Trabalha em segurança a partir de qualquer lugar com o software do ambiente de trabalho remoto

Dos Nossos Clientes Felizes

Consideramos outros produtos mas a Splashtop ofereceu uma solução competitiva que permitiu uma gestão de nível empresarial e autenticação multi-factor. A Splashtop nos permitiu usar as máquinas poderosas e pré-construídas que tínhamos no escritório, com os usuários acessando de seus desktops normais.

Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP