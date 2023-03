Como acessar um computador remotamente

Você precisa acessar seu computador de trabalho em casa ou o seu computador pessoal na estrada? Aprenda a conectar-se a um computador remoto usando a Splashtop.

Não seria ótimo se você pudesse ter acesso ao seu computador, mesmo sem precisar levar ele com você, onde quer que você vá?

Com a Splashtop, o seu computador sempre estará a apenas alguns cliques de distância! Usando qualquer outro computador, tablet ou dispositivo móvel, você pode visualizar e controlar seu computador remotamente. Vai ser como se você estivesse sentado na frente dele.

A poderosa plataforma de acesso remoto da Splashtop oferece acesso ilimitado aos seus computadores remotos. Tudo o que você precisa é de uma conexão com a internet. Será possível assumir o controle do seu computador, visualizar sua tela, abrir seus arquivos e usar qualquer um dos seus aplicativos.

Neste blog, mostraremos como é fácil acessar seu computador remoto usando outro computador, tablet ou smartphone com a Splashtop.

Quais dispositivos e plataformas a Splashtop suporta?

A Splashtop suporta acesso remoto a computadores dos sistemas operacionais Windows e Mac.

Quanto aos dispositivos que você pode usar para realizar a conexão remota, você pode usar qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook para acessar o seu computador remoto.

Como funciona o acesso remoto a computadores da Splashtop?

A Splashtop funciona após a instalação de um aplicativo streamer nos computadores que você deseja acessar. O aplicativo streamer pode ser configurado para sempre ser rodar em segundo plano quando esse computador estiver ligado. O aplicativo streamer será vinculado à sua conta Splashtop. Enquanto o computador e o aplicativo streamer estiverem rodando, você poderá iniciar uma conexão remota com o seu computador a qualquer momento.

Usando outro dispositivo, você poderá acessar seu computador remoto com o aplicativo Splashtop Business ou usando um navegador. O aplicativo Splashtop Business está disponível gratuitamente nos dispositivos Windows, Mac, iOS e Android (você pode obter o dispositivo móvel no iTunes Store ou na Google Play Store). Com o navegador Chrome, você pode usar a extensão Splashtop Business Chrome para acessar o seu computador remotamente.

Usando o aplicativo Splashtop Business e o Splashtop Streamer, você pode iniciar uma sessão remota com apenas alguns cliques! Não há necessidade de memorizar nomes de computadores ou endereços IP. Tudo o que você precisa fazer é abrir o aplicativo Splashtop e clicar em Conectar para acessar o seu computador.

Então, para começar a acessar remotamente o seu computador, você vai precisar estar configurado com a Splashtop. Clique no botão abaixo para começar a usar o Splashtop Business Access Pro gratuitamente. Este teste gratuito de 14 dias dá acesso total ao Splashtop Business Access Pro e não requer um compromisso ou cartão de crédito para começar.

Uma vez cadastrado, você pode baixar o Splashtop Streamer nos computadores que deseja acessar remotamente e o aplicativo Splashtop Business nos dispositivos que você irá usar para realizar estas conexões. Tenha em mente que com o Splashtop Business Access você pode conecta-se remotamente a um número ilimitado de dispositivos!

INICIAR

Como faço para iniciar uma sessão de acesso remoto?

Primeiro, verifique se você possui o Splashtop Streamer instalado no computador que você deseja acessar remotamente. Depois de fazer isso, siga estes passos para acessar o seu computador remoto:

Acesso remoto através do aplicativo Splashtop Business

No seu computador, tablet ou smartphone, abra o aplicativo Splashtop Business. Depois de configurar sua conta Splashtop na primeira vez, é provável que o login seja feito automaticamente. Quando o aplicativo abrir, você verá uma lista dos seus computadores remotos que possuem o Splashtop Streamer instalado.

Basta clicar no computador ao qual você deseja se conectar e pronto! Em segundos, você verá a tela do computador remoto no dispositivo local. A partir daí você já tem o controle total do seu computador.

Acesso remoto através de um navegador da web

Abra um navegador Google Chrome. Certifique-se de que você possui a extensão gratuita do Splashtop Business Chrome instalada. Abra a extensão e certifique-se de que está logado na sua conta Splashtop.

A partir daí, é tudo muito fácil, igual no aplicativo Splashtop Business. Basta selecionar o computador desejado e clicar nele para iniciar o acesso remoto. Você será conectado instantaneamente ao seu PC remoto.

Por que a Splashtop é o melhor software de acesso remoto?

A Splashtop garante que você nunca mais se sinta desconectado do seu computador. O acesso remoto oferece a liberdade de trabalhar em casa ou em qualquer lugar do mundo.

A Splashtop oferece qualidade de alta definição, para que você veja sua tela em tempo real e sinta-se como se estivesse sentado na frente dela, mesmo usando um iPad, iPhone ou dispositivo Android. Além disso, você pode ter acesso a muitos recursos excelentes, como transferência de arquivos arrasta e solta, compartilhamento de tela e muito mais.

A Splashtop também mantém suas conexões seguras com criptografia AES de 256 bits, autenticação de dois fatores e mais recursos de segurança. Suas informações estarão seguras com a Splashtop, tudo em em conformidade com as políticas da sua empresa.

O Splashtop Business Access oferece acesso ilimitado aos seus computadores. Sem limites de tempo de sessão e sem limites para o número de vezes que pode acessar remotamente. Você também terá acesso remoto em um número ilimitado de dispositivos.

Ao comparar o Splashtop Business Access com outros produtos de software de desktop remoto, não há dúvida de que a Splashtop oferece o melhor valor do mercado. Ao comparar pacotes com recursos semelhantes, a Splashtop pode fazer com que você economize centenas, até milhares de dólares por ano, em comparação com o LogMeIn, TeamViewer e GoToMyPC.

O Splashtop Business Access começa apenas €4.58 por mês. Compare isso com o LogMeIn Pro que começa em €29.16 por mês e o TeamViewer que começa em €32.90 por mês*. (O TeamViewer tem uma versão gratuita no entanto as tuas sessões podem ser bloqueadas se suspeitar de uso comercial. Podes ver a comparação completa entre Splashtop e TeamViewer aqui).

A Splashtop também é uma ótima alternativa para VPN e Microsoft RDP. Você terá um acesso remoto mais confiável e seguro ao seu computador com a Splashtop.

Inicie a sua avaliação gratuita agora e acesse o computador de maneira totalmente remota o quanto antes!

Experimente Grátis

Precisa de computadores com acesso remoto para fins de suporte? Leia mais sobre o acesso não assistido do Splashtop Remote Support ou Splashtop SOS para suporte remoto assistido, sob demanda.

* Fonte: Site norte-americano TeamViewer $49/mês ($588/ano) preço de tabela para o plano de Usuário Único, fevereiro de 2019.