Desktop remoto para Mac com som/áudio

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Embora hajam várias ferramentas de desktop remoto que oferecem acesso remoto a Macs, muitas não conseguem transmitir o som de um computador Mac para o dispositivo que está sendo usado para acessá-lo.
Isso pode ser um grande problema para os usuários, especialmente para trabalhadores e estudantes que precisam ouvir o áudio desse Mac remoto, por exemplo, editores de vídeo e som dependem do áudio em tempo real para realizar a sincronização labial.
Seja você um usuário individual ou parte de uma empresa com vários usuários que precisam acessar computadores Mac remotamente, você vai precisar de uma ferramenta para acessar Macs com um áudio impecável.
Melhor suporte de áudio para desktop remoto e Mac — Splashtop
Com a Splashtop, terás ligações remotas rápidas com os teus desktops remotos Mac. Vais gostar do streaming de alta definição com som.
A Splashtop permite que você controle seu computador Mac remotamente usando qualquer outro computador, tablet ou dispositivo móvel. Você não só poderá acessar qualquer arquivo e aplicativo no seu computador Mac, também poderá ouvir o som do Mac em tempo real.
Você vai se sentir como se estivesse sentado bem na frente do seu computador Mac, mas na verdade, estará controlando seu Mac com outro dispositivo.
“Há muitas opções de [desktop remoto] por aí. Nós costumávamos usar uma, mas o som não colaborava. Algumas só funcionavam se você estivesse se conectando com outro Mac. Algum tempo depois eu encontrei a Splashtop, fiz a instalação em alguns Macs e fiz o teste usando meu próprio computador... o som funcionou perfeitamente, eu fiquei muito entusiasmado!” — Mats Holm, Lenawee Intermediate School District
“Nós escolhemos a Splashtop pois é a melhor solução de todas para Macs.” — Nicholas Adams, Lenawee Intermediate School District
Comece a Usar Splashtop para Experimentar o Som de Desktop Remoto Mac
Começa a tua versão de teste gratuita do Splashtop para obter o melhor som de desktop remoto do teu Mac.
A Splashtop dá-te acesso remoto a computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Nenhum cartão de crédito ou compromisso é necessário para iniciar sua avaliação gratuita.
Se és uma organização empresarial que precisa de um software de desktop remoto para os teus utilizadores poderem trabalhar remotamente, confira os descontos de volume de Splashtop para trabalhar em casa.
Se você faz parte de um distrito escolar, faculdade ou outra instituição educacional que precisa oferecer aos professores e/ou alunos o acesso remoto aos computadores do laboratório de computação escolar, confira o Splashtop para laboratórios remotos.
“Os alunos não possuem computadores bons o suficiente para realizar todas as atividades que são passadas a eles. Por exemplo, no caso da edição de vídeo, os alunos estão fazendo isso em 4k, até mesmo 8k, seus MacBook Pros não vão conseguir lidar com isso. Nós temos iMac Pros nos laboratórios da escola, logo, os alunos conseguem fazer o controle remoto e tudo o que for necessário.” – Chris Gilbert, Wayne State University
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