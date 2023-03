A Wayne State Usa Splashtop para dar Acesso Remoto a Estudantes e Professores

Os laboratórios de informática da CFPCA são um recurso vital para os alunos. A CFPCA oferece cursos em áreas como comunicação, gravação de música digital, produção de media, design, animação e muito mais. Os laboratórios fornecem aos alunos computadores poderosos o suficiente para executarem o software que utilizam regularmente nesses campos.

As aplicações de software nos computadores do laboratório incluem Avid Media Composer, Avid Pro Tools, toda a Adobe Creative Suite, Logic Pro X, Vectorworks, Autodesk e 3ds Max.

Quando o COVID-19 fechou o campus da Wayne State, os alunos não puderam ir pessoalmente para os laboratórios de informática.

Chris Gilbert, Analista Técnico de Aplicações da CFPCA, disse que os alunos não tinham computadores suficientemente potentes para executar o software que precisavam para a escola. "Estamos descobrindo que muitos estudantes compram laptops no valor de 200 dólares", disse Gilbert. "Isso é bom se você estiver apenas escrevendo um trabalho, mas quando esta fazendo um desenho CAD, não vai funcionar".

Já que os alunos não conseguiam executar o software nos seus próprios dispositivos. Por isso, Gilbert e o resto da equipe de TI precisavam encontrar uma forma de tornar as aplicações acessíveis aos alunos.

VDI e VPN falham na entrega

Gary Cendrowski, Diretor de Tecnologia para a CFPCA, listou as razões pelas quais uma infra-estrutura de desktop virtual (VDI) não funcionava.

"Com o VDI não há poder de GPU suficiente", disse Cendrowski. "Entre isso e o atraso, o bootup e o custo, não funcionou. E depois com o Adobe, não dá pra executar o Adobe em um VDI. Não podes correr (Autodesk) Maya em uma VDI. Dava pra fazer algumas coisas vetoriais, mas muito pouco".

Gilbert explicou deficiências semelhantes com uma rede privada virtual (VPN).

"Com uma VPN, os alunos não têm um computador suficientemente potente para lidar com todas as coisas que estamos passando pra eles", disse Gilbert, "Por exemplo, com a edição de vídeo, os alunos estão fazendo 4k - mesmo até 8k - e os seus MacBook Pros não vão ser capazes de lidar com isso".