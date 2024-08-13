O Software Preferido de Acesso Remoto e Suporte para o Help Desk de TI

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IT support helping via desktop with remote access software

Acesso Remoto & Software de Suporte para Help Desk de TI

Uma solução de suporte e acesso remoto segura e econômica para que as equipes de TI gerenciem, controlem e suportem endpoints de forma eficiente.

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IT support helping via desktop with remote access software

Simplifica o Fluxo de Trabalho do Teu Help Desk com a Splashtop

Splashtop tem a alta performance, flexibilidade e controle de que você precisa para suportar eficazmente a sua organização.

Simplifica o fluxo de trabalho do helpdesk com acesso remoto a pedido aos dispositivos do utilizador final utilizando o Splashtop Remote Support.

Além disso, com a Splashtop Enterprise recebe uma solução de suporte remoto tudo-em-um para as equipas de TI e helpdesk atuais. Permitir que os técnicos colaborem, aumentem a eficiência e resolvam rapidamente os pedidos dos utilizadores finais. 

Porque Escolher Splashtop para Suporte Remoto de Help Desk de TI

  • Segurança robusta com fortes requisitos de autenticação, controles de autorização, registro completo, e muito mais.
  • Suporte ao helpdesk sob demanda para acessar remotamente a computadores desacompanhados em qualquer momento e permitir aos usuários finais trabalhar a partir de casa.
  • Realizar sessões remotas de alto desempenho com uma interface de usuário intuitiva.
  • Um console técnico centralizado para gerir usuários, grupos, dispositivos, permissões de acesso, e muito mais.
  • Uma solução de acesso remoto econômica que se integra perfeitamente ao seu ambiente de TI já existente, sistemas de emissão de bilhetes e fluxos de trabalho técnicos.
  • Serviço ao cliente líder da indústria.

Gestão Perfeita do Help Desk de TI com a Splashtop

Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.

Splashtop Remote Support

Solução de suporte remoto assistida e não assistida

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Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.

Splashtop Enterprise

Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança

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Benefícios do Acesso Remoto Splashtop e Software de suporte

Recursos de suporte e acesso remoto abrangentes

  • Suporte rápido e sob demanda a qualquer computador e dispositivo móvel assistido (não gerenciado) 

  • Suporte remoto não assistido 

  • Monitoramento e gestão de endpoints * 

  • Acesso a Android não assistido* 

  • Permita aos usuários finais o acesso remoto aos seus computadores de trabalho a partir de qualquer dispositivo * 

  • Fluxos de trabalho simplificados de suporte remoto sob demanda* 

  • Fila de suporte, agrupamento de técnicos e capacidades de colaboração* 


Segurança, Auditoria e Conformidade


Facilidade de Utilização e Eficiência

  • Console técnico centralizado para gerir usuários, grupos, dispositivos, permissões de acesso e muito mais

  • Interface amigável intuitiva e que dispensa treinamentos

  • Recursos em sessão que aumentam a sua produtividade

  • Utilize a aplicação da Splashtop em qualquer número de dispositivos Windows, Mac, iOS, Android, e Chrome para iniciar a sessão remota


Flexibilidade e Controle

  • Maior controle com acesso remoto programado, recursos de permissões de granulares, acesso em grupo, e mais *

  • Personalize a aplicação de suporte SOS sob demanda que os seus clientes descarregam com o seu próprio logótipo, cor, instruções e nome da empresa

  • Escolha entre implantação na nuvem ou no local


Recursos do Enterprise

Autenticação Única (SSO)

  • Integre-se com o seu fornecedor de identidade SSO para gerir os usuários Splashtop através do seu diretório empresarial atual

  • Use o SSO para que seus funcionários não precisem criar mais uma senha

  • Automatize a integração e desligamento dos funcionários através do SSO com SCIM


Integração com Sistema de Emissão de Bilhetes

  • Integra-se com sistemas de bilhética como ServiceNow, Jira, Freshservice, Freshdesk, Zendesk, e muito mais para lançar uma sessão de suporte remoto diretamente do teu bilhete

  • Registre os detalhes da sessão no seu bilhete de maneira automática


* disponível apenas com o Enterprise

A Splashtop Oferece Ótimos Recursos ao Melhor Preço

Poupe entre 50% a 80% quando escolher a Splashtop em vez de outras soluções de acesso remoto.

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Antes de fazer o download, fiz uma chamada rápida para o suporte de vendas para avaliar se o Splashtop ia me fornecer o que eu precisava e o representante de suporte também era excelente. Eu não tive que esperar até o final do período experimental... até o terceiro dia que eu sabia que esta seria uma solução maravilhosa.

Jonathan Stone - Stone Consulting Group

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Tendo usado outros; LogMeIn, TeamViewer, etc.; Eu achei que Splashtop era o mais rápido e confiável. As pessoas que estão sendo apoiadas também encontrar o software de suporte alguns dos mais fáceis de usar e ele apenas funciona.

Michael Tott - Fore Computers

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Funciona muito bem para a minha empresa e o preço é a razão pela qual eu escolhi em vez de outros produtos com características semelhantes.

Scott Evans - Digital Wave LLC

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Já usei o LogMeIn antes e isso é muito mais barato, também fácil de configurar usuários com acesso controlado às máquinas. Gosto de ter a sessão e os registos de História. Estes têm sido extremamente úteis.

Dave Bakker - Hendrik’s Greenhouses

Integra Perfeitamente o teu Software de Help Desk com a Splashtop

Inicie uma sessão de suporte remoto diretamente de um ticket. Quando obtiveres o Splashtop SOS com a integração de ticket PSA e ITSM, poderás integrar a Splashtop com muitas das plataformas PSA e ITSM mais populares utilizadas atualmente! 

Saiba mais sobre os nossos parceiros de integração.

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Perguntas Frequentes

O que é um software de help desk remoto?
O que faz um help desk de TI?
Como funciona o software de help desk remoto?
Qual é a diferença entre um help desk e suporte de TI?
Por que você precisa de um software de help desk remoto?
Que plataformas ITSM são suportadas pela Splashtop?