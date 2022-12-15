Boxel Studio 使用 Splashtop 使藝術家能夠在任何地方高效工作

Boxel Studio 甚至在大流行爆發之前就啟動了一項協定，稱為“工作室內家庭辦公室”，旨在使員工能夠在家工作而不會有任何妥協。 目標是實現更好的工作與生活平衡，併為員工提供在任何地方工作的靈活性。

Boxel Studio 同時使用PC和Mac的組合。 他們擁有非常強大的基礎設施和高端工作站，具有120多個 RAM、Quadro RTX 8000 等顯卡和其他硬體。 這些工作站運行Maya，Nuke，Adobe Suite等軟體，Toon Boom等動畫軟體，Modo等建模軟體等。

Reyes 腦海中的問題是，「我們如何才能讓我們的藝術家、合作者和其他團隊成員在家工作，同時訪問我們的安全基礎設施和專業工作站？

雷耶斯和他的團隊嘗試了許多遠端訪問解決方案。 他們發現，儘管他們都非常好，但他們的重點似乎更多地放在提供遠端支援的IT部門上，而不是提供愉快的用戶體驗。 在某些情況下，延遲和視頻壓縮對他們不起作用。 他們還嘗試了基於硬體的解決方案，這些解決方案高度依賴於距離。 如果計算機和藝術家離他們必須登錄的位置很遠，他們會遇到非常高的延遲。

另一個重要的考慮因素是安全性。 Boxel Studio 擁有與大品牌工作室合作的多項認證。 令人擔憂的是，無論出於何種原因，他們正在處理的一些內容都會被盜。 雷耶斯解釋說：「在媒體和娛樂行業，我們正在處理一種無形的、數位的、有價值的內容，這些內容最終將在影院、傳統廣播、有線電視或 OTT（OTT）媒體服務中分發，如 Netflix、亞馬遜、迪士尼+、HBOMax、派拉蒙+和 HULU。 這就是它的價值。 因此，如果該內容在實際商業發佈之前發佈，則沒有任何用處。 他們需要一個遠端訪問解決方案，以滿足他們的安全要求，並幫助他們在混合辦公環境中保護數據。

在網路上搜索選項時，雷耶斯和他的團隊遇到了 Splashtop。 它在論壇上獲得了很好的評價，許多其他專業人士對此給予了高度評價。 所以他們嘗試了Splashtop。 雷耶斯說：“Splashtop 之所以成為我們的解決方案，而且名列前茅，是因為它非常全面，而且經過深思熟慮。 它還擁有許多強大的IT工具。