Alunos do Laney College Acessam Remotamente Laboratórios de Computadores com a Splashtop

Casey não tinha muito tempo. Os alunos precisavam de acesso aos computadores do laboratório o mais rápido possível, já que ainda estavam no meio do semestre.

"Nem sequer olhei para a VPN porque sei que é muito pesada", disse Casey. "Precisávamos fazer algo muito rápido. Comecei a pesquisa, e a Splashtop apareceu. Testei e funcionou muito bem. Eu nem sequer testei outras opções".

Além de ser fácil de implementar e escalar, a Casey também escolheu a Splashtop por causa da sua segurança líder na indústria.

"Fiquei muito impressionado com o nível de segurança que a Splashtop tem. Isso fez com que eu não me preocupasse", disse Casey.

Com a Splashtop, os alunos puderam acessar remotamente os computadores de laboratório a partir dos seus próprios notebooks, tablets, e dispositivos móveis. Quando um aluno se conecta a uma máquina remota, ele pode assumir o controle e usar o seu software como se estivesse sentado mesmo em frente do computador remoto.

Os alunos têm uma experiência ótima e simples em uma sessão remota com qualidade e som HD, streaming de 4k, sem atrasos.

Não havia a necessidade de treinar os alunos sobre como usar a Splashtop. Foi intuitivo e fácil de usar. Casey conseguiu ensinar tudo para os alunos em pouco tempo.