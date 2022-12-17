Trabalha em segurança a partir de qualquer lugar com o software do ambiente de trabalho remoto
Permita que sua equipe trabalhe em casa com software de acesso remoto seguro
Acesso Remoto a Computadores de Trabalho com Facilidade
O software de ambiente de trabalho remoto Splashtop permite-te aceder e controlar poderosos computadores de trabalho a partir de qualquer dispositivo - incluindo computadores portáteis Windows ou Mac, Chromebooks, dispositivos iOS e Android.
Uma vez conectado, vais experimentar uma interface de utilizador intuitiva e ligações remotas rápidas e seguras. Vai parecer que estás na tua estação de trabalho do escritório, mesmo quando não estás.
A Splashtop tem a Confiança das Maiores Empresas e Instituições
Comece a Sua AssinaturaExplore Todos os Produtos
Para 1 Usuário Licenciado
Acesso Remoto Solo
Acesso a até 2 computadores
R$ 25/mês
Faturado anualmente em R$ 290
Para Indivíduos + Pequenas Equipas
Acesso Remoto Pro
Acesso a até 10 computadores por licença
A partir de R$ 32,50/mês
Faturado anualmente em R$ 390
Para Empresas e Utilizadores Avançados
Enterprise
Obtenha os recursos avançados, tais como sign-on único, controle de recursos granulares, dispositivo USB e redirecionamento do stylus, e muito mais!
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Consideramos outros produtos mas a Splashtop ofereceu uma solução competitiva que permitiu uma gestão de nível empresarial e autenticação multi-factor. A Splashtop nos permitiu usar as máquinas poderosas e pré-construídas que tínhamos no escritório, com os usuários acessando de seus desktops normais.
Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A Splashtop tem um desempenho inigualável e funciona perfeitamente em todos os dispositivos em que usamos. Ela oferece procedimentos de segurança rigorosos que mantêm as nossas sessões e dados remotos seguros. Além disso, a equipe de apoio ao cliente de Splashtop tem sido absolutamente incrível, cimentando a Splashtop como o nosso software de acesso remoto de eleição.
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
A COVID-19 levou muitos de nós a repensar todos os aspectos de como conduzimos os negócios, com maior ênfase no trabalho a partir de casa. E se você for um engenheiro de qualquer empresa, o acesso às máquinas em toda a sua organização é fundamental. A Splashtop torna isso não só possível como fácil.
Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Um ambiente de trabalho híbrido é o futuro. Mesmo depois da COVID-19, continuaremos a utilizar o Splashtop para dar aos membros da equipa a opção de trabalhar a partir de casa... A Splashtop era compatível com o sistema de autenticação SAML que utilizamos, adorámos isso! Ao unificar a autenticação, estamos reduzindo os custos operacionais do sistema.
Sr. Shinnosuke Suzuki, Escritório Central, Supervisor Técnico, khara, Inc.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Estávamos à procura de uma solução de acesso remoto que nos permitisse trabalhar a partir de casa, acedendo remotamente aos nossos computadores de secretária... Descobrimos que a Splashtop era a ferramenta certa porque tinha um preço competitivo, era simples de usar e incluía todas as funcionalidades para satisfazer as nossas necessidades únicas.
Olivier Palatre, Arquiteto Principal e Principal, Olivier Palatre Architects
Recursos Chave da Splashtop
Alto Desempenho
Elevada taxa de fotogramas de transmissão 4K até 60 fps e transmissão iMac Pro Retina 5K com baixa latência, e a capacidade de afinar as definições.
Amplo suporte a dispositivos
Acesso remoto desatendido a dispositivos Windows, Mac e Linux. Acesso a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Aceda a máquinas virtuais e infraestrutura de ambiente de trabalho virtual (VDI) em VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure e outros.
Implantação fácil
Implanta através de pacotes personalizados, compartilha links de instalação ou distribui em massa com MSI, EXE, GPO, Intune, JAMF ou RMM.
Segurança robusta
A segurança está na essência das operações e da arquitetura da Splashtop. Todos os logins passam pela autenticação obrigatória do dispositivo e pela autenticação opcional de dois fatores. As sessões estão protegidas com encriptação TLS e AES de 256 bits.
Acesso de Usuário e Gerenciamento de Grupo
Atribua funções de usuário, organize pontos de extremidade em grupos e defina permissões de acesso em níveis individuais ou de grupo.