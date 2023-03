LISD possibilita o acesso remoto aos computadores CTE

A Lenawee Intermediate School District (também conhecida como LISD) oferece mais de 20 programas de Educação Técnica de Carreira (CTE) para os alunos de Lenawee County, Michigan. Para garantir que os alunos possam continuar seus programas CTE sem sair de casa e acessar o software nos computadores do laboratório, a LISD implantou a Splashtop para permitir que os alunos acessem remotamente computadores de laboratório usando seus próprios Chromebooks e outros dispositivos pessoais.

O Desafio da Educação Técnica de Carreira e do Ensino à Distância

A pandemia da COVID-19 criou muita incerteza para os distritos escolares de ensino fundamental e médio, incluindo a rede de Lenawee. Tratando-se do ano letivo de 2020-2021, a LISD quer garantir que seus alunos possam continuar as suas aulas mesmo sem podem voltar para a escola física.

Um assunto importante que precisava ser resolvido era como tornar os programas de Educação Técnica de Carreira (CTE) mais acessíveis para os alunos em casa.

Os programas de CTE oferecidos através do LISD TECH Center incluem Vídeo e Produção Áudio, Tecnologia de Imagem Gráfica, Engenharia, e Design e CAD.

Estes programas de CTE são ensinados em salas de aula especializadas no LISD TECH Center. As salas de aula estão equipadas com computadores de laboratório que têm as mesmas aplicações de software utilizadas pelos profissionais. Estas aplicações - como o Photoshop, After Effects, Premier Pro e AutoCAD - muitas vezes precisam de recursos intensivos, exigindo computadores poderosos para serem executadas.

Embora o centro tecnológico LISD seja capaz de fornecer aos alunos as ferramentas de hardware e software necessárias, um grande problema surge junto com o ensino a distância. Sem acesso aos computadores e aplicativos, eles não conseguem continuar acompanhando suas aulas.

APROVEITANDO O LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO COM O ACESSO REMOTO

Nicholas Adams - o Diretor de Tecnologia de Informação - e Mats Holm - o Administrador da Rede - reconheceram que a melhor forma de ultrapassar este desafio era permitir aos alunos o acesso remoto aos computadores do laboratório.

"Não podíamos fornecer a todos os alunos o seu próprio desktop Mac de alta potência", disse Adams, "por isso queríamos fornecer uma solução para que eles se pudessem conectar remotamente. Algumas escolas disponibilizaram aos seus alunos Chromebooks. Nos outros casos, os alunos estão usando dispositivos pessoais".

Os Chromebooks são populares na indústria da educação, mas são notórios por não conseguirem executar a maioria das aplicações de software. Além disso, muitos alunos têm dispositivos pessoais que não são tão poderosos como os computadores do laboratório. Adams e Holms tinham de ter isto em mente quando procuravam soluções.

“Queríamos aproveitar a nossa infraestrutura”, disse Adams. “Se eles tivessem um Chromebook, precisávamos ter certeza de que os aplicativos iam funcionar caso o aluno usasse um Chromebook.”

SPLASHTOP PARA LABORATÓRIOS REMOTOS RESOLVE O PROBLEMA

Adams e Holm avaliaram alguns produtos de acesso remoto. No final, o Splashtop para laboratórios remotos foi considerado a melhor escolha.

Com a Splashtop, os alunos podem acessar remotamente os computadores da escola a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Uma vez em uma sessão remota, os alunos podem controlar remotamente o computador da escola e usá-lo como se estivessem sentados em frente a ele. Eles podem executar qualquer aplicação de software e abrir qualquer arquivo no computador remoto com facilidade.

Lenawee ISD escolheu a Splashtop por diversas razões:

Um bom áudio durante o acesso ao Mac

Um problema que Adams e Holm tiveram com os outros produtos que testaram foi que não conseguiam transmitir áudio através da sessão remota quando se conectavam a um Mac. Este foi um grande problema tendo em conta que o laboratório de produção de vídeo e áudio é composto por computadores Mac.

No entanto, o áudio remoto funcionou muito bem quando eles começaram a usar a Splashtop. “Eu instalei a Splashtop em alguns Macs e testei usando meu próprio computador. O som funcionou perfeitamente, então eu fiquei muito animado com essa situação,” disse Holm.

“Escolhemos a Splashtop porque ela é a melhor solução para Macs”, disse Adams.

FERPA

"O cumprimento da FERPA é muito importante para nós", disse Adams. "É ótimo saber que a Splashtop não vai reter, manipular ou fazer nada com a informação dos alunos. A Splashtop não teria passado do portão se não tivessem isso".

(Splashtop é compatível com todos os requisitos da FERPA).

Preços por usuários simultâneos

Ao invés de cobrar por aluno ou por dispositivo, o preço do Splashtop para laboratórios remotos é calculado por sessão simultânea, mantendo os custos baixos para distritos escolares e faculdades.

"A nossa administração comprou a ideia da Splashtop porque estamos fazendo o licenciamento de lugares simultaneamente", disse Adams. "Vamos atribuir um computador ao aluno durante um certo tempo, assim como vamos atribuir um lugar na turma".

Possibilidades futuras

Mesmo depois da pandemia passar, Adams e Holms veem muitos benefícios potenciais em ter o Splashtop para laboratórios remotos.

"Estamos preparados agora quer os alunos entrem ou não", disse Adams. "Assim que sairmos deste cenário de pandemia, poderemos ter alunos que precisam ficar em casa por outras razões. A Splashtop irá nos permitir fornecer acesso remoto a estes alunos. Isso também abre os nossos laboratórios para um potencial cenário de laboratório virtual de 24 horas que não foi previamente identificado como uma necessidade. Podemos dar aos alunos a oportunidade de acessarem o laboratório a qualquer hora, em qualquer lugar."