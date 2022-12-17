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Splashtop20 years of trust
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Work from home using Splashtop's secure remote access software

Trabalha em segurança a partir de qualquer lugar com o software do ambiente de trabalho remoto

Permita que sua equipe trabalhe em casa com software de acesso remoto seguro

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IT Manager using Splashtop to remotely access work computer with tablet

Acesso Remoto a Computadores de Trabalho com Facilidade

O software de ambiente de trabalho remoto Splashtop permite-te aceder e controlar poderosos computadores de trabalho a partir de qualquer dispositivo - incluindo computadores portáteis Windows ou Mac, Chromebooks, dispositivos iOS e Android.

Uma vez conectado, vais experimentar uma interface de utilizador intuitiva e ligações remotas rápidas e seguras. Vai parecer que estás na tua estação de trabalho do escritório, mesmo quando não estás.

A Splashtop tem a Confiança das Maiores Empresas e Instituições

Toyota logo
UPS logo
Harvard University logo
AT&T logo
State Farm logo
Target logo
S&P Global logo
OSF Healthcare logo

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Para 1 Usuário Licenciado

Acesso Remoto Solo

Acesso a até 2 computadores

R$ 25/mês

Faturado anualmente em R$ 290

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Para Indivíduos + Pequenas Equipas

Acesso Remoto Pro

Acesso a até 10 computadores por licença

A partir de R$ 32,50/mês

Faturado anualmente em R$ 390

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Para Empresas e Utilizadores Avançados

Enterprise

Obtenha os recursos avançados, tais como sign-on único, controle de recursos granulares, dispositivo USB e redirecionamento do stylus, e muito mais!

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Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Consideramos outros produtos mas a Splashtop ofereceu uma solução competitiva que permitiu uma gestão de nível empresarial e autenticação multi-factor. A Splashtop nos permitiu usar as máquinas poderosas e pré-construídas que tínhamos no escritório, com os usuários acessando de seus desktops normais.

Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP

BDP logo

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

A Splashtop tem um desempenho inigualável e funciona perfeitamente em todos os dispositivos em que usamos. Ela oferece procedimentos de segurança rigorosos que mantêm as nossas sessões e dados remotos seguros. Além disso, a equipe de apoio ao cliente de Splashtop tem sido absolutamente incrível, cimentando a Splashtop como o nosso software de acesso remoto de eleição.

Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

A COVID-19 levou muitos de nós a repensar todos os aspectos de como conduzimos os negócios, com maior ênfase no trabalho a partir de casa. E se você for um engenheiro de qualquer empresa, o acesso às máquinas em toda a sua organização é fundamental. A Splashtop torna isso não só possível como fácil.

Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio

Holy Spirit Radio logo

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Um ambiente de trabalho híbrido é o futuro. Mesmo depois da COVID-19, continuaremos a utilizar o Splashtop para dar aos membros da equipa a opção de trabalhar a partir de casa... A Splashtop era compatível com o sistema de autenticação SAML que utilizamos, adorámos isso! Ao unificar a autenticação, estamos reduzindo os custos operacionais do sistema.

Sr. Shinnosuke Suzuki, Escritório Central, Supervisor Técnico, khara, Inc.

The Splashtop logo features a blue abstract splash shape next to the word splashtop in white lowercase letters on a dark background.

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Estávamos à procura de uma solução de acesso remoto que nos permitisse trabalhar a partir de casa, acedendo remotamente aos nossos computadores de secretária... Descobrimos que a Splashtop era a ferramenta certa porque tinha um preço competitivo, era simples de usar e incluía todas as funcionalidades para satisfazer as nossas necessidades únicas.

Olivier Palatre, Arquiteto Principal e Principal, Olivier Palatre Architects

The Splashtop logo features a blue abstract splash shape next to the word splashtop in white lowercase letters on a dark background.
Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


Recursos Chave da Splashtop

Performance icon

Alto Desempenho

Elevada taxa de fotogramas de transmissão 4K até 60 fps e transmissão iMac Pro Retina 5K com baixa latência, e a capacidade de afinar as definições.

Devices icon

Amplo suporte a dispositivos

Acesso remoto desatendido a dispositivos Windows, Mac e Linux. Acesso a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Aceda a máquinas virtuais e infraestrutura de ambiente de trabalho virtual (VDI) em VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure e outros.

Deployment icon

Implantação fácil

Implanta através de pacotes personalizados, compartilha links de instalação ou distribui em massa com MSI, EXE, GPO, Intune, JAMF ou RMM.

Security lock icon

Segurança robusta

A segurança está na essência das operações e da arquitetura da Splashtop. Todos os logins passam pela autenticação obrigatória do dispositivo e pela autenticação opcional de dois fatores. As sessões estão protegidas com encriptação TLS e AES de 256 bits.

Secure remote access management icon

Acesso de Usuário e Gerenciamento de Grupo

Atribua funções de usuário, organize pontos de extremidade em grupos e defina permissões de acesso em níveis individuais ou de grupo.

Perguntas Frequentes

E se eu precisar acessar mais de 10 computadores?
Quantos computadores posso aceder de uma só vez?
Vários utilizadores podem aceder aos mesmos computadores?
Como posso actualizar ou adicionar a uma subscrição existente?
Oferecem facturação mensal?
O que é um Usuário?

Recursos

Guia de Primeiros Passos →

Lista detalhada de funcionalidades →

Ficha técnica →

Pronto para começar?

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