性。
確保您的 Splashtop 部署符合相關行業標準和法規，例如 GDPR、HIPAA 或 PCI DSS。這可能涉及定期檢閱存取記錄檔、更新安全協定，以及為員工進行合規訓練。
透過精心管理使用者存取和增強安全性，您可以確保您的 Splashtop Enterprise 部署不僅提高生產力和靈活性，而且還能維護最高的安全性和合規性標準。
第 4 部分：培訓和支持
有效的訓練和支援是組織內最大限度地發揮 Splashtop Enterprise 優勢的關鍵。精心規劃的培訓計劃可確保所有使用者都能感到舒適且熟練地使用新系統，而強大的支援結構可在需要時提供幫助和指導。
為員工提供培訓課程
根據組織的不同角色和部門量身定制的培訓計劃。 確保這些課程涵蓋使用 Splashtop 的基礎知識以及任何特定於角色的功能。
考慮提供多種培訓格式，例如實時網路研討會、互動式工作坊和錄製的教學課程。 這種種類可以滿足不同的學習風格和時間表。
鼓勵員工在受控環境中練習使用 Splashtop。實踐經驗通常是學習和保留新信息的最有效方法。
利用 Splashtop 的支援資源
引導使用者存取 Splashtop 的綜合線上資源，例如支援文章和操作影片。這些資源對於自助和快速解決問題而言可能是寶貴的。
透過提供全面的培訓和強大的支持，您可以確保您的團隊具備充分的能力，能夠有效率且有效地使用 Splashtop Enterprise。這可提高生產力，並確保用戶在使用新系統時感到自信和支持。
第 5 部分：利用進階功能
Splashtop Enterprise 擁有先進的功能，可顯著增強您團隊的遠端存取體驗和 IT 管理能力。為了充分受益於 Splashtop Enterprise，有效地理解和利用這些進階功能非常重要。
端點監控和管理
利用 Splashtop 的功能在遠端設備上執行後台診斷操作。此功能允許 IT 團隊執行檢查和疑難排解問題，而不會中斷終端使用者的工作。
設定係統事件和效能指標的警報。使用智慧動作自動對這些警示的回應，例如根據特定觸發程式執行指令碼或命令。
利用 Splashtop 遠端部署和管理防毒軟體的能力。這可確保所有端點都能保持防範威脅，即使是異地。
進階服務台功能
使用 Splashtop 的服務台功能有效地組織您的 IT 支援團隊。基於專業知識或部門的群組技術人員並管理服務管道以簡化支援請求。
實施高效率的系統來處理支援請求，包括SOS Call和網路表單小工具。利用連線線路由將請求導向至適當的技術人員或支援群組。
Splashtop Augmented Reality (AR)
探索Splashtop 的 AR功能以遠端解決問題。這對於提供異地支援或疑難排解需要視覺指導的硬體問題時特別有用。 使用相機共享和 AR 註釋來指導使用者或技術人員完成複雜的任務，提供更具互動性和更有效的支援體驗。
Splashtop Connector
使用Splashtop 連接器安全地橋接 RDP 和 VNC 連接，無需 VPN。此功能同時增強安全性和可訪問性。
Splashtop 開放 API
利用 Splashtop 的開放 API 將遠端存取功能整合到您現有的 IT 應用程式和工作流程中，以實現更無縫的��操作。
透過有效利用這些進階功能，您可以顯著增強組織的遠端存取和管理能力。Splashtop Enterprise 強大的功能集提供了高效 IT 管理、高品質遠端支援和整體改進的使用者體驗的工具。
結論
遷移到新的遠端存取解決方案似乎令人畏懼，但事實並非如此。透過Splashtop Enterprise ，您不僅採用了新軟體，而且還採用了新軟體。您正在採用的解決方案旨在無縫融入您現有的工作流程、增強安全性並支援您的業務成長。無論您是小型新創公司還是大型企業，Splashtop 的可擴展且靈活的方法都使其非常適合任何組織。
總而言之，Splashtop Enterprise 能否成功加入並整合到您的業務實踐中取決於了解其功能、為遷移做好充分準備以及參與持續的學習和適應過程。透過採用這些原則，您可以確保無縫過渡到 Splashtop Enterprise，從而使您的組織能夠利用最佳的遠端存取技術。
如果您尚未訂閱 Splashtop Enterprise，請聯絡我們深入了解、安排演示或開始免費試用！