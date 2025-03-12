Práticas de Segurança Splashtop
Infraestrutura de Segurança
Nossa infraestrutura em nuvem está hospedada na Amazon Web Services (AWS), que oferece um ambiente seguro de rede e computação, incluindo, entre outros, firewalls na rede, camada de aplicativos e instâncias, criptografia de dados, mitigação de DDoS, etc. A Splashtop obteve a certificação SOC 2 Tipo 2, bem como a SOC 3.
Prevenção Contra Invasões
Temos mecanismos de detecção de intrusão e defesa para o nosso ambiente de produção funcionando 24 horas todos os dias. Adotamos as melhores práticas da indústria quando construímos as nossas pilhas de aplicações na nuvem para garantir que a segurança é aplicada e que as instâncias são reforçadas. Verificamos constantemente os nossos produtos de acesso remoto e de suporte remoto para assegurar a sua integridade. A Splashtop trabalha com empresas de potna para realizar auditorias de segurança regularmente. Também usamos várias empresas de segurança para realizar testes de penetração para todos os nossos sistemas.
SEGURANÇA DE APLICATIVOS
Em dispositivos terminais, temos vários níveis de proteção de segurança, incluindo autenticação obrigatória de dispositivo e código de segurança e autenticação de dois fatores opcionais. Todas as sessões remotas são protegidas com TLS (incluindo TLS 1.2) e criptografia AES de 256 bits.
Autorização e Auditoria
A Splashtop foi projetada com requisitos de autenticação fortes, visando garantir que os usuários realmente sejam quem eles dizem ser. Há também um conjunto robusto de controles de autorização, para ajustar os direitos e permissões de acesso dos usuários autenticados. A autorização pode fazer uso dos recursos SSO (Autenticação Única) e SCIM (System for Cross-Domain Identity Management) da organização. Finalmente, o registro abrangente está em vigor, para permitir monitoramento e auditoria.
A segurança é a nossa prioridade
Nós da Splashtop levamos a segurança a sério, e é por isso que fazemos investimentos grandes para melhorar continuamente as nossas infra-estruturas e medidas de segurança. Além disso, reunimos os maiores especialistas mundiais em segurança cibernética e conformidade para formar o nosso Security Advisor Council para nos ajudar a alcançar os nossos rigorosos objetivos de segurança e conformidade.
Medidas Técnicas e Organizacionais da Splashtop
As Medidas Técnicas e Organizacionais (TOMs) descrevem as medidas e controles de segurança implementados e mantidos pela Splashtop para proteger e assegurar os dados pessoais que armazenamos e processamos. Leia as Medidas Técnicas e Organizacionais da Splashtop.
Nota para os usuários da União Europeia (UE)
A Splashtop possui dois conjuntos de infraestrutura em nuvem, um para usuários da União Europeia e outro para usuários não pertencentes à UE. Cada conjunto possui seus próprios servidores API, servidores de retransmissão, servidores web e banco de dados. Os dados do usuário não são compartilhados entre os dois conjuntos de infraestrutura. De modo padrão, os usuários da UE são orientados a criar suas contas e manter seus dados de usuários na infraestrutura em nuvem baseada na UE. Essa separação permite que os usuários cumpram os requisitos de soberania de dados da sua localização.