O Ambiente de Trabalho Remoto é Seguro?

Tornar seguro o ambiente de trabalho remoto começa com a escolha de uma solução de ambiente de trabalho remoto adequada em vez de RDP e VPN, e seguindo estas melhores práticas de segurança.
Nos últimos anos, as tentativas de contornar a segurança de uma rede via desktop remoto mais do que triplicaram. É importante garantir que as suas conexões de desktop remoto estão seguras e não comprometem a segurança do resto do seu sistema. Você conhece as maneiras pelas quais você pode garantir que o seu uso dessas ferramentas é seguro?
Abaixo, temos informações detalhadas sobre como você pode se conectar a um computador remoto com segurança. Também coletamos dicas e conselhos sobre como garantir que a sua organização tenha proteção contra atores mal-intencionados. Então, leia e aplique a aprendizagem à sua organização.
O que é Segurança do Desktop Remoto?
A segurança do desktop remoto se refere às medidas e protocolos usados para proteger as conexões remotas contra acessos não autorizados, violações de dados e outras ameaças cibernéticas. Como o software de desktop remoto permite que os usuários acessem e controlem um computador de um local remoto, garantir a segurança dessas conexões é essencial para prevenir que agentes mal-intencionados explorem vulnerabilidades.
Principais Aspectos da Segurança do Desktop Remoto
Criptografia: A criptografia dos dados transmitidos entre as máquinas remota e local garante que, mesmo que os dados sejam interceptados, não possam ser lidos sem a chave de criptografia. Isso protege informações confidenciais de serem expostas.
Autenticação Multi-Factor (MFA): A implementação do MFA adiciona uma camada extra de segurança, exigindo que os usuários forneçam dois ou mais fatores de verificação para obter acesso à área de trabalho remota. Isso reduz o risco de acesso não autorizado, mesmo se as credenciais de login forem comprometidas.
Controles de Acesso: Configurar controles de acesso rigorosos garante que apenas usuários autorizados possam acessar a área de trabalho remota. Isso inclui definir permissões e funções de usuário, além de revisar e atualizar regularmente as listas de acesso.
Segurança de Rede: Proteger a rede na qual os desktops remotos operam é essencial. Isso inclui o uso de firewalls e sistemas de deteção de intrusão para monitorar e controlar o tráfego de entrada e saída da rede.
Atualizações Regulares e Gestão de Patches: Manter o software de desktop remoto e todos os sistemas conectados atualizados com os últimos patches e atualizações de segurança é crucial para proteger contra vulnerabilidades e ameaças conhecidas.
Treinamento de Usuários: Ensinar os usuários sobre as melhores práticas de segurança para ambientes de trabalho remotos, como identificar tentativas de phishing e utilizar senhas fortes e únicas, é fundamental para reduzir os riscos de segurança associados ao fator humano.
Ao implementar essas medidas, as organizações podem aumentar significativamente a segurança do seu desktop remoto, assegurando que as conexões remotas sejam o mais seguras possível.
Principais Preocupações de Segurança em Conexões de Desktop Remoto
Embora as soluções de desktop remoto melhorem a flexibilidade e a produtividade, elas também podem introduzir riscos de segurança se não forem gerenciadas corretamente. Aqui estão algumas das vulnerabilidades mais comuns:
Senhas fracas: Senhas simples ou reutilizadas facilitam o acesso não autorizado de invasores a sistemas remotos.
Sequestro de Sessão: Os cibercriminosos podem intercetar sessões ativas da área de trabalho remota, assumindo o controle da conexão.
Malware e ataque de ransomware: As conexões de desktop remoto podem ser exploradas para entregar malware ou criptografar arquivos críticos para resgate.
Ataques de força bruta: Os hackers usam ferramentas automatizadas para adivinhar credenciais de login e obter acesso a áreas de trabalho remotas desprotegidas.
Vulnerabilidades de software não corrigidas: Sistemas operacionais e aplicativos desatualizados podem conter falhas de segurança que os invasores exploram.
Falta de autenticação multifator (MFA): Sem MFA, senhas comprometidas por si só podem permitir acesso não autorizado a sistemas confidenciais.
A implementação de fortes medidas de segurança, como criptografia, controles de acesso e MFA, pode ajudar a mitigar esses riscos e proteger as conexões de desktop remoto contra ameaças cibernéticas.
Segurança do Desktop Remoto: Estratégias Eficazes para a Proteção Máxima
Há coisas específicas que você pode fazer para garantir que a tua conexão permaneça segura. Quando se perguntar como assegurar o acesso remoto, você pode ler a seguir uma lista para te ajudar a verificar cada ponto.
Palavras-passe fortes — Force os usuários a só terem palavras-passe se corresponderem a um conjunto de critérios. Podem ser letras maiúsculas e não maiúsculas, com pelo menos um número e outro caractere.
Configurar a autenticação de dois fatores — Certifique-se de que as pessoas precisam confirmar a sua identidade através de um método secundário além da senha. Isso pode precisar do telefone delas ou pode ocorrer através de outro método, se você tem a tecnologia.
Mantenha o seu software atualizado — Certifique-se de que todos os computadores, bem como os próprios sistemas, estão executando as versões mais recentes do sistema operacional. Isso inclui instalar quaisquer atualizações de segurança recentes para que você tenha certeza de que as violações recentes estão corrigidas.
Ativar a gestão de acessos — Certifique-se de que você tem as políticas implementadas para garantir que os usuários que acessam o seu sistema são os corretos.
Desktop Remoto, RDP ou VPN: Qual é o Mais Seguro?
Muitas organizações utilizam o protocolo de desktop remoto (RDP) ou redes privadas virtuais (VPN) para o trabalho diário. No entanto, uma solução de acesso remoto, como a Splashtop, é muito mais segura do que o RDP e as VPNs, tornando o Splashtop uma melhor alternativa ao RDP/VPN.
Acesso RDP
Primeiramente, o RDP não é uma nova peça de tecnologia. Quando foi criado pela primeira vez, as pessoas usavam o RDP se precisassem acessar os computadores de um sistema sem precisar estar fisicamente na mesma sala que elas.
Como tal, os gestores de TI fizeram uso do RDP para realizar as suas tarefas diárias com o mínimo de desconforto. Eles podiam até desempenhar muitas funções de manutenção a partir de um computador dedicado numa sala de informática ou algo do tipo.
À medida que os sistemas de rede amadureceram, tornou-se óbvio que tal sistema estava aberto ao abuso por indivíduos maliciosos. Como tal, o pessoal de TI começou a adicionar mais métodos de proteção, tais como a utilização de firewalls ou listas de permissões na rede, tornando-os mais difíceis de gerir e se manterem atualizados.
VPN
O VPN não é uma ferramenta nova. Ela tem as suas próprias falhas que são como as que você irá encontrar com um RDP, e a sua idade significa que elas já existem há muito tempo.
Em resumo, você precisa ter cuidado se quiser permitir que um empregado utilize uma VPN para ter acesso ao seu sistema interno. Isto porque você não tem maneira de saber se o sistema deles é seguro ou não, em primeiro lugar.
A segurança de acesso é apenas tão forte quanto o seu elo mais fraco, e se você não tiver o controle sobre um desses elos, então ele sempre será fraco.
Além disso, você tem que assumir que o departamento de TI configurou uma VPN corretamente. Embora sejam feitos todos os esforços para garantir que a VPN é segura, os erros acontecem e nem sempre pode-se ter a certeza de que isso irá manter as pessoas afastadas.
Software de Acesso Remoto Seguro
Se você usa um software de desktop remoto seguro, podes proteger-te de perigos com mais facilidade. Uma ferramenta dedicada pode funcionar juntamente com os teus sistemas existentes e é mais provável que contenha os seus próprios métodos de proteger uma rede.
O Software de Desktop Remoto é Seguro?
Sim. Embora existam muitas soluções de acesso remoto seguro disponíveis no mercado, algumas são melhores que outras. Recomendamos o software de desktop remoto Splashtop. Esta tecnologia é uma das mais seguras do mercado.
Principais Caraterísticas de Segurança do Software de Desktop Remoto Splashtop
Você deve estar ciente de que, em comparação com a VPN e o RDP, a Splashtop tem muitas funcionalidades que existem para te manter seguro. Estes incluem:
Segurança da aplicação — Todas as sessões remotas através da aplicação dedicada recebem proteção avançada. Isso ocorre via segurança da camada de transporte, incluindo TLS 1.2.
Ligações remotas encriptadas - O software de desktop remoto da Splashtop utiliza encriptação AES avançada de 256 bits. Isso ajuda a manter qualquer transferência de dados segura.
Você pode ter a certeza de que ninguém vai espiar a informação e arquivos que você acessar durante uma sessão remota.
Autenticação de dois fatores – A plataforma Splashtop exige que confirmes quem és antes de fazer login. Isso garante que a pessoa correta está a conectar-se à escrita remota a qualquer momento.
Autenticação de dispositivo — Antes de usar o software de desktop remoto, você tem que registrar um dispositivo (ou dispositivos) específicos que tenha acesso. Se um dispositivo diferente tentar se conectar, o dispositivo deve ser autenticado primeiro pelo usuário.
Descobre como a Solução de Desktop Remoto Seguro da Splashtop: Experimenta de graça hoje!
Neste ponto, você deve entender claramente como proteger sua solução de área de trabalho remota de forma eficaz. Com a Splashtop, obtém uma das proteções mais fiáveis disponíveis no mercado atualmente. Sabe mais sobre a segurança da Splashtop.
Começa uma avaliação gratuita da Splashtop e experimenta um acesso sem problemas aos teus computadores a partir de qualquer lugar, beneficiando de uma solução de desktop remoto que dá prioridade à tua segurança.
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