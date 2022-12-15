Boxel Studio 使用 Splashtop 使藝術家能夠在任何地方高效工作
由高品質遠端訪問提供支援的混合工作場所可提高生產力和工作與生活的平衡
總結
Boxel Studio 決心為員工實施靈活的工作場所，以改善工作與生活的平衡，同時不影響生產力。 在嘗試了多種遠端訪問解決方案后，Boxel Studio 選擇了 Splashtop ，以使他們的藝術家能夠遠端訪問高端工作站和軟體，並在任何地方工作，就像在工作室一樣。 他們的 IT 團隊還可以利用同一平臺有效地支援工作站，從而將手動工作減少 80%。 借助 Splashtop，Boxel Studio 提高了員工滿意度和生產力，同時降低了全球員工的成本。 Boxel Studio首席技術官安德列斯·雷耶斯（Andres Reyes）分享了他和他的團隊的經驗。
從 Boxel Studio
我們部署了 Splashtop，我們立即收到來自藝術家的電子郵件——哇，這太棒了，現在我真的可以工作了，我真的可以完成我的工作了。 因此，您開始獲得用戶滿意度。
-Andres Reyes, Chief Technology Officer
挑戰：尋找安全、高性能的遠端訪問解決方案
Boxel Studio 甚至在大流行爆發之前就啟動了一項協定，稱為“工作室內家庭辦公室”，旨在使員工能夠在家工作而不會有任何妥協。 目標是實現更好的工作與生活平衡，併為員工提供在任何地方工作的靈活性。
Boxel Studio 同時使用PC和Mac的組合。 他們擁有非常強大的基礎設施和高端工作站，具有120多個 RAM、Quadro RTX 8000 等顯卡和其他硬體。 這些工作站運行Maya，Nuke，Adobe Suite等軟體，Toon Boom等動畫軟體，Modo等建模軟體等。
Reyes 腦海中的問題是，「我們如何才能讓我們的藝術家、合作者和其他團隊成員在家工作，同時訪問我們的安全基礎設施和專業工作站？
雷耶斯和他的團隊嘗試了許多遠端訪問解決方案。 他們發現，儘管他們都非常好，但他們的重點似乎更多地放在提供遠端支援的IT部門上，而不是提供愉快的用戶體驗。 在某些情況下，延遲和視頻壓縮對他們不起作用。 他們還嘗試了基於硬體的解決方案，這些解決方案高度依賴於距離。 如果計算機和藝術家離他們必須登錄的位置很遠，他們會遇到非常高的延遲。
另一個重要的考慮因素是安全性。 Boxel Studio 擁有與大品牌工作室合作的多項認證。 令人擔憂的是，無論出於何種原因，他們正在處理的一些內容都會被盜。 雷耶斯解釋說：「在媒體和娛樂行業，我們正在處理一種無形的、數位的、有價值的內容，這些內容最終將在影院、傳統廣播、有線電視或 OTT（OTT）媒體服務中分發，如 Netflix、亞馬遜、迪士尼+、HBOMax、派拉蒙+和 HULU。 這就是它的價值。 因此，如果該內容在實際商業發佈之前發佈，則沒有任何用處。 他們需要一個遠端訪問解決方案，以滿足他們的安全要求，並幫助他們在混合辦公環境中保護數據。
在網路上搜索選項時，雷耶斯和他的團隊遇到了 Splashtop。 它在論壇上獲得了很好的評價，許多其他專業人士對此給予了高度評價。 所以他們嘗試了Splashtop。 雷耶斯說：“Splashtop 之所以成為我們的解決方案，而且名列前茅，是因為它非常全面，而且經過深思熟慮。 它還擁有許多強大的IT工具。
解決方案：Boxel Studio發現 Splashtop 是一種易於使用的解決方案，具有強大的安全性
Boxel Studio 員工可以使用自己的個人電腦使用 Splashtop 安全地登錄到遠端高端工作站。 在大多數情況下，為員工提供了一個較小的系統（瘦客戶端、顯示器、鍵盤、滑鼠和平板電腦），該系統具有遠端連接和利用工作室高端工作站的必要容量。 以下是 Boxel Studio 選擇 Splashtop 作為其遠端訪問技術合作夥伴的主要原因：
易用性和用戶體驗
雷耶斯說：「我們一直覺得你們從一開始就擁有非常強大的用戶體驗，從試用到實際獲得許可證。 這隻是一種幸福的、沒有麻煩的體驗。 部署Splashtop是如此快速和容易，簡直太棒了！ 一切都很簡單 - 您需要添加更多使用者嗎？ 咔嚓咔嚓，超級簡單！ 雷耶斯進一步說：「對於我們嘗試的其他解決方案，使用者說它太雜亂了，太慢了，這不是我想要的，等等。 我們部署了 Splashtop，我們立即收到來自藝術家的電子郵件——哇，這太棒了，現在我真的可以工作了，我真的可以完成我的工作了。 所以你開始獲得用戶的滿意度。
效能
借助 Splashtop，Boxel Studio 體驗到了始終如一的快速連接和幾乎無壓縮的感覺。 此外，由於基於 cloud，性能不依賴於使用者和遠端計算機的點對點距離。 Andres說：“我們的藝術家和製片人有最後期限來滿足幾分鐘的動畫，幀到合成和模型完成的配額。 我們想找到一種方法來提高生產力，同時平衡工作與生活場景。 對我們來說，藝術家們能夠每周在家工作兩天或三天，而不會影響他們的可交付成果，這是一個勝利！
安全
安德列斯說：「我確實想強調這一點：Splashtop 是如此安全！ 您有一個具有雙因素身份驗證的管理員後端，您可以轉到使用者並允許他們拖放檔，放入USB，複製粘貼等。真的，它超級安全。
Wacom 數位板支援
Boxel Studio 藝術家利用 Splashtop 的 USB 設備重定向功能，在整個遠端連接過程中使用他們自己的本地 Wacom 數位板。
IT 支援能力
一開始，Boxel Studio 僅使用 Splashtop 進行遠端存取。但是當他們從 Splashtop Business Access Pro 升級到 Splashtop Enterprise 時，他們也獲得了遠端支援功能。Andres 說：「不誇張，Splashtop Enterprise 分擔了我們 IT 部門 80% 的工作量。」IT 團隊本來使用自己的系統來管理各部門用來建立模型、裝配、動畫、合成等的工作站。透過 Splashtop Enterprise，他們可以建立圖像和群組，並以數位化方式管理這些電腦。「現在，他們可以管理、甚至排定全部電腦的更新排程，然後就像變魔術一樣，瞬間完成一切。Splashtop 已成為工作室內所有工作站的維護平台，」Reyes 解釋說。
顧客服務
雷耶斯說：“你有很好的支援。 您主動致電我們 - 我們還能做些什麼來支援您並改善這種體驗？ 我們認為你們是我們的技術合作夥伴。 你們讓我們非常非常容易地獲得最佳體驗。 我們對Splashtop提供的支持類型感到非常高興。
成果：提高盈利能力和員工滿意度的混合辦公室
在大流行爆發前四個月，Boxel Studio 已經啟動了“工作室內家庭辦公室”協議，員工正在遠端工作。 雷耶斯說：「即使在封鎖期間，我們也從未停止過。 我們能夠完成我們已經完成的製作承諾的最後期限。 工作室的表現從未下降。 這是關於一致性和業務連續性，無論您在世界的哪個地方。
在Splashtop之前，Boxel Studio 在招聘方面面臨著一些挑戰。 他們不得不支付費用，將世界其他地區的藝術家搬遷到印度、阿根廷、西班牙、義大利、美國和加拿大，並將他們都帶到同一個屋簷下。 現在，他們可以向世界任何地方的人們提供合同，而無需支付搬遷費。 這些節省的資金將轉移給藝術家和合作者。 雷耶斯總結說：「我們現在能夠提供更高的薪水，因為其中一些節省（來自搬遷費用）可以分散到整個工作力中。 這就是我看到Splashtop實現了很多效率的地方。
Boxel Studio 借助 Splashtop，成功實施了高效、靈活的工作場所，提高了員工滿意度並節省了成本。
細節
關於 Boxel Studio
Boxel Studio是一家領先的視覺特效和動畫機構，總部位於蒂華納。 它專門為視覺內容行業提供高端解決方案。 Boxel Studio致力於提供照片寫實主義和CG世界的最佳結合，創造令人難忘的圖像，融合技術和動畫，與人們及其故事聯繫起來。