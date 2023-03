Porque a Splashtop é a Ferramenta Nro. 1 para Desktops Remotos MacOS

A análise de mercado mostrou que os computadores Mac estão ganhando quota de mercado. Em notícias relacionadas, as projeções mostram que o mercado global de software para desktops remotos está passando por um crescimento tremendo.

O software de desktop remoto permite-lhe ligar-te a um computador “host” específico na internet e controlá-lo com um dispositivo separado. Depois podes usar qualquer aplicação e aceder a quaisquer dados que estejam no computador host.

No entanto, muitas aplicações de desktop remoto não suportam computadores Apple ou não oferecem a mesma paridade de recursos aos utilizadores de Mac quando comparados com utilizadores de PC com Windows.

Com mais pessoas usando MacBooks e softwares de acesso remoto, há uma necessidade crescente de ferramentas de desktop remoto que ofereçam um desempenho de alta qualidade aos Mac. Então, qual é o melhor software de desktop para Mac?

A Splashtop é a ferramenta de desktop remoto MacOS ideal com base nas funcionalidades, desempenho, segurança e valor. Para uma lista completa de razões, continue a ler.

Ambiente de trabalho remoto com áudio

Isto é ótimo para quem usou outras ferramentas para controlar remotamente os Mac. Muitos não permitem ouvir o áudio do desktop remoto do Mac.

Embora haja muitas escolhas em relação a softwares de desktop remoto, todas elas têm recursos e capacidades diferentes. Muitos destes são compatíveis com Macs, mas muito poucos podem transmitir áudio do computador principal para o computador secundário.

Isso significa que não haverá som quando tentar aceder a ficheiros de áudio e vídeo. Para qualquer pessoa que queira fazer alguma edição de áudio ou vídeo, esse pode ser um problema importante. Mesmo muitos dos que podem transmitir experiência de áudio problemas de sincronização, o que não é o ideal.

O Splashtop oferece uma transmissão de áudio suave entre dispositivos, incluindo de computadores Mac remotos para o teu dispositivo local. Dependendo dos teus usos, só isso pode torná-lo mais adequado que a maioria das outras opções disponíveis.

Uso Pessoal, Empresarial e Educacional

Muitas aplicações de desktop remoto estão bastante concentradas em satisfazer as necessidades de um alvo específico. Geralmente, há três razões para usar um software de desktop remoto:

Como indivíduo

Para fins comerciais

Para a educação

Um dos principais benefícios da Splashtop é que ela é adequada para todos esses casos.

Você pode usar a Splashtop em toda a sua organização para dar acesso remoto aos seus funcionários aos computadores dos escritórios deles. Isso permitirá que eles trabalhem remotamente ou acessem dados específicos quando não estão no escritório. Os trabalhadores remotos podem acessar seus computadores Mac de escritório a partir de qualquer lugar com a Splashtop.

As equipes de suporte de TI podem usar a Splashtop para fornecer suporte remoto a computadores Mac. Isso inclui acesso não assistido para Macs geridos e suporte assistido sob demanda para serviços de conserto de avarias.

O software de desktop remoto se tornou mais popular nas escolas e faculdades nos últimos anos. Os estudantes podem usá-los para acessar recursos de aprendizagem e software educativo a partir de casa.

O trabalho remoto e o ensino remoto tornaram-se significativamente mais comuns desde a pandemia COVID-19. Como tal, várias escolas e empresas consideraram este tipo de ferramentas muito úteis.

Às vezes, as pessoas simplesmente precisam de um software de desktop remoto para uso pessoal. O Splashtop é ideal para isso também, e podes aceder ao teu computador doméstico quando estás em viagem ou até de férias.

Velocidade

A qualidade da conexão remota é sempre um fator no que toca ao software de desktop remoto. Os utilizadores querem a melhor conexão possível e o Splashtop faz isso muito bem.

Podes esperar altas velocidades para que tudo aconteça em tempo real. Splashtop suporta streaming 4k a 40 fps. A latência também é mantida baixa portanto não há atrasos nas interações. Isto torna fácil usar o software de edição de vídeo/áudio enquanto trabalha remotamente no teu Mac.

Suporte multiplataforma

Os computadores com Windows são mais utilizados que o Mac, por isso, geralmente existem mais programas de desktop remoto disponíveis que são dedicados ao Windows. Tais ferramentas podem não ser adequadas se procuras um desktop remoto para Mac.

O Splashtop não só funciona com macOS como também suporta uma gama de outros sistemas operacionais. Podes usá-lo com dispositivos Windows, Linux, iOS, Android e Chromebook. Como tal, funciona perfeitamente nas plataformas, assim tens total flexibilidade em termos de dispositivos com os quais podes usá-lo, mesmo permitindo que te use tablets e smartphones.

Segurança

Existem várias maneiras de aumentar a sua segurança online, e é importante nos mantermos seguros a todo o momento. A Splashtop oferece um nível de segurança superior quando comparado com outros programas. Você pode usar a Splashtop e ter a certeza de que a sua conexão é segura.

Splashtop usa infraestrutura de última geração e prevenção de intrusões. Também segue vários regulamentos e normas da indústria para garantir a tua segurança. Isso inclui SOC 2, HIPAA, FERPA e GDPR.

Alguns dos outros recursos de segurança incluem:

Segurança de senha de vários níveis

Autenticação de dois fatores

Bloqueio automático da tela

Tempo limite de inatividade da sessão

Para manter os teus dados privados, o Splashtop não processa nem armazena dados dos dispositivos que utilizas. Também não armazena o fluxo de captura de ecrã, que é encriptado de ponta a ponta.

Ferramentas e Recursos

A maioria das ferramentas de desktop remoto não oferece paridade de recursos entre Windows e Mac, simplesmente permitem aceder a outro computador remotamente. Os utilizadores do Splashtop têm acesso a todos os recursos, mesmo quando se ligam a e a partir do Mac. Isso inclui recursos como:

Transferência de arquivos arrasta e solta

Chat

Despertar remoto

Áudio

Impressão remota

Isso permite-lhe levar as tuas interações remotas para o nível seguinte e ultrapassar vários problemas que estão presentes com outras aplicações de desktop remoto.

Valor

Só porque queres o melhor software de desktop remoto disponível, não significa que precisas de invadir o banco.

Com o Splashtop, podes obter a ferramenta perfeita por um preço razoável. Splashtop oferece uma variedade de planos de preços dependendo das tuas necessidades. Também podes experimentá-lo de graça 14 durante dias para podes ver o quão útil é antes de se comprometer com um plano.

Ambiente de Trabalho Remoto do MacOS Splashtop

O software de desktop remoto pode ser incrivelmente útil, mas com todas as escolhas do mercado, precisas avaliar as tuas necessidades para descobrir qual a melhor opção para ti. Splashtop é uma das melhores soluções de desktop remoto para Mac disponíveis.

Proporciona ligações fortes e rápidas com um alto nível de segurança. Também oferece suporte entre plataformas para vários sistemas operacionais, bem como várias funcionalidades extras para melhorar a tua experiência. Se quiseres saber mais sobre o Splashtop e como pode ajudar-te, comece com uma avaliação gratuita agora!