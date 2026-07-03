Porque a Splashtop é a Ferramenta Nro. 1 para Desktops Remotos MacOS

A análise de mercado mostrou que os computadores Mac estão ganhando quota de mercado. Em notícias relacionadas, as projeções mostram que o mercado global de software para desktops remotos está passando por um crescimento tremendo.
O software do desktop remoto permite a conexão a um computador "anfitrião" específico através da internet e controlá-lo com um dispositivo separado. Você poderá usar qualquer aplicação e acessar a quaisquer dados que estejam no computador anfitrião.
No entanto, muitas aplicações remotas não suportam computadores Apple, ou não oferecem a mesma paridade de funcionalidades aos usuários de Mac quando comparadas com os usuários do PC Windows.
Com mais pessoas usando MacBooks e softwares de acesso remoto, há uma necessidade crescente de ferramentas de desktop remoto que ofereçam um desempenho de alta qualidade aos Mac. Então, qual é o melhor software de desktop para Mac?
A Splashtop é a ferramenta de desktop remoto MacOS ideal com base nas funcionalidades, desempenho, segurança e valor. Para uma lista completa de razões, continue a ler.
Desktop Remoto com Áudio
Isto é muito importante para aqueles que usaram outras ferramentas para controlar Macs remotamente. Muitos não permitem a reprodução do áudio do desktop remoto no Mac.
Embora haja muitas escolhas em relação a softwares de desktop remoto, todas elas têm recursos e capacidades diferentes. Muitos destes são compatíveis com Macs, mas muito poucos podem transmitir áudio do computador principal para o computador secundário.
Isto significa que não vai haver som quando você tentar acessar a arquivos de áudio e vídeo. Para quem faz edições de áudio ou vídeo, esta pode ser uma questão importante. Mesmo muitos daqueles que conseguem transmitir áudio ainda passam por problemas de sincronização, que não é o ideal.
A Splashtop oferece uma transmissão de áudio suave entre dispositivos, incluindo de computadores Mac remotos para o seu dispositivo local. Dependendo do seu uso, isso já a torna mais a opção adequada do que a maioria das outras opções disponíveis.
Uso Pessoal, Empresarial e Educacional
Muitas aplicações de desktop remoto estão muito focadas em satisfazer as necessidades de um alvo específico. Existem geralmente três razões para usar um software de desktop remoto:
Como indivíduo
Para fins comerciais
Para a educação
Um dos principais benefícios da Splashtop é que ela é adequada para todos esses casos.
Você pode usar a Splashtop em toda a sua organização para dar acesso remoto aos seus funcionários aos computadores dos escritórios deles. Isso permitirá que eles trabalhem remotamente ou acessem dados específicos quando não estão no escritório. Os trabalhadores remotos podem acessar seus computadores Mac de escritório a partir de qualquer lugar com a Splashtop.
As equipas de suporte de TI podem tirar partido da Splashtop para prestar suporte remoto a computadores Mac. Isto inclui acesso não assistido para Macs geridos e suporte remoto on-demand assistido para serviços de break-fix.
O software de desktop remoto se tornou mais popular nas escolas e faculdades nos últimos anos. Os estudantes podem usá-los para acessar recursos de aprendizagem e software educativo a partir de casa.
O trabalho remoto e a educação à distância tornaram-se significativamente mais comuns desde a pandemia COVID-19. Portanto, várias escolas e empresas têm achado este tipo de ferramentas muito úteis.
Às vezes, as pessoas precisam simplesmente de software de desktop remoto para uso pessoal. A Splashtop é ideal para isso também, e você pode acessar o seu computador de casa quando estiver em movimento, ou mesmo de férias.
Velocidade
A qualidade da conexão remota é sempre um fator quando se trata de software de desktop remoto. Os usuários querem a melhor conexão possível, e a Splashtop faz isto muito bem.
Você pode esperar velocidades altas para que tudo aconteça em tempo real. A Splashtop suporta 4k streaming a 40 fps. A latência também é mantida baixa para que não haja atrasos nas interações. Isto faz com que seja fácil usar softwares de edição de vídeo/áudio enquanto você trabalha remotamente no seu Mac.
Suporte multiplataforma
Os computadores Windows são mais utilizados do que os Mac, por isso geralmente existem mais programas de desktop remotos que são dedicados ao Windows. Tais ferramentas podem não ser adequadas se você estiver procurando um software de desktop remoto para Mac.
A Splashtop não só funciona com macOS, como também suporta uma série de outros sistemas operativos. Você pode usá-la com dispositivos Windows, Linux, iOS, Android, e Chromebook. Portanto, ela funciona perfeitamente entre plataformas, por isso você tem total flexibilidade em termos dos dispositivos com os quais você pode usar a Splashtop, permitindo a você usar até mesmo tablets e smartphones.
Segurança
Existem várias maneiras de aumentar a sua segurança online, e é importante nos mantermos seguros a todo o momento. A Splashtop oferece um nível de segurança superior quando comparado com outros programas. Você pode usar a Splashtop e ter a certeza de que a sua conexão é segura.
A Splashtop utiliza a mais moderna infra-estrutura e prevenção de intrusões. Também segue vários regulamentos e normas da indústria para garantir a sua segurança. Isto inclui o SOC 2, HIPAA, FERPA, e GDPR.
Alguns dos outros recursos de segurança incluem:
Segurança de senha de vários níveis
Autenticação de dois fatores
Bloqueio automático da tela
Tempo limite de inatividade da sessão
Para manter os seus dados privados, a Splashtop não processa nem armazena quaisquer dados dos dispositivos que utiliza. Também não armazena o fluxo de captura de ecrã, que é encriptado de ponta a ponta.
Ferramentas e Recursos
A maioria das ferramentas de desktop remoto não oferece paridade de funcionalidades entre Windows e Mac, e simplesmente permitem acessar remotamente a outro computador. Os usuários da Splashtop têm acesso a todas as funcionalidades, mesmo quando se conectam partindo ou não de Macs. Isto inclui características como:
Transferência de arquivos arrasta e solta
Chat
Despertar remoto
Áudio
Impressão remota
Isto permite que você leve as suas interações remotas para o próximo nível e ultrapasse vários problemas que estão presentes com outras aplicações de desktop remoto.
Valor
Só porque quer o melhor software de acesso remoto disponível, não significa que tenha de gastar uma fortuna.
Com a Splashtop, você pode obter a ferramenta perfeita por um preço razoável. A Splashtop oferece uma variedade de planos de preços dependendo das suas necessidades. Você também você pode experimentar de graça durante 7 dias para que você possa ver o quão útil é antes de se comprometer com um plano.
Desktop Remoto do MacOS Splashtop
O software do desktop remoto pode ser incrivelmente útil, mas com todas as opções disponíveis no mercado, você precisa avaliar as suas necessidades para descobrir qual é a melhor opção para você. A Splashtop é uma das melhores soluções de desktop remoto para Mac disponíveis.
Ela proporciona conexões fortes e rápidas com um alto nível de segurança. Também oferece suporte multiplataforma para vários sistemas operativos, assim como várias funcionalidades extra para melhorar a sua experiência. Se você quer saber mais sobre a Splashtop e como ela pode te ajudar, comece já um teste grátis!