TrustRadius Insights: Waarom Splashtop TeamViewer overtreft in gebruikersreviews

Op het gebied van remote access-software komen Splashtop en TeamViewer consequent naar voren als prominente oplossingen. Hoewel beide platforms hun mogelijkheden en voordelen aanprijzen, is het van cruciaal belang om de praktische ervaringen van daadwerkelijke gebruikers te begrijpen. We hebben de reviews van TrustRadius zorgvuldig onderzocht om een objectieve vergelijking tussen deze tools te kunnen maken, waarbij aspecten als prijsstelling en gebruikerservaring aan bod komen. Kijk met ons mee naar de inzichten van gebruikers om te bepalen welke software echt voldoet aan de behoeften van moderne bedrijven.

1. Prijzen

"Vroeger gebruikten we TeamViewer, maar de voornaamste reden dat we overstapten waren de buitensporige maandelijkse kosten."

Dit sentiment heerst onder veel gebruikers die de overstap naar Splashtop hebben gemaakt. De concurrerende prijzen van Splashtop zijn een belangrijke beslissende factor voor bedrijven geworden, waardoor het voor velen de voorkeur heeft boven TeamViewer.



“TeamViewer kost zoveel per jaar dat ik Splashtop 25 jaar lang kan betalen en nog steeds voordeliger uit ben.” zegt een gebruiker.

Een aanzienlijk deel van de gebruikers heeft hun ontevredenheid geuit over de prijsstructuur van TeamViewer, waarbij ze vooral een onverwachte stijging van de kosten tijdens de pandemie opmerkten. Door deze abrupte prijsstijging gingen velen op zoek naar meer budgetvriendelijke alternatieven, en zo kwam Splashtop in beeld. Veel gebruikers waren blij met de concurrerende prijzen van Splashtop, en omschreven het als een verademing na het worstelen met de "buitensporige maandelijkse kosten" van TeamViewer.

Eén gebruiker merkt op: "Ten eerste is dit qua kosten de beste deal op de markt. Ik heb TeamViewer in het verleden gebruikt voordat ik overstapte op Splashtop Enterprise, maar Splashtop Enterprise bespaart mijn bedrijf nu veel geld."

Maar betaalbaarheid is niet het enige verkoopargument van Splashtop. Gebruikers benadrukken vaak dat Splashtop, ondanks de lagere kosten, geen concessies doet aan de hoeveelheid en de kwaliteit van de functies. Opmerkingen als "Splashtop Enterprise bespaart mijn bedrijf veel geld" en "presteert beter" dan duurdere opties zoals TeamViewer versterken onze positie als kosteneffectieve en betrouwbare keuze.

Sommige gebruikers zijn met uitdagingen geconfronteerd voor wat betreft de abonnementsdiensten van TeamViewer, wat het belang van transparante en klantvriendelijke factureringspraktijken benadrukt.

Eén reviewer merkt op: “Ze wilden de automatische verlengingsfunctie niet uitschakelen, en uiteindelijk moest ik mijn bank erbij betrekken. Dit werd een heel vervelende ervaring."

Concluderend onderstrepen de gedetailleerde reviews een duidelijk sentiment: Splashtop biedt zowel een betaalbare als functierijke oplossing, wat bewijst dat kwaliteit niet altijd gepaard hoeft te gaan met een hoog prijskaartje. In het voortdurende debat tussen Splashtop en TeamViewer lijkt Splashtop, althans wat betreft prijs en waarde, een duidelijke voorsprong te hebben.

2. Prestaties en betrouwbaarheid

Als het gaat om prestaties en betrouwbaarheid, benadrukken de TrustRadius-reviews enkele opvallende contrasten tussen Splashtop en zijn concurrenten, vooral TeamViewer. Veel gebruikers hebben de consistente prestaties van Splashtop benadrukt, waarbij één gebruiker opmerkte hoe "het verbinden met klanten zeer solide werkte en bijna leek alsof ik echt achter de externe computer zat." Dit laat zien dat Splashtop stabiele en betrouwbare verbindingen biedt.

De kwaliteit van de verbinding en verminderde vertragingstijden worden vaak genoemd, wat de claim van Splashtop op superieure prestaties kracht bijzet. Zoals een reviewer het verwoordde: "Splashtop heeft minder vertragingstijd - als dat al mogelijk is." De verminderde latency zorgt voor soepelere remote bediening, wat essentieel kan zijn voor taken die precisie en tijdige reactie vereisen.

Volgens sommige gebruikers deed TeamViewer het minder goed. Een in het oog springend probleem dat werd benadrukt, was de neiging om de verbinding te verbreken zonder enige duidelijke oorzaak. Een gebruiker deelde zijn ervaring en zei: "TeamViewer verbrak ook zonder reden de verbinding, waardoor thuiswerken onmogelijk werd en ik toch naar kantoor moest." Dergelijke onvoorspelbare verstoringen belemmeren niet alleen het werk, maar kunnen ook het vertrouwen in de betrouwbaarheid van een tool ondermijnen.

3. Gebruiksgemak en installatie

Splashtop blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid en het gemakkelijke installatieproces. Veel gebruikers vinden Splashtop intuïtiever en eenvoudiger dan TeamViewer.

Verschillende reviews vermeldden expliciet het gemak van het navigeren door de Splashtop-interface. Eén gebruiker merkte op: "Splashtop is heel duidelijk, en het is eigenlijk gemakkelijker te gebruiken dan TeamViewer, en ik kan verbinding maken zonder dat de gebruiker iets hoeft te doen."

Deze eenvoud lijkt verder te gaan dan alleen de interface en de algehele gebruikerservaring. Een andere reviewer waardeerde de ongecompliceerde inlogprocessen en zei : "We zijn van TeamViewer overgestapt op Splashtop omdat je hierdoor gemakkelijker tussen externe computers kon schakelen en het inlogproces veel duidelijker was."

TeamViewer heeft op dit vlak vooral kritiek gekregen. Sommige gebruikers hebben obstakels bij het inloggen ondervonden. Eén van deze feedback luidde: "De functies die ze aanboden waren afgezien daarvan ongeveer hetzelfde, maar ik had altijd problemen met het inloggen bij TeamViewer en moest voortdurend contact opnemen met mijn klant om toegang te krijgen. Ik heb dat probleem nooit gehad met Splashtop."

Voor mensen die voor het eerst remote access moesten instellen, was het installatieproces van Splashtop een zegen. Eén getuigenis luidde: "Splashtop is een redder in nood. Het is zo gemakkelijk te gebruiken. We hoeven alleen maar in te loggen en de clientcomputer kiezen waar we toegang toe moeten hebben. Het is ook vrij eenvoudig om voor de eerste keer in te stellen."

Al met al lijkt Splashtop, zoals blijkt uit de reviews, prioriteit te geven aan het zo gebruiksvriendelijk en probleemloos mogelijk maken van de software, zodat gebruikers zich kunnen concentreren op hun taken in plaats van te worstelen met hoe de software werkt.

4. Veiligheid en betrouwbaarheid

De reputatie van Splashtop als een veilige en betrouwbare remote accessoplossing komt terug in de TrustRadius-beoordelingen. Gebruikers benadrukken de robuuste beveiligingsprotocollen die voldoen aan de industriestandaarden. Een reviewer zei : "Ze hebben een uitstekende beveiliging omdat dit de industriestandaard is. Ik heb er veel vertrouwen in, zeker vergeleken met sommige anderen die een slechte beveiliging hebben (zoals VNC)."

Splashtop is niet alleen tevreden met de standaardbeveiligingsinstellingen, maar biedt gebruikers ook de flexibiliteit om hun beveiliging verder te versterken. Dit aspect werd genoemd door een gebruiker die zei: "De client is veilig en laat je de beveiliging verder aanscherpen als je een extra laag wilt voor mensen die verbinding maken."

Naast deze beschermende maatregelen werd het vermogen van Splashtop om gedetailleerde loggegevens bij te houden toegejuicht. De review benadrukte: "Het heeft ook goede logregistratie", wat suggereert dat deze functie een extra laag van verantwoordelijkheid en traceerbaarheid toevoegt.

Waar veel gebruikers gemoedsrust vonden in de beveiligingsfuncties van Splashtop, bleef TeamViewer niet gespaard van kritische feedback. Een bijzonder zorgwekkende opmerking kwam van een gebruiker die zei : "Team Viewer. [Ik] ben ermee gestopt nadat [...] de computer van een zakenpartner bij een ander bedrijf was gekaapt door een oplichter die hun software gebruikte." Dergelijke incidenten kunnen het vertrouwen in een platform ernstig ondermijnen, vooral wanneer gebruikers het de toegang tot gevoelige informatie en systemen toevertrouwen.

Concluderend, op basis van de TrustRadius-beoordelingen, onderscheidt Splashtop zich als een veilig en betrouwbaar platform. Hoewel geen enkele software ongevoelig is voor securitydreigingen, geeft Splashtop's toewijding aan het handhaven van hoge beveiligingsnormen en het aanbieden van geavanceerde functies zijn gebruikers een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Aan de andere kant herinneren voorbeelden zoals het incident met TeamViewer aan het belang van robuuste beveiligingsmaatregelen in remote accesstools.

5. Kenmerken en flexibiliteit

De TrustRadius-reviews geven veel feedback, waarin de uitgebreide functieset van Splashtop en de voorsprong op concurrenten zoals TeamViewer worden benadrukt. Een van de genoemde opvallende kenmerken is de mogelijkheid voor het afspelen van live audio. Een reviewer uit de filmindustrie benadrukte dit belang en zei: "Splashtop [Enterprise] heeft TeamViewer vervangen als onze favoriete Remote Desktop-software. TeamViewer mist veel functies die Splashtop [Enterprise] wel heeft, zoals het afspelen van live audio, wat cruciaal is bij het werken aan films."

Splashtop houdt niet op bij audio. Waar anderen tekortschoten, heeft ons platform verschillende uitdagingen aangepakt, zoals remote printen en remote luidsprekers. Dit blijkt uit de opmerking van een gebruiker: "Ik heb andere programma's gebruikt, zoals LogMeIn, Go To My PC en Team Viewer, en ze hadden allemaal soortgelijke tekortkomingen, zoals afdrukken op afstand en remote luidsprekers. Splashtop doet dit net zo goed, of beter dan de anderen voor een fractie van de kosten."

De "Wake Up"-functie in Splashtop is een ander aspect dat waardering oogstte. Een gebruiker wees op de superioriteit van Splashtop door te zeggen: "Splashtop is in alle opzichten veel beter dan TeamViewer. De interface is beter, de functies zijn beter (zoals de 'Wake Up'-functie) en de prijs is beter."

Bovendien onderscheidt Splashtop zich door de mogelijkheid om naadloos verbinding te maken met meerdere computers en zelfs uit te breiden naar mobiele apparaten. Een review benadrukte deze flexibiliteit: "Vroeger gebruikte ik TeamViewer. De verbinding werkte niet altijd, en ik kon maar op één computer inloggen. Met Splashtop kan ik inloggen op elke computer in mijn kantoor en het werkt elke keer zonder problemen. "

Een andere gebruiker waardeerde de meerwaarde van de mogelijkheid om via Splashtop SOS verbinding te maken met mobiele apparaten en noemde het een "echte toegevoegde waarde".

Samenvattend maken de TrustRadius-reviews overduidelijk dat Splashtop een robuuste en veelzijdige functieset biedt. Of het nu gaat om de toevoeging van specifieke functionaliteiten zoals het live afspelen van audio of de algemene flexibiliteit van het verbinden met diverse apparaten, Splashtop komt naar voren als een alomvattende oplossing die tegemoetkomt aan een breed scala aan gebruikersbehoeften, en daarbij vaak zijn concurrenten overtreft.

6. Interface en gebruikerservaring

Op het gebied van remote access-software kan de interface van een platform een belangrijke bepalende factor zijn voor de bruikbaarheid en efficiëntie. Als we terugkijken op de inzichten uit TrustRadius-reviews, wordt duidelijk dat gebruikers hun voorkeur hebben als ze de interfaces van Splashtop en TeamViewer met elkaar vergelijken.

Wat duidelijk uit de reviews naar voren komt, is de waardering voor het intuïtieve ontwerp van Splashtop. Eén reviewer vertelde: "Splashtop is in alle opzichten veel beter dan TeamViewer. De interface is beter, waardoor ik mijn werk kan uitvoeren zonder onnodige complicaties." De nadruk op eenvoud en gebruiksgemak in het ontwerp van Splashtop lijkt weerklank te vinden bij gebruikers die op zoek zijn naar een probleemloze remote accesservaring.

En hoewel TeamViewer bekend staat om zijn scala aan functies, vinden sommige gebruikers dat het enigszins achterblijft wat betreft de gebruikersinterface. Een reviewer merkte op: "Hoewel TeamViewer zijn sterke punten heeft, vond ik de interface van Splashtop gebruiksvriendelijker en minder rommelig."

Kortom, de gebruikersinterface speelt een cruciale rol bij de gebruikerservaring met de software. Uit de verzamelde feedback lijkt Splashtop de voorkeur te genieten door het leveren van een meer gestroomlijnde en gebruikersgerichte interface, waardoor het externe verbindingsproces voor gebruikers soepeler en intuïtiever wordt.

Conclusie: Splashtop versus TeamViewer

Op het gebied van remote access-software zijn er talloze keuzes. Maar zoals uit onze gedetailleerde analyse van TrustRadius-reviews blijkt, komt Splashtop naar voren als de betere keuze in vergelijking met TeamViewer. Gebruikers onderstreepten alle voordelen op het gebied van prijs, gebruiksgemak, prestaties en meer. Hoewel beide tools hun eigen unieke sterke punten hebben, wijst de algemene toon in de reviews op een duidelijke voorkeur voor Splashtop. Voor bedrijven die op zoek zijn naar een oplossing die zowel kosteneffectief als betrouwbaar is, vormen de inzichten uit deze beoordelingen een overtuigend argument om voor Splashtop te kiezen.



