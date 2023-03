Garanta a continuidade dos seus negócios mantendo o baixo custo operacional do setor de mídia e entretenimento

Sobre a Audio Perception

Combinando mais de 30 anos de experiência em coputação, música, eletrônica, engenharia de áudio, software, áudio e design de som, David Knauer e Jason Atkinson fundaram a Audio Perception em 2008 em Los Angeles, Califórnia.

A visão deles era focar em fornecer um serviço e suporte abrangente com uma abordagem completa de cima para baixo - desde o design de estúdio, construção e acústica até todo o tipo de suporte técnico, incluindo, fiação, compartimentos de patch, painéis de parede, computadores, software e instruções.

Hoje em dia, a Audio Perception é uma respeitada empresa de tecnologia de áudio que oferece consultoria, design, suporte, vendas e serviços de engenharia técnica a artistas músicos, compositores, produtores, proprietários de estúdios, empresas de entretenimento, mercados de home theater/escritório/sala de conferências e compositores de filmes e TV de famosas produções de Hollywood como Mr.Robot, Fargo, Star Trek, Legion,GLOW, Law & Order e Glee.

Sobre o Splashtop SOS

O Splashtop SOS é uma solução de suporte remoto sob demanda com acesso opcional não supervisionado a qualquer momento.

Com o SOS, os profissionais de suporte informático podem se conectar instantaneamente aos dispositivos dos seus usuários com um simples código de sessão. Concebido para profissionais de helpdesk e suporte. Realize suporte remoto sob demanda a um número ilimitado de dispositivos, não importa onde o usuário esteja ou quando o seu problema surgir. Os usuários do SOS podem facilmente acessar ao Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebooks dos seus usuários, assumir o controle, e resolver o problema rapidamente. O SOS reduz o tempo de suporte aos usuários, mantém a satisfação do cliente elevada e reduz os custos para as equipes de suporte remoto.

