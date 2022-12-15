Boxel Studio 使用 Splashtop 使藝術家能夠在任何地方高效工作

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IT technician reading about how Boxel Studio uses Splashtop to work productively from anywhere

Boxel Studio 使用 Splashtop 讓藝術家能隨時隨地發揮生產力

仰賴優質遠端存取實現的混合勞動力，可提高生產力，並協助人員在工作與生活之間取得更好的平衡

摘要

Boxel Studio increased employee satisfaction and productivity with Splashtop for remote access


Boxel Studio 決心為員工打造靈活彈性的工作環境，希望改善他們工作與生活之間的平衡，同時也不影響到生產力。嘗試了多款遠端存取解決方案後，Boxel Studio 選擇了 Splashtop，讓旗下藝術家遠端存取高階工作站和軟體，在任何地方都能像置身工作室一樣工作。他們的 IT 團隊也可以利用同一個平台，有效支援各工作站，進而減少 80% 的人員工作量。Boxel Studio 在 Splashtop 的協助下，提高了員工滿意度和生產力，也降低他們在全球各地的人力成本。Boxel Studio 技術長 Andres Reyes 分享了他和團隊的經驗。

從 Boxel Studio

我們部署 Splashtop 後，立刻收到藝術家寄來的電子郵件反饋：「哇，太棒了，我終於可以好好辦公、順利完成我的工作了。」使用者滿意度就是這樣累積起來的。

-Andres Reyes, Chief Technology Officer

挑戰：尋找安全、高效能的遠端存取解決方案

Boxel Studio 甚至在疫情爆發之前就啟動了「工作室內家庭辦公室」的協議，希望讓員工能夠在家工作，又不必為此有所犧牲。目標是讓員工在工作與生活之間取得更理想的平衡，並實現在任何地方都能工作的靈活彈性。

Boxel Studio 同時使用 PC 和 Mac，而且擁有非常強大的基礎設施和高階工作站，包含超過 120GB RAM、Quadro RTX 8000 等顯示卡和其他硬體。這些工作站負責執行各種軟體，包括 Maya、Nuke、Adobe Suite、動畫軟體 (如 Toon Boom)、建模軟體 (如 Modo) 等等。

Reyes 在思考的是：「如何讓配合的藝術家、合作人員和其他團隊成員都能在家工作，並且存取我們安全的基礎設施和專業工作站？」

Reyes 和他的團隊試用了多款遠端存取解決方案，發現各有各的優點，但似乎都比較注重協助 IT 部分提供遠端支援，反而忽略了愉快的使用者體驗。有些時候，是延遲的程度和影片壓縮的規格不適合。他們也嘗試過硬體型解決方案，但這類解決方案非常依賴距離條件；電腦和藝術家離登入地點越遠，延遲的情況就會越嚴重。

還有一個重要考量因素，就是安全性。Boxel Studio 擁有與各大品牌片商合作的多項認證。令人擔憂的是，他們正在處理的部分內容莫名遭到竊取。Reyes 解釋：「在娛樂媒體業，我們處理的是無形且寶貴的數位內容。這些內容最終將透過多種管道發布，包括電影院、傳統廣播、有線電視，或是 Netflix、Amazon、Disney+、HBOMax、Paramount+、HULU 等 OTT (影音串流) 媒體服務。這就是其價值所在。內容如果在真正上映之前就流出，就毫無用處了。」他們需要一款遠端存取解決方案，不僅可以滿足對安全性的要求，還要能在混合式辦公環境中保護資料。

Reyes 和他的團隊在網路上搜尋時，意外找到了 Splashtop。Splashtop 在各論壇均擁有極高評價，而且有不少專業人士給予肯定。所以他們就試用了 Splashtop。Reyes 表示：「Splashtop 之所以成為我們的解決方案，甚至在業界穩居領先地位，正是因為功能全面、設計用心，還具備多項強大的 IT 工具。」

解決方案：Boxel Studio 認為 Splashtop 易於使用，並具備強大安全功能和出色使用者體驗

Boxel Studio 員工可以使用自己的個人電腦，透過 Splashtop 安全地登入遠端高階工作站。在大多數情況下，員工會有足以遠端連接和利用工作室高階工作站的必要小型系統 (精巧客戶端、顯示器、鍵盤、滑鼠和平板電腦)。Boxel Studio 屬意 Splashtop 為其遠端存取技術合作夥伴的主要原因如下：

易於使用，體驗出眾

Reyes 表示：「我們一致認為，你們產品的使用者體驗從一開始試用到實際購買授權，始終相當出色，全程令人幸福感滿滿，完全不麻煩。部署 Splashtop 快速又輕鬆，真是太神奇了！一切操作毫不費力。需要新增更多使用者？動動滑鼠按幾下就好了，超簡單！」Reyes 進一步分享：「至於我們嘗試過的其他解決方案，使用者的心得包括功能雜亂、運作緩慢、不符合期望等等。我們部署 Splashtop 後，立刻收到藝術家寄來的電子郵件反饋：『哇，太棒了，我終於可以好好辦公、順利完成我的工作了。』使用者滿意度就是這樣累積起來的。」

效能

有了 Splashtop 後，Boxel Studio 體驗到了始終如一的快速連接和幾無壓縮的感覺。此外，Splashtop 屬於雲端工具，因此效能不受使用者和遠端電腦的直線距離影響。Andres 說：「我們的藝術家和製作人都有需要遵守的交期，而且動畫分鐘數、須合成的畫面數和待完成的模型數都有配額。我們希望能提高生產力，同時在工作與生活之間取得平衡。對我們來說，如果能夠讓藝術家每週在家工作兩天或三天，又不影響交稿，那就太好了！」

安全

Andres 說：「我就是想強調這一點：Splashtop 安全無虞！您可以使用支援雙重驗證的管理員後端介面，前往使用者設定，允許他們拖放檔案、儲存到 USB、複製貼上等。我不誇張，真的超安全。」

支援 Wacom 數位板

Boxel Studio 藝術家善加運用 Splashtop 的 USB 裝置重新導向功能，在遠端連接時可以全程使用自己的本機 Wacom 數位板。

IT 支援功能

最初，Boxel Studio 僅使用 Splashtop 進行遠端存取。但是當他們升級到 Splashtop Enterprise（從 Splashtop Remote Access Pro）時，他們也獲得了遠端支援功能。安德烈斯說：“毫不誇張地說，Splashtop Enterprise 承擔了我們 IT 部門 80% 的手動工作量。”此前，IT 團隊擁有自己的系統來管理部門的工作站，用於建模，裝置，動畫，組合等。使用 Splashtop Enterprise，他們可以建立映像和群組並以數位方式管理這些電腦。「現在，他們實際上可以在這個時間管理，甚至安排所有計算機的所有更新。而且，它會被灌溉到所有這些計算機。Splashtop 已經成為工作室內所有工作站的維護平台，」雷耶斯解釋道。

客戶服務

Reyes 說：「你們的支援水準卓越不凡。當時是你們主動來電，詢問：『我們還能提供哪些支援並提升體驗？』你們簡直就是我們的技術合作夥伴，讓我們輕而易舉就享有最佳體驗。我們對 Splashtop 提供的支援類型超級滿意。」

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成果：實現混合辦公室，獲利能力和員工滿意度均有上升

在疫情爆發的四個月前，Boxel Studio 就已開始在公司內部實行居家辦公室的相關規範，讓員工遠端辦公。Reyes 說：「即使在居家防疫期間，我們也未停下腳步，還能在約定截止日期前完成進行中的製作專案。工作室的業績未曾下滑。其中的關鍵就在於，無論身處何處都保持前後一致並延續業務。」

Boxel Studio 採用 Splashtop 之前，在徵才上遇到了一些挑戰，只好承擔相關成本，將印度、阿根廷、西班牙、義大利、美國和加拿大等地區的藝術家調派到同一地點。但現在，他們可以與世界任何地方的人員簽約合作，而不必承擔遷調費用，節省下來的資金就能改而提供給藝術家和合作人員。Reyes 總結道：「我們現在能夠提供更高的酬勞，是因為可以將 (免去遷調成本而) 省下的部分成本分配給所有人力。多虧有 Splashtop，我們才能藉此大幅提高效率。」

Boxel Studio 在 Splashtop 的協助下，不僅成功打造高產能又靈活彈性的工作環境，同時提高員工滿意度並節約成本。

細節

關於 Boxel Studio

Boxel Studio是一家領先的視覺特效和動畫機構，總部位於蒂華納。 它專門為視覺內容行業提供高端解決方案。 Boxel Studio致力於提供照片寫實主義和CG世界的最佳結合，創造令人難忘的圖像，融合技術和動畫，與人們及其故事聯繫起來。

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Man typing on a keyboard while searching for remote access tools

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