O Software Preferido de Acesso Remoto e Suporte para o Help Desk de TI

Acesso Remoto & Software de Suporte para Help Desk de TI
Uma solução de suporte e acesso remoto segura e econômica para que as equipes de TI gerenciem, controlem e suportem endpoints de forma eficiente.
Simplifica o Fluxo de Trabalho do Teu Help Desk com a Splashtop
Splashtop tem a alta performance, flexibilidade e controle de que você precisa para suportar eficazmente a sua organização.
Simplifica o fluxo de trabalho do helpdesk com acesso remoto a pedido aos dispositivos do utilizador final utilizando o Splashtop Remote Support.
Além disso, com a Splashtop Enterprise recebe uma solução de suporte remoto tudo-em-um para as equipas de TI e helpdesk atuais. Permitir que os técnicos colaborem, aumentem a eficiência e resolvam rapidamente os pedidos dos utilizadores finais.
Porque Escolher Splashtop para Suporte Remoto de Help Desk de TI
- Segurança robusta com fortes requisitos de autenticação, controles de autorização, registro completo, e muito mais.
- Suporte ao helpdesk sob demanda para acessar remotamente a computadores desacompanhados em qualquer momento e permitir aos usuários finais trabalhar a partir de casa.
- Realizar sessões remotas de alto desempenho com uma interface de usuário intuitiva.
- Um console técnico centralizado para gerir usuários, grupos, dispositivos, permissões de acesso, e muito mais.
- Uma solução de acesso remoto econômica que se integra perfeitamente ao seu ambiente de TI já existente, sistemas de emissão de bilhetes e fluxos de trabalho técnicos.
- Serviço ao cliente líder da indústria.
Gestão Perfeita do Help Desk de TI com a Splashtop
Para profissionais de TI suportarem remotamente qualquer dispositivo. Gerenciamento de endpoints disponível como um complemento.
Splashtop Remote Support
Solução de suporte remoto assistida e não assistida
Para um acesso remoto de nível empresarial e suporte remoto com SSO e capacidade de gerenciamento avançada.
Splashtop Enterprise
Acesso remoto e suporte para satisfazer as suas necessidades avançadas de negócios e segurança
Benefícios do Acesso Remoto Splashtop e Software de suporte
Recursos de suporte e acesso remoto abrangentes
Suporte rápido e sob demanda a qualquer computador e dispositivo móvel assistido (não gerenciado)
Suporte remoto não assistido
Monitoramento e gestão de endpoints *
Acesso a Android não assistido*
Permita aos usuários finais o acesso remoto aos seus computadores de trabalho a partir de qualquer dispositivo *
Fluxos de trabalho simplificados de suporte remoto sob demanda*
Fila de suporte, agrupamento de técnicos e capacidades de colaboração*
Segurança, Auditoria e Conformidade
Características e práticas de segurança robustas incluindo TLS 1.2 padrão da indústria com encriptação AES 256-bit, autenticação de dispositivos, autenticação de dois fatores e mais
As atividades são registradas e estão disponíveis como relatórios
A Splashtop mantém a conformidade com a SOC 2 Tipo 2, SOC 3, e GDPR
Os recursos de segurança da Splashtop ajudam as organizações a atender seus próprios HIPAA, PCI, ISO 27001 e outros padrões e regulamentos da indústria e do governo
Compre, implante e gerencie o Bitdefender nos seus computadores gerenciados usando a Splashtop
Facilidade de Utilização e Eficiência
Console técnico centralizado para gerir usuários, grupos, dispositivos, permissões de acesso e muito mais
Interface amigável intuitiva e que dispensa treinamentos
Recursos em sessão que aumentam a sua produtividade
Utilize a aplicação da Splashtop em qualquer número de dispositivos Windows, Mac, iOS, Android, e Chrome para iniciar a sessão remota
Flexibilidade e Controle
Maior controle com acesso remoto programado, recursos de permissões de granulares, acesso em grupo, e mais *
Personalize a aplicação de suporte SOS sob demanda que os seus clientes descarregam com o seu próprio logótipo, cor, instruções e nome da empresa
Escolha entre implantação na nuvem ou no local
Recursos do Enterprise
Autenticação Única (SSO)
Integre-se com o seu fornecedor de identidade SSO para gerir os usuários Splashtop através do seu diretório empresarial atual
Use o SSO para que seus funcionários não precisem criar mais uma senha
Automatize a integração e desligamento dos funcionários através do SSO com SCIM
Integração com Sistema de Emissão de Bilhetes
Integra-se com sistemas de bilhética como ServiceNow, Jira, Freshservice, Freshdesk, Zendesk, e muito mais para lançar uma sessão de suporte remoto diretamente do teu bilhete
Registre os detalhes da sessão no seu bilhete de maneira automática
* disponível apenas com o Enterprise
A Splashtop Oferece Ótimos Recursos ao Melhor Preço
Poupe entre 50% a 80% quando escolher a Splashtop em vez de outras soluções de acesso remoto.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Antes de fazer o download, fiz uma chamada rápida para o suporte de vendas para avaliar se o Splashtop ia me fornecer o que eu precisava e o representante de suporte também era excelente. Eu não tive que esperar até o final do período experimental... até o terceiro dia que eu sabia que esta seria uma solução maravilhosa.
Jonathan Stone - Stone Consulting Group
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Tendo usado outros; LogMeIn, TeamViewer, etc.; Eu achei que Splashtop era o mais rápido e confiável. As pessoas que estão sendo apoiadas também encontrar o software de suporte alguns dos mais fáceis de usar e ele apenas funciona.
Michael Tott - Fore Computers
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Funciona muito bem para a minha empresa e o preço é a razão pela qual eu escolhi em vez de outros produtos com características semelhantes.
Scott Evans - Digital Wave LLC
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Já usei o LogMeIn antes e isso é muito mais barato, também fácil de configurar usuários com acesso controlado às máquinas. Gosto de ter a sessão e os registos de História. Estes têm sido extremamente úteis.
Dave Bakker - Hendrik’s Greenhouses
Integra Perfeitamente o teu Software de Help Desk com a Splashtop
Inicie uma sessão de suporte remoto diretamente de um ticket. Quando obtiveres o Splashtop SOS com a integração de ticket PSA e ITSM, poderás integrar a Splashtop com muitas das plataformas PSA e ITSM mais populares utilizadas atualmente!
Saiba mais sobre os nossos parceiros de integração.