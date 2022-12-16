Alunos do Laney College Acessam Remotamente Laboratórios de Computadores com a Splashtop
Os alunos podem usar software em computadores de laboratório enquanto acessam remotamente a partir dos seus próprios dispositivos
Sumário
A divisão Career and Technical Education do Laney College abriga vários laboratórios informáticos que fornecem aos alunos o software de alta potência que eles utilizam nos seus cursos acadêmicos. Quando a COVID-19 fechou o campus, o Laney College precisava de uma nova forma de dar aos alunos acesso a estas aplicações de software.
O Laney College recorreu à Splashtop para permitir que os alunos acessem remotamente os computadores do laboratório a partir dos seus próprios dispositivos, até mesmo a partir de Chromebooks. Estudantes e instrutores têm estado muito satisfeitos com os resultados até agora.
O Desafio: Acessar os laboratórios informáticos a partir de casa quando a COVID-19 fechou a escola
A divisão CTE da Laney College aloja departamentos incluindo artes gráficas, controles de dados digitais, arquitetura, gestão de construção, tecnologia de máquinas, tecnologia de madeira e muito mais. Cada um destes departamentos ensina os alunos sobre as mesmas aplicações de software que estão sendo utilizadas pelos profissionais nas suas respectivas áreas.
O software que os alunos estão usando inclui ferramentas criativas Adobe como o Photoshop, aplicações de arquitetura populares incluindo o AutoCAD e o Revit, e outras ferramentas de design e modelação 3D como o SketchUp, Rhino e SolidWorks.
Muitas destas aplicações requerem computadores poderosos de secretária para funcionarem, razão pela qual a Laney College fornece vários laboratórios de informática no campus que os alunos podem utilizar.
No entanto, quando o COVID-19 se proliferou e fez com que o campus fosse fechado, os alunos deixaram de acessar os computadores do laboratório.
“Os alunos precisam acessar esses softwares”, explicou Gerald Casey, que trabalha no departamento de TI da CTE. “Alguns dos aplicativos de software têm versões estudantis que podem ser executadas em seus computadores e isso é ótimo. Mas alguns alunos tem computadores que simplesmente não conseguem abrir estes softwares. Além disso, alguns dos aplicativos não têm versões estudantis. Os alunos precisam ter acesso a este software para continuar a estudar, é aí que a Splashtop entra em cena.”
A Laney College precisou encontrar uma solução rápida para continuar dando aos alunos o acesso ao software que eles precisam, apesar do campus estar fechado.
A Solução: A Splashtop Dá aos Alunos Acesso Remoto aos Computadores do Laboratório Partir dos Seus Próprios Dispositivos
Casey não tinha muito tempo. Os alunos precisavam de acesso aos computadores do laboratório o mais rápido possível, já que ainda estavam no meio do semestre.
"Nem sequer olhei para a VPN porque sei que é muito pesada", disse Casey. "Precisávamos fazer algo muito rápido. Comecei a pesquisa, e a Splashtop apareceu. Testei e funcionou muito bem. Eu nem sequer testei outras opções".
Além de ser fácil de implementar e escalar, a Casey também escolheu a Splashtop por causa da sua segurança líder na indústria.
"Fiquei muito impressionado com o nível de segurança que a Splashtop tem. Isso fez com que eu não me preocupasse", disse Casey.
Com a Splashtop, os alunos puderam acessar remotamente os computadores de laboratório a partir dos seus próprios notebooks, tablets, e dispositivos móveis. Quando um aluno se conecta a uma máquina remota, ele pode assumir o controle e usar o seu software como se estivesse sentado mesmo em frente do computador remoto.
Os alunos têm uma experiência ótima e simples em uma sessão remota com qualidade e som HD, streaming de 4k, sem atrasos.
Não havia a necessidade de treinar os alunos sobre como usar a Splashtop. Foi intuitivo e fácil de usar. Casey conseguiu ensinar tudo para os alunos em pouco tempo.
Resultados: Os Instrutores Oferecem uma Educação de Alta Qualidade, Apesar da Mudança para o Ensino Totalmente Remoto
Estudantes e professores ficaram impressionados com a forma como a Splashtop ajudou o Laney College a continuar a oferecer uma educação de alta qualidade, apesar da mudança repentina para ser completamente remota. Eles não esperavam que as coisas corressem tão bem, dado que muitos estudantes estavam usando Chromebooks.
"Existe um programa do estado que fornece computadores aos alunos, por isso demos Chromebooks a eles", disse Casey, "Eles não podem executar o SolidWorks com os Chromebooks. Mas os Chromebooks dão acesso aos nossos laboratórios informáticos onde eles podem executá-lo. Os instrutores adoraram. Eles não conseguem acreditar que funciona tão bem; estão chocados, e eu acho que não estou exagerando".
Laney College está se preparando para o semestre de outono com a Splashtop.
"Me disseram que estão orientando muitas aulas com a Splashtop porque não vai haver aulas presenciais no Outono", disse Casey, "Estamos tendo aulas com distanciamento social para que os alunos possam completar os seus certificados e os seus diplomas. Isso tem sido muito importante; não teríamos conseguido que fizessem isso se não fosse pela Splashtop".
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Detalhes
Sobre Educação de Carreira e Técnica no Laney College
O CTE no Laney College oferece programas que ensinam os estudantes a usar o mesmo software usado por profissionais em áreas como arquitetura, engenharia, artes gráficas, tecnologia de máquinas e mais.
O Laney College oferece esses softwares em vários laboratórios de computadores no seu campus. Agora os alunos podem acessar esses computadores remotamente com a Splashtop.