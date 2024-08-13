The #1 Remote Desktop App - Splashtop

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A computer, laptop, mobile device, and tablet all with the Splashtop remote desktop app.

A Aplicação Nro. 1 de Desktop Remoto - Splashtop

Para qualquer computador, tablet e dispositivo móvel

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Descubra a Melhor Aplicação de Desktop Remoto

  • Conexões Remotas Rápidas, Confiáveis e Seguras

    A Splashtop é a melhor aplicação para desktop remoto pois te oferece conexões remotas rápidas, fiáveis e seguras de qualquer dispositivo para os teus computadores remotos. Os teus computadores estarão sempre acessíveis para ti com Splashtop.

  • Aceda aos Seus Computadores a Qualquer Hora, em Qualquer Lugar

    Experimente a melhor conexão de desktop remoto a partir de qualquer lugar, e de qualquer dispositivo - quase como se estivesses a usar o computador remoto pessoalmente!

  • Configuração Fácil e Interface Intuitiva

    Fácil de configurar e com uma interface intuitiva que facilita o controlo remoto de um desktop. Splashtop tem milhares de avaliações de 5 estrelas!

The Splashtop remote desktop app being using on a tablet, mobile device, and computer.

Maximiza a Eficiência com a Aplicação Splashtop Remote Desktop

Sinta-se como se estivesse sentado na frente do seu computador remoto enquanto o controla em tempo real usando outro dispositivo. Você também poderá usufruir de todos os recursos principais para aumentar a sua produtividade enquanto trabalha no seu desktop remoto.

IT professional remotely accessing workstation in hybrid workplace using laptop

Confiado por Utilizadores em Todo o Mundo: Aplicativo de Desktop Remoto com classificação 5 estrelas da Splashtop

Mais de 30 milhões de utilizadores estão a desfrutar dos produtos de desktop remoto premiados e de alto desempenho do Splashtop. O Splashtop Business ganhou as avaliações mais altas da Apple App Store (4,8 estrelas) e da Google Play Store (4,7 estrelas).

Além de utilizadores individuais, a Splashtop também é a solução de desktop remoto confiável para organizações de todo o mundo, incluindo AT&T, Toyota, Harvard University, State Farm, S&P Global, e 200.000 empresas e agências governamentais.

Baixe o aplicativo em todos os seus dispositivos

A Splashtop funciona entre plataformas e está disponível nos sistemas operacionais que usas. Descarregue a Splashtop Remote Desktop App em qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel que queres usar para aceder aos teus computadores remotos.

Não te preocupes mais em levar os teus computadores contigo, ou ter a certeza de que os teus dispositivos pessoais têm o sistema operativo certo - Splashtop suporta qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.

Simplifique o Trabalho Remoto com um Aplicativo de Desktop Remoto Fácil de Usar

Aceda a Todas as Tuas Aplicações e Arquivos, a Qualquer Hora, em Qualquer Lugar

Será muito mais fácil trabalhar remotamente com a Splashtop. Você poderá acessar todos os arquivos e aplicativos do seu computador remoto. Usar qualquer aplicativo, incluindo programas do Microsoft Office, como Word e Excel, ferramentas do Adobe Creative Suite, como Photoshop, softwares de edição de vídeo, CAD/CAM e muito mais.

Principais Características para a Eficiência

Os principais recursos, incluindo transferência de arquivos arrasta e solta, impressão remota, suporte a vários monitores, reinicialização remota, gravação de sessão e muito mais, vão ajudar a manter a sua produtividade nas alturas ao acessar o seu desktop remoto.

Comentários de Clientes do TrustRadius: A Aplicação Splashtop Desktop Remoto é a #1


Experimenta a aplicação Splashtop Remote Desktop gratuitamente hoje!

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Recursos

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Desktop remoto para Mac

desktop remoto para Android

Como configurar seu Desktop Remoto

Desktop Remoto para iPad

Desktop Remoto para iPhone

Visão Geral do Desktop Remoto Seguro

Perguntas Frequentes

Como obtenho a aplicação Conexão de Desktop Remoto?
Posso utilizar uma aplicação de desktop remoto para aceder ao meu PC a partir do meu celular?
É seguro utilizar uma aplicação remoto para PC?
Como posso ativar a aplicação de desktop remoto Splashtop?
É seguro utilizar uma aplicação de desktop remoto através de Wi-Fi?