Boxel Studio 使用 Splashtop 使藝術家能夠在任何地方高效工作

Boxel Studio 使用 Splashtop 讓藝術家能隨時隨地發揮生產力
仰賴優質遠端存取實現的混合勞動力，可提高生產力，並協助人員在工作與生活之間取得更好的平衡
摘要
Boxel Studio 決心為員工打造靈活彈性的工作環境，希望改善他們工作與生活之間的平衡，同時也不影響到生產力。嘗試了多款遠端存取解決方案後，Boxel Studio 選擇了 Splashtop，讓旗下藝術家遠端存取高階工作站和軟體，在任何地方都能像置身工作室一樣工作。他們的 IT 團隊也可以利用同一個平台，有效支援各工作站，進而減少 80% 的人員工作量。Boxel Studio 在 Splashtop 的協助下，提高了員工滿意度和生產力，也降低他們在全球各地的人力成本。Boxel Studio 技術長 Andres Reyes 分享了他和團隊的經驗。
從 Boxel Studio
我們部署 Splashtop 後，立刻收到藝術家寄來的電子郵件反饋：「哇，太棒了，我終於可以好好辦公、順利完成我的工作了。」使用者滿意度就是這樣累積起來的。
-Andres Reyes, Chief Technology Officer
挑戰：尋找安全、高效能的遠端存取解決方案
Boxel Studio 甚至在疫情爆發之前就啟動了「工作室內家庭辦公室」的協議，希望讓員工能夠在家工作，又不必為此有所犧牲。目標是讓員工在工作與生活之間取得更理想的平衡，並實現在任何地方都能工作的靈活彈性。
Boxel Studio 同時使用 PC 和 Mac，而且擁有非常強大的基礎設施和高階工作站，包含超過 120GB RAM、Quadro RTX 8000 等顯示卡和其他硬體。這些工作站負責執行各種軟體，包括 Maya、Nuke、Adobe Suite、動畫軟體 (如 Toon Boom)、建模軟體 (如 Modo) 等等。
Reyes 在思考的是：「如何讓配合的藝術家、合作人員和其他團隊成員都能在家工作，並且存取我們安全的基礎設施和專業工作站？」
Reyes 和他的團隊試用了多款遠端存取解決方案，發現各有各的優點，但似乎都比較注重協助 IT 部分提供遠端支援，反而忽略了愉快的使用者體驗。有些時候，是延遲的程度和影片壓縮的規格不適合。他們也嘗試過硬體型解決方案，但這類解決方案非常依賴距離條件；電腦和藝術家離登入地點越遠，延遲的情況就會越嚴重。
還有一個重要考量因素，就是安全性。Boxel Studio 擁有與各大品牌片商合作的多項認證。令人擔憂的是，他們正在處理的部分內容莫名遭到竊取。Reyes 解釋：「在娛樂媒體業，我們處理的是無形且寶貴的數位內容。這些內容最終將透過多種管道發布，包括電影院、傳統廣播、有線電視，或是 Netflix、Amazon、Disney+、HBOMax、Paramount+、HULU 等 OTT (影音串流) 媒體服務。這就是其價值所在。內容如果在真正上映之前就流出，就毫無用處了。」他們需要一款遠端存取解決方��案，不僅可以滿足對安全性的要求，還要能在混合式辦公環境中保護資料。
Reyes 和他的團隊在網路上搜尋時，意外找到了 Splashtop。Splashtop 在各論壇均擁有極高評價，而且有不少專業人士給予肯定。所以他們就試用了 Splashtop。Reyes 表示：「Splashtop 之所以成為我們的解決方案，甚至在業界穩居領先地位，正是因為功能全面、設計用心，還具備多項強大的 IT 工具。」
解決方案：Boxel Studio 認為 Splashtop 易於使用，並具備強大安全功能和出色使用者體驗
Boxel Studio 員工可以使用自己的個人電腦，透過 Splashtop 安全地登入遠端高階工作站。在大多數情況下，員工會有足以遠端連接和利用工作室高階工作站的必要小型系統 (精巧客戶端、顯示器、鍵盤、滑鼠和平板電腦)。Boxel Studio 屬意 Splashtop 為其遠端存取技術合作夥伴的主要原因如下：
易於使用，體驗出眾
Reyes 表示：「我們一致認為，你們產品的使用者體驗從一開始試用到實際購買授權，始終相當出色，全程令人幸福感滿滿，完全不麻煩。部署 Splashtop 快速又輕鬆，真是太神奇了！一切操作毫不費力。需要新增更多使用者？動動滑鼠按幾下就好了，超簡單！」Reyes 進一步分享：「至於我們嘗試過的其他解決方案，使用者的心得包括功能雜亂、運作緩慢、不符合期望等等。我們部署 Splashtop 後，立刻收到藝術家寄來的電子郵件反饋：『哇，太棒了，我終於可以好好辦公、順利完成我的工作了。』使用者滿意度就是這樣累積起來的。」
效能
有了 Splashtop 後，Boxel Studio 體驗到了始終如一的快速連接和幾無壓縮的感覺。此外，Splashtop 屬於雲端工具，因此效能不受使用者和遠端電腦的直線距離影響。Andres 說：「我們的藝術家和製作人都有需要遵守的交期，而且動畫分鐘數、須合成的畫面數和待完成的模型數都有配額。我們希望能提高生產力，同時在工作與生活之間取得平衡。對我們來說，如果能夠讓藝術家每週在家工作兩天或三天，又不影響交稿，那就太好了！」
安全
Andres 說：「我就是想強調這一點：Splashtop 安��全無虞！您可以使用支援雙重驗證的管理員後端介面，前往使用者設定，允許他們拖放檔案、儲存到 USB、複製貼上等。我不誇張，真的超安全。」
支援 Wacom 數位板
Boxel Studio 藝術家善加運用 Splashtop 的 USB 裝置重新導向功能，在遠端連接時可以全程使用自己的本機 Wacom 數位板。
IT 支援功能
最初，Boxel Studio 僅使用 Splashtop 進行遠端存取。但是當他們升級到 Splashtop Enterprise（從 Splashtop Remote Access Pro）時，他們也獲得了遠端支援功能。安德烈斯說：“毫不誇張地說，Splashtop Enterprise 承擔了我們 IT 部門 80% 的手動工作量。”此前，IT 團隊擁有自己的系統來管理部門的工作站，用於建模，裝置，動畫，組合等。使用 Splashtop Enterprise，他們可以建立映像和群組並以數位方式管理這些電腦。「現在，他們實際上可以在這個時間管理，甚至安排所有計算機的所有更新。而且，它會被灌溉到所有這些計算機。Splashtop 已經成為工作室內所有工作站的維護平台，」雷耶斯解釋道。
客戶服務
Reyes 說：「你們的支援水準卓越不凡。當時是你們主動來電，詢問：『我們還能提供哪些支援並提升體驗？』你們簡直就是我們的技術合作夥伴，讓我們輕而易舉就享有最佳體驗。我們對 Splashtop 提供的支援類型超級滿意。」
成果：實現混合辦公室，獲利能力和員工滿意度均有上升
在疫情爆發的四個月前，Boxel Studio 就已開始在公司內部實行居家辦公室的相關規範，讓員工遠端辦公。Reyes 說：「即使在居家防疫期間，我們也未停下腳步，還能在約定截止日期前完成進行中的製作專案。工作室的業績未曾下滑。其中的關鍵就在於，無論身處何處都保持前後一致並延續業務。」
Boxel Studio 採用 Splashtop 之前，在徵才上遇到了一些挑戰，只好承擔相關成本，將印度、阿根廷、西班牙、義大利、美國和加拿大等地區的藝術家調派到同一地點。但現在，他們可以與世界任何地方的人員簽約合作，而不必承擔遷調費用，節省下來的資金就能改而提供給藝術家和合作人員。Reyes 總結道：「我們現在能夠提供更高的酬勞，是因為可以將 (免去遷調成本而) 省下的部分成本分配給所有人力。多虧有 Splashtop，我們才能藉此大幅提高效率。」
Boxel Studio 在 Splashtop 的協助下，不僅成功打造高產能又靈活彈性的工作環境，同時提高員工滿意度並節約成本。
細節
關於 Boxel Studio
Boxel Studio是一家領先的視覺特效和動畫機構，總部位於蒂華納。 它專門為視覺內容行業提供高端解決方案。 Boxel Studio致力於提供照片寫實主義和CG世界的最佳結合，創造令人難忘的圖像，融合技術和動畫，與人們及其故事聯繫起來。