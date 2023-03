O Ambiente de Trabalho Remoto é Seguro?

Tornar seguro o ambiente de trabalho remoto começa com a escolha de uma solução de ambiente de trabalho remoto adequada em vez de RDP e VPN, e seguindo estas melhores práticas de segurança.

Nos últimos anos, as tentativas de contornar a segurança de uma rede via desktop remoto mais do que triplicaram. É importante garantir que as suas conexões de desktop remoto estão seguras e não comprometem a segurança do resto do seu sistema. Você conhece as maneiras pelas quais você pode garantir que o seu uso dessas ferramentas é seguro?

Abaixo, temos informações detalhadas sobre como você pode se conectar a um computador remoto com segurança. Também coletamos dicas e conselhos sobre como garantir que a sua organização tenha proteção contra atores mal-intencionados. Então, leia e aplique a aprendizagem à sua organização.

O que é mais seguro? Desktop Remoto, RDP ou VPN?

Muitas organizações usam o protocolo de desktop remoto (RDP) ou redes virtuais privadas (VPN) para o trabalho diário. No entanto, uma solução de acesso remoto, como a Splashtop, é muito mais segura que a RDP e VPN, fazendo da Splashtop uma alternativa melhor às RDP/VPN.

Acesso RDP

Primeiramente, o RDP não é uma nova peça de tecnologia. Quando foi criado pela primeira vez, as pessoas usavam o RDP se precisassem acessar os computadores de um sistema sem precisar estar fisicamente na mesma sala que elas.

Como tal, os gestores de TI fizeram uso do RDP para realizar as suas tarefas diárias com o mínimo de desconforto. Eles podiam até desempenhar muitas funções de manutenção a partir de um computador dedicado numa sala de informática ou algo do tipo.

À medida que os sistemas de rede amadureceram, tornou-se óbvio que tal sistema estava aberto ao abuso por indivíduos maliciosos. Como tal, o pessoal de TI começou a adicionar mais métodos de proteção, tais como a utilização de firewalls ou listas de permissões na rede, tornando-os mais difíceis de gerir e se manterem atualizados.

VPN

O VPN não é uma ferramenta nova. Ela tem as suas próprias falhas que são como as que você irá encontrar com um RDP, e a sua idade significa que elas já existem há muito tempo.

Em resumo, você precisa ter cuidado se quiser permitir que um empregado utilize uma VPN para ter acesso ao seu sistema interno. Isto porque você não tem maneira de saber se o sistema deles é seguro ou não, em primeiro lugar.

A segurança de acesso é apenas tão forte quanto o seu elo mais fraco, e se você não tiver o controle sobre um desses elos, então ele sempre será fraco.

Além disso, você tem que assumir que o departamento de TI configurou uma VPN corretamente. Embora sejam feitos todos os esforços para garantir que a VPN é segura, os erros acontecem e nem sempre pode-se ter a certeza de que isso irá manter as pessoas afastadas.

Software de Acesso Remoto Seguro

Se usar um pedaço de software remoto seguro, você poderá se proteger dos perigos mais rapidamente. Uma ferramenta dedicada pode funcionar ao lado dos seus sistemas existentes e é mais provável que contenha os seus próprios métodos de segurança de uma rede.

O Software de Desktop Remoto é Seguro?

Sim. Enquanto, existem muitas soluções de acesso remoto seguro disponíveis no mercado, algumas são melhores que outras.

Recomendamos o software de desktop remoto Splashtop. Esta tecnologia é uma das mais seguras do mercado.

Você deve estar ciente de que, em comparação com a VPN e o RDP, a Splashtop tem muitas funcionalidades que existem para te manter seguro. Isso inclui:

Segurança da aplicação — Todas as sessões remotas através da aplicação dedicada recebem proteção avançada. Isso ocorre via segurança da camada de transporte, incluindo TLS 1.2.

Conexões remotas encriptadas — O software de desktop remoto da Splashtop usa a encriptação avançada AES de 256 bits. Isso ajuda a manter qualquer transferência de dados segura.

Você pode ter a certeza de que ninguém vai espiar a informação e arquivos que você acessar durante uma sessão remota.

Autenticação de dois fatores — A plataforma Splashtop exige que você confirme quem é antes de fazer o login. Isso garante que a pessoa certa está se conectando ao desktop remoto a qualquer momento.

Autenticação de dispositivo — Antes de usar o software de desktop remoto, você tem que registrar um dispositivo (ou dispositivos) específicos que tenha acesso. Se um dispositivo diferente tentar se conectar, o dispositivo deve ser autenticado primeiro pelo usuário.

Melhores Práticas de Segurança de Desktop Remoto

Há coisas específicas que você pode fazer para garantir que a tua conexão permaneça segura. Quando se perguntar como assegurar o acesso remoto, você pode ler a seguir uma lista para te ajudar a verificar cada ponto.

Palavras-passe fortes — Force os usuários a só terem palavras-passe se corresponderem a um conjunto de critérios. Podem ser letras maiúsculas e não maiúsculas, com pelo menos um número e outro caractere.

Configurar a autenticação de dois fatores — Certifique-se de que as pessoas precisam confirmar a sua identidade através de um método secundário além da senha. Isso pode precisar do telefone delas ou pode ocorrer através de outro método, se você tem a tecnologia.

Mantenha o seu software atualizado — Certifique-se de que todos os computadores, bem como os próprios sistemas, estão executando as versões mais recentes do sistema operacional. Isso inclui instalar quaisquer atualizações de segurança recentes para que você tenha certeza de que as violações recentes estão corrigidas.

Ativar a gestão de acessos — Certifique-se de que você tem as políticas implementadas para garantir que os usuários que acessam o seu sistema são os corretos.

Obtenha a Splashtop para garantir que a sua solução de ambiente de trabalho remoto é segura

Agora, você deverá ter uma compreensão muito melhor de como garantir que o seu software de desktop remoto seja o mais seguro possível. Com sorte, você também percebeu que o que oferecemos é uma das melhores proteções do mercado. É o momento perfeito para saber mais sobre a segurança da Splashtop.

Experimente a Splashtop gratuitamente para ver como você pode ter acesso aos teus computadores a partir de qualquer lugar com uma solução de ambiente de trabalho remoto que te protege.