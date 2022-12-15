A Wayne State Usa Splashtop para dar Acesso Remoto a Estudantes e Professores
Assegurando que os alunos possam acessar o software do computador do laboratório a partir de dispositivos pessoais
Sumário
Quando o campus da Faculdade de Belas Artes, Performance e Comunicação (CFPCA) da Wayne State University fechou devido à COVID-19, os estudantes não puderam acessar fisicamente os computadores do laboratório que tinham as aplicações de software específicas que eles precisavam utilizar. A sua equipe de TI precisava encontrar uma solução rápida - uma solução que permitisse aos alunos continuarem a aprender remotamente e de forma eficaz.
Com o Splashtop para laboratórios remotos, os alunos puderam acessar e controlar remotamente os computadores do laboratório a partir dos seus próprios dispositivos. A equipe de TI permitiu aos estudantes acessarem com sucesso e segurança aos recursos de que necessitavam para continuarem a sua educação.
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Da Wayne State
Você vai ter muito mais gente da Wayne State vindo até você para falar sobre a Splashtop porque eles têm nos observado. E eles têm me perguntado nos nossos comitês de reinício sobre como foi a minha experiência. E eu tenho falado que simplesmente funciona.
Gary Cendrowski
O Desafio: Como Permitir que os Alunos Acessem Computadores de Laboratório e Recursos de Casa
Os laboratórios de informática da CFPCA são um recurso vital para os alunos. A CFPCA oferece cursos em áreas como comunicação, gravação de música digital, produção de media, design, animação e muito mais. Os laboratórios fornecem aos alunos computadores poderosos o suficiente para executarem o software que utilizam regularmente nesses campos.
As aplicações de software nos computadores do laboratório incluem Avid Media Composer, Avid Pro Tools, toda a Adobe Creative Suite, Logic Pro X, Vectorworks, Autodesk e 3ds Max.
Quando o COVID-19 fechou o campus da Wayne State, os alunos não puderam ir pessoalmente para os laboratórios de informática.
Chris Gilbert, Analista Técnico de Aplicações da CFPCA, disse que os alunos não tinham computadores suficientemente potentes para executar o software que precisavam para a escola. "Estamos descobrindo que muitos estudantes compram laptops no valor de 200 dólares", disse Gilbert. "Isso é bom se você estiver apenas escrevendo um trabalho, mas quando esta fazendo um desenho CAD, não vai funcionar".
Já que os alunos não conseguiam executar o software nos seus próprios dispositivos. Por isso, Gilbert e o resto da equipe de TI precisavam encontrar uma forma de tornar as aplicações acessíveis aos alunos.
VDI e VPN falham na entrega
Gary Cendrowski, Diretor de Tecnologia para a CFPCA, listou as razões pelas quais uma infra-estrutura de desktop virtual (VDI) não funcionava.
"Com o VDI não há poder de GPU suficiente", disse Cendrowski. "Entre isso e o atraso, o bootup e o custo, não funcionou. E depois com o Adobe, não dá pra executar o Adobe em um VDI. Não podes correr (Autodesk) Maya em uma VDI. Dava pra fazer algumas coisas vetoriais, mas muito pouco".
Gilbert explicou deficiências semelhantes com uma rede privada virtual (VPN).
"Com uma VPN, os alunos não têm um computador suficientemente potente para lidar com todas as coisas que estamos passando pra eles", disse Gilbert, "Por exemplo, com a edição de vídeo, os alunos estão fazendo 4k - mesmo até 8k - e os seus MacBook Pros não vão ser capazes de lidar com isso".
A Solução: Acesso Remoto a Computadores de Laboratório de Qualquer Dispositivo, em Qualquer Lugar com a Splashtop para Laboratórios Remotos
A Wayne State University conseguiu superar o seu desafio ao implementar a Splashtop para fornecer acesso remoto aos laboratórios informáticos. Gilbert mencionou que os alunos podiam facilmente acessar e usar o seu software de edição de vídeo a partir dos seus próprios dispositivos.
"Temos iMac Pros nos laboratórios da escola e os alunos são capazes de usá-los remotamente e tudo funciona para eles", disse Gilbert.
A Splashtop permite aos usuários acessar e controlar remotamente computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
"Felizmente, a Splashtop suporta Chromebooks, já que a escola tem emprestado Chromebooks aos alunos que não têm computadores ou não têm dinheiro para comprar um. Então este recurso foi ótimo", disse Gilbert.
No Outono, a CFPCA terá 3.500 alunos preparados com a Splashtop para poder acessar os 300 computadores de laboratório da faculdade.
Resultados: Feedback Positivo de Alunos, Professores e TI
Por enquanto, a equipe de TI fez o lançamento da Splashtop durante os semestres de Primavera e Verão com grandes resultados.
"Temos uma mão cheia e estamos testando as capacidades para ver se tudo funciona. A partir de agora tudo tem funcionado bem," disse Gilbert.
Além disso, a equipe de TI da CFPCA elogiou a facilidade com que se implantam, escalam e gerem os seus usuários e computadores com a Splashtop.
Cendrowski e Chris Scalise, Administrador do Sistema Sênior, também destacaram recursos particularmente úteis.
"A transferência de arquivos é ótima, o monitor duplo é ótimo, as mensagens funcionam muito bem", disse Cendrowski. "Essas são todas as ferramentas que usamos".
"Os registros têm sido um ativo incrível para nós porque podemos ver quem está entrando, quando estão entrando, que arquivos transferiram", disse Scalise. "Fornece informação fantástica para que eu e o Chris possamos ver quem está usando qual laboratório e em qual horário. Tenho a certeza que vamos usar isso no futuro para fazer sugestões sobre quais laboratórios são de uso intensivo e quais não são".
O feedback dos alunos também foi positivo.
"Com aplicações como Media Composer, After Effects e Premiere Pro, havia o receio de que isso não funcionasse para alguém que trabalhasse a partir de um Chromebook e fizesse edições pesadas remotamente. Até agora, o feedback dos alunos tem sido otimo!" Scalise disse.
Detalhes
Sobre o CFPCA na Universidade Estadual de Wayne
O College of Fine, Performing and Communication Arts da Wayne State University oferece cursos acadêmicos que ensinam os alunos a dominar as últimas tecnologias nos campos de multimídia, áudio, vídeo, animação, design, modelação e muito mais. Ao fornecer aos alunos estas aplicações de software de recursos intensivos, a CFPCA tem grandes necessidades informáticas. O colégio tem atualmente 300 computadores de laboratório de alta potência no campus para estudantes.
Sobre o Splashtop para laboratórios remotos
O Splashtop para laboratórios remotos é a solução de baixo custo, alta performance e acesso remoto mais seguro para escolas, distritos e universidades.
Os alunos podem acessar computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
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