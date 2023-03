Desktop remoto para Mac com som/áudio

Desfrute de conexões de desktop remoto de alto desempenho a computadores Mac com transmissão e som HD. Experimente a Splashtop gratuitamente!

Embora hajam várias ferramentas de desktop remoto que oferecem acesso remoto a Macs, muitas não conseguem transmitir o som de um computador Mac para o dispositivo que está sendo usado para acessá-lo.

Isso pode ser um grande problema para os usuários, especialmente para trabalhadores e estudantes que precisam ouvir o áudio desse Mac remoto, por exemplo, editores de vídeo e som dependem do áudio em tempo real para realizar a sincronização labial.

Seja você um usuário individual ou parte de uma empresa com vários usuários que precisam acessar computadores Mac remotamente, você vai precisar de uma ferramenta para acessar Macs com um áudio impecável.

Melhor suporte de áudio para desktop remoto e Mac — Splashtop

Com a Splashtop, você terá conexões rápidas com seus computadores Mac. Você também irá desfrutar de um streaming com som em alta definição.

A Splashtop permite que você controle seu computador Mac remotamente usando qualquer outro computador, tablet ou dispositivo móvel. Você não só poderá acessar qualquer arquivo e aplicativo no seu computador Mac, também poderá ouvir o som do Mac em tempo real.

Você vai se sentir como se estivesse sentado bem na frente do seu computador Mac, mas na verdade, estará controlando seu Mac com outro dispositivo.

“Há muitas opções de [desktop remoto] por aí. Nós costumávamos usar uma, mas o som não colaborava. Algumas só funcionavam se você estivesse se conectando com outro Mac. Algum tempo depois eu encontrei a Splashtop, fiz a instalação em alguns Macs e fiz o teste usando meu próprio computador... o som funcionou perfeitamente, eu fiquei muito entusiasmado!” — Mats Holm, Lenawee Intermediate School District “Nós escolhemos a Splashtop pois é a melhor solução de todas para Macs.” — Nicholas Adams, Lenawee Intermediate School District

Comece a usar os produtos Splashtop gratuitamente

Comece a usar sua versão de testes gratuita do Splashtop Business Access para ter a melhor experiência auditiva do Mac.

O Splashtop Business Access oferece acesso remoto a computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Não é necessário inserir nenhum cartão de crédito ou assinar nenhuma carta de compromisso para iniciar a sua versão de testes gratuita.

Teste gratuito

Se você é uma organização empresarial que precisa de um software de desktop remoto para que seus usuários possam trabalhar remotamente, confira os descontos por volume da Splashtop voltados para o home office.

Se você faz parte de um distrito escolar, faculdade ou outra instituição educacional que precisa oferecer aos professores e/ou alunos o acesso remoto aos computadores do laboratório de computação escolar, confira o Splashtop para laboratórios remotos.