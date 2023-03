Como o S.J. Pockmire Usa a Splashtop para Trabalhar a partir de Casa e Permanecer Produtivo

S.J. Pockmire, voluntária da Moore County Historical Association e da Vintage Soapworks, você pode trabalhar a partir do conforto da sua própria casa graças ao Splashtop Business Access, que é uma solução de software de acesso remoto que reduz significativamente a quantidade de tempo que ela precisa para viajar para o trabalho.

O Desafio: Um Desejo de Trabalhar a partir de Casa

Depois de se aposentar, S.J. Pockmire tornou-se voluntária na Associação Histórica do Condado de Moore. Com um diploma em marketing e design gráfico juntamente com algumas capacidades de programação informática, ela queria usar as suas habilidades para ajudar a Associação em todas as áreas.

A Associação tem a sua sede na Shaw House, uma propriedade histórica que é mantida pela Associação.

"Prefiro trabalhar a partir de casa por que a estrutura histórica tem cerca de 200 anos e não é tão confortável como o meu escritório em casa", disse Pockmire.

Ela já tinha experimentado vários produtos de acesso remoto antes, mas não estavam à altura dos seus padrões. "Eu estava usando o TeamViewer e o Google [Chrome Remote Desktop] até começar a ter alguns problemas com o software deles", disse Pockmire. "Depois descobri a Splashtop."

Como a Splashtop Facilitou o Trabalho de Casa

Pockmire ficou entusiasmada ao usar a Splashtop. Com a nossa solução de acesso remoto, ela se tornou capaz de cumprir a maioria das suas tarefas com a Associação Histórica do Condado de Moore e a Vintage Soapworks, tudo a partir do conforto da sua própria casa.





Como voluntária da Associação, Pockmire recebeu frequentemente pedidos de pessoas que queriam ver documentos históricos ou fotografias. Os documentos históricos e as fotos são guardados em um computador localizado na Associação. Em vez de ir até a Associação para cumprir cada pedido, ela faz isso a partir de casa, graças à funcionalidade de transferência de arquivos da Splashtop.

"Sou capaz de obter facilmente a papelada do computador da Associação [através da transferência de arquivos] e depois enviá-la por e-mail de casa para aqueles que pediram informações", disse Pockmire.

Além disso, existe a Vintage Soapworks, uma subsidiária da The Moore County Historical Association que fornece uma vasta quantidade de financiamento à Associação através de 43.000 barras de sabão vendidas anualmente. Pockmire desenha ela própria as etiquetas dos sabonetes e usa uma impressora de alta qualidade localizada na Associação para imprimir as etiquetas.

Graças à Splashtop, ela faz a maior parte deste trabalho em casa.

"O verdadeiro salva-vidas foi o desenvolvimento de um caprichoso negócio de sabonetes que me permitiu desenhar etiquetas a partir de casa em qualquer momento e depois transferi-las facilmente para o computador da Associação usando a Splashtop. Depois eu imprimo elas em alta resolução na impressora," disse Pockmire. "Onde há dez anos atrás eu tinha que sentar em uma sala poeirenta com 200 anos para fazer o trabalho, agora eu posso fazer isso no conforto da minha casa e só vou à Associação durante meia hora ou menos por dia para cortar as etiquetas dos sabonetes para a produção.

"Nada - e quero dizer nada disto - seria possível se eu tivesse que trabalhar na propriedade histórica. Pelo contrário, posso fazer isso sempre que os pedidos chegam no meu computador de casa e formatar e imprimir todos eles na Associação a qualquer hora do dia ou da noite usando a Splashtop".

O Splashtop Business Access permitiu a ela acompanhar a procura pela Associação e pela Vintage Soapworks enquanto ainda trabalhava a partir de casa. Graças ao trabalho árduo de Pockmire e de outros voluntários, a Associação tem sido muito beneficiada nos últimos anos.

"Nós (a Associação Histórica do Condado de Moore) ainda estamos à procura de crescimento mas, o melhor de tudo, não só podemos manter as nossas propriedades, como também obtivemos fundos extra para restaurar um edifício em um museu de agricultura infantil", disse Pockmire.