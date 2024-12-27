Como o S.J. Pockmire Usa a Splashtop para Trabalhar a partir de Casa e Permanecer Produtivo
Um estudo de caso sobre a utilização do desktop remoto para trabalhar a partir de casa
Sumário
S.J. Pockmire, voluntária da Moore County Historical Association e da Vintage Soapworks, pode trabalhar no conforto da sua própria casa graças ao Splashtop Remote Access, uma solução de software de acesso remoto que reduz significativamente o tempo que precisa de viajar para trabalhar.
O Desafio: Um Desejo de Trabalhar a partir de Casa
Depois de se aposentar, S.J. Pockmire tornou-se voluntária na Associação Histórica do Condado de Moore. Com um diploma em marketing e design gráfico juntamente com algumas capacidades de programação informática, ela queria usar as suas habilidades para ajudar a Associação em todas as áreas.
A Associação tem a sua sede na Shaw House, uma propriedade histórica que é mantida pela Associação.
"Prefiro trabalhar a partir de casa por que a estrutura histórica tem cerca de 200 anos e não é tão confortável como o meu escritório em casa", disse Pockmire.
Ela já tinha experimentado vários produtos de acesso remoto antes, mas não estavam à altura dos seus padrões. "Eu estava usando o TeamViewer e o Google [Chrome Remote Desktop] até começar a ter alguns problemas com o software deles", disse Pockmire. "Depois descobri a Splashtop."
Como a Splashtop Facilitou o Trabalho de Casa
Pockmire ficou entusiasmada ao usar a Splashtop. Com a nossa solução de acesso remoto, ela se tornou capaz de cumprir a maioria das suas tarefas com a Associação Histórica do Condado de Moore e a Vintage Soapworks, tudo a partir do conforto da sua própria casa.
"Pesquisei todo o software no mercado e o da Splashtop foi o mais fácil de instalar e começar a usar imediatamente", disse Pockmire. "É fantástico e fácil de usar no Mac".
Como voluntária da Associação, Pockmire recebeu frequentemente pedidos de pessoas que queriam ver documentos históricos ou fotografias. Os documentos históricos e as fotos são guardados em um computador localizado na Associação. Em vez de ir até a Associação para cumprir cada pedido, ela faz isso a partir de casa, graças à funcionalidade de transferência de arquivos da Splashtop.
"Sou capaz de obter facilmente a papelada do computador da Associação [através da transferência de arquivos] e depois enviá-la por e-mail de casa para aqueles que pediram informações", disse Pockmire.
Além disso, existe a Vintage Soapworks, uma subsidiária da The Moore County Historical Association que fornece uma vasta quantidade de financiamento à Associação através de 43.000 barras de sabão vendidas anualmente. Pockmire desenha ela própria as etiquetas dos sabonetes e usa uma impressora de alta qualidade localizada na Associação para imprimir as etiquetas.
Graças à Splashtop, ela faz a maior parte deste trabalho em casa.
"O verdadeiro salva-vidas foi o desenvolvimento de um caprichoso negócio de sabonetes que me permitiu desenhar etiquetas a partir de casa em qualquer momento e depois transferi-las facilmente para o computador da Associação usando a Splashtop. Depois eu imprimo elas em alta resolução na impressora," disse Pockmire. "Onde há dez anos atrás eu tinha que sentar em uma sala poeirenta com 200 anos para fazer o trabalho, agora eu posso fazer isso no conforto da minha casa e só vou à Associação durante meia hora ou menos por dia para cortar as etiquetas dos sabonetes para a produção.
"Nada - e quero dizer nada disto - seria possível se eu tivesse que trabalhar na propriedade histórica. Pelo contrário, posso fazer isso sempre que os pedidos chegam no meu computador de casa e formatar e imprimir todos eles na Associação a qualquer hora do dia ou da noite usando a Splashtop".
O Splashtop Remote Access permitiu-lhe acompanhar a procura da Associação e da Vintage Soapworks, continuando a trabalhar a partir de casa. Graças ao trabalho árduo de Pockmire e outros voluntários, a Associação beneficiou muito nos últimos anos.
"Nós (a Associação Histórica do Condado de Moore) ainda estamos à procura de crescimento mas, o melhor de tudo, não só podemos manter as nossas propriedades, como também obtivemos fundos extra para restaurar um edifício em um museu de agricultura infantil", disse Pockmire.
Detalhes
Sobre a Moore County Historical Association
A Moore County Historical Association é uma associação sem fins lucrativos dedicada a recolher, preservar e compartilhar o legado histórico do Condado de Moore, na Carolina do Norte. A organização é financiada pelos membros, doações, vendas de mercadorias e receitas de angariações de fundos.
Sobre a Vintage Soapworks
Uma subsidiária da Moore County Historical Association, a Vintage Soapworks foi criada em 2008 como uma forma de proporcionar uma fonte de rendimento à Associação. A Associação desenha as etiquetas do sabonete e aplica-as a cada barra de sabonete internamente. A Vintage Soapworks vende agora 43,000 barras por ano.
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O que os Clientes Estão a Dizer
Eu estava usando o TeamViewer e o Google [Chrome Remote Desktop] até que comecei a ter alguns problemas com o software deles. Depois descobri a Splashtop. É fantástica e muito amigável ao Mac. Obrigado por um ótimo produto.
S.J. Pockmire