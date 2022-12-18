Garanta a continuidade dos seus negócios mantendo o baixo custo operacional do setor de mídia e entretenimento

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Como a Audio Perception aumentou a sua vantagem competitiva ao mesmo tempo que enfrentava os desafios do mundo remoto
Resumo
O COVID-19 acelerou a revolução digital do trabalho remoto e, ao fazê-lo, forçou muitas indústrias — incluindo a indústria de mídia e entretenimento — a adaptarem-se rapidamente. Para as empresas de tecnologia de áudio, o novo normal levantou algumas questões: Como continuar a prestar serviços de design remoto? Como é que se presta apoio técnico rápido e eficaz aos clientes quando não podes chegar a eles?
David Knauer e Jason Atkinson, fundadores da Audio Perception, explicam como a sua empresa Splashtop Remote Support para superar os desafios trazidos por este novo normal.
Sumário
O desafio: oferecer suporte técnico remoto e serviços de design remoto para profissionais da TV, artistas musicais, compositores, produtores, donos de estúdios, empresas de tecnologia e entretenimento
Como a Audio Perception, havia muitos clientes que precisavam de suporte técnico, a empresa procurava uma forma de os fornecer remotamente. “Precisávamos de encontrar uma solução de suporte remoto confiável, econômica e sólida”, disse David. Explicou ainda que: “Estávamos à procura de uma forma de fornecer suporte técnico remoto aos nossos clientes, bem como conduzir serviços de design remoto."
Para conduzir estes serviços de design remoto, os designers da Audio Perception precisavam de uma ferramenta que permitisse compartilhar a sua tela com um cliente para apresentar planos, plantas, desenhos e dados enquanto estavam na fase de design da construção de um estúdio.
É por isso que o co-fundador da Audio Perception, Jason Atkinson, passou muito tempo pesquisando produtos e serviços de soluções de acesso remoto online. "Estávamos usando o TeamViewer, mas esta solução de acesso remoto acabou sendo muito cara pelos recursos que ela nos proporcionava", disse ele. "Procurei algo melhor com foco em três critérios de seleção principais: funcionalidade, recursos e preço".
Foi então que encontrou o Splashtop Remote Support. "Foi o ajuste perfeito para todas as nossas necessidades", disse Atkinson.
A SOLUÇÃO: UMA SOLUÇÃO DE ACESSO REMOTO CONFIÁVEL E ACESSÍVEL QUE POSSUÍA OS RECURSOS CERTOS
O Splashtop Remote Support ofereceu à Audio Perception uma forma fácil de fornecer suporte remoto aos clientes e satisfez os critérios de seleção de Jason. Ele não só veio com um conjunto útil de recursos, mas ofereceu-os a preços muito competitivos. Isto resultou em poupanças consideráveis de 50% ou mais, em comparação com outras soluções como o TeamViewer. Abaixo está um recurso lado a lado e comparação de preços das duas soluções.
Características e comparação de preços
Splashtop Remote Support
Plano de Usuário Único do TeamViewer
Preço inicial
R$ 780 (por usuário/ano)
R$ 1.548 (por usuário/ano)*
Acesse e controle computadores remotamente
Suporte sob demanda (QuickSupport)
Pontos de extremidade ilimitados
Suporte a dispositivos iOS e Android
R$ 1.188/ano extra
Várias sessões simultâneas
Transferência de arquivos entre plataformas (arrastar e soltar)
Bate-papo (em sessão)
Chat (sessão externa)
Gravação de sessão
Dois usuários podem fazer o controle remoto usando o mesmo computador simultaneamente (requer duas licenças)
Suporte a vários monitores (multi-para-multi)
Impressão remota
Reinicialização remota
Gerenciamento de usuários
Agrupamento de computadores e usuários
Permissões de grupo
Criptografia AES de 256 bits
*Preços do TeamViewer em dólares americanos e euros dos sites das moedas dos EUA e do euro do TeamViewer, atualizados periodicamente. Os preços do TeamViewer podem variar consoante o país.
Entre as muitas funcionalidades úteis descritas acima, o suporte para dispositivos iOS e Android foi particularmente importante para a Audio Perception, uma vez que suportava ambos os tipos de dispositivos. E esta funcionalidade foi incluída no pacote standard do Splashtop Remote Support sem qualquer custo adicional. Jason e sua equipe ficaram bastante satisfeitos com a solução.
"Como um serviço de acesso remoto confiável e acessível, a Splashtop é muito benéfica para o nosso fluxo de trabalho de negócios", explica Jason. "Podemos fornecer os serviços de apoio técnico remoto que os nossos clientes necessitam rápida e facilmente, especialmente durante o distanciamento social e o problema que a COVID-19 traz".
Ele explicou ainda: "Isso permite não só ver o que o cliente vê no seu computador, mas também assumir o controle do computador do cliente para executar o suporte técnico como se estivéssemos na sala - isso é importante para nós quando prestamos serviços aos nossos clientes". Jason disse que permitia à sua equipe compartilhar as suas telas para apresentar remotamente planos, plantas, desenhos e dados aos clientes.
Resultados: Continuidade do negócio e uma nova vantagem competitiva
Ao mudar do TeamViewer para o Splashtop Remote Support, a Audio Perception conseguiu poupar pelo menos 50% em custos, partilhar planos de design remotamente e fornecer apoio remoto fiável aos clientes.
Os clientes da Audio Perception parecem estar particularmente entusiasmados em receber apoio remoto. "A Audio Perception agora pode corrigir os seus problemas de DAW através da Splashtop, controlando a tela" compartilhou um cliente no Twitter. Ele acrescentou: "Se você precisa de ajuda técnica musical e não mora em uma área onde isso esteja disponível. É como se fosse magia".
Jason partilhou que a mudança para Splashtop Remote Support acabou por resultar numa vantagem competitiva para Audio Perception: "A Splashtop é uma opção de suporte que não só evita que a nossa clientela atual procure outros serviços de suporte remoto, como também atrai novos potenciais clientes em áreas fora da grande Los Angeles, onde o suporte no local não é realmente prático devido à distância, tempo de viagem e custo".
Detalhes
Sobre a Audio Perception
Combinando mais de 30 anos de experiência em coputação, música, eletrônica, engenharia de áudio, software, áudio e design de som, David Knauer e Jason Atkinson fundaram a Audio Perception em 2008 em Los Angeles, Califórnia.
A visão deles era focar em fornecer um serviço e suporte abrangente com uma abordagem completa de cima para baixo - desde o design de estúdio, construção e acústica até todo o tipo de suporte técnico, incluindo, fiação, compartimentos de patch, painéis de parede, computadores, software e instruções.
Hoje em dia, a Audio Perception é uma respeitada empresa de tecnologia de áudio que oferece consultoria, design, suporte, vendas e serviços de engenharia técnica a artistas músicos, compositores, produtores, proprietários de estúdios, empresas de entretenimento, mercados de home theater/escritório/sala de conferências e compositores de filmes e TV de famosas produções de Hollywood como Mr.Robot, Fargo, Star Trek, Legion,GLOW, Law & Order e Glee.
Saiba mais sobre a Audio Perception.
Sobre o Splashtop Remote Support
O Splashtop Remote Support é uma solução de software de apoio remoto que as equipas de apoio podem utilizar para apoio remoto assistido e a pedido, bem como para acesso ao computador sem vigilância e a qualquer hora.
Com o Splashtop Remote Support, os profissionais de suporte de TI podem ligar-se instantaneamente aos dispositivos dos seus utilizadores com um simples código de sessão. Projetado para helpdesk e profissionais de suporte. Execute suporte remoto ad-hoc para um número ilimitado de dispositivos, não importa onde o usuário esteja ou quando o problema surgir. Os técnicos podem facilmente aceder remotamente aos computadores Windows, Mac, Linux, iOS, Android ou Chromebooks dos seus utilizadores, assumir o controlo e resolver o problema rapidamente. A Splashtop reduz o tempo necessário para prestar assistência aos utilizadores, mantém a satisfação do cliente elevada e reduz os custos para as equipas de assistência remota.
Sabe mais sobre Splashtop Remote Support.
Da Audio Perception Inc.
A Splashtop fornece a solução perfeita e econômica para os serviços de suporte remoto que prestamos aos nossos clientes profissionais de música e áudio.
David Knauer, President