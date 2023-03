Remote printen met Splashtop

Hoe kunt u met remote desktopoplossingen van Splashtop iets van een externe computer op uw lokale printer afdrukken.

Ben je ooit vergeten iets belangrijks af te drukken, alleen om het op het laatste moment te onthouden wanneer je niet achter je computer zit? Met de functie voor Afdrukken op Afstand van Splashtop hoeft u zich daar nooit meer zorgen over te maken.

U hoeft zich niet terug te haasten naar uw computer om iets te printen, of om documenten van de ene computer naar de andere te e-mailen.

Met Splashtop's oplossingen voor externe bureaubladtoegang kunt u vanaf elke locatie op afstand toegang krijgen tot uw computer. Met onze functie Afdrukken op Afstand kunt u alles vanaf de externe computer die u gebruikt, afdrukken op uw lokale printer.

Welke Splashtop-oplossingen omvatten remote printen?

De functie Printen op Afstand is beschikbaar in Splashtop Business-Toegang (Pro-pakket) en Splashtop op Afstand Ondersteuning (Plus- en Premium-pakketten).

Splashtop Business-Toegang is de ideale oplossing voor zakelijke professionals en teams die op afstand toegang moeten hebben tot hun werkcomputers. Met Printen op Afstand kunt u op afstand op uw werkcomputer werken terwijl u weg bent en alles ervan naar een lokale printer afdrukken.

Splashtop op Afstand Ondersteuning is ideaal voor IT-professionals die op afstand ondersteuning moeten bieden aan meerdere computers. Met Splashtop op Afstand Ondersteuning kunt u gebruikers op afstand toegang geven zodat ze toegang hebben tot hun computers terwijl ze weg zijn. Met de Plus- en Premium-pakketten van Splashtop op Afstand Ondersteuning kunnen uw gebruikers profiteren van de functie Afdrukken op Afstand en deze op dezelfde manier gebruiken als Splashtop Business-Toegang-gebruikers.

Hoe kan ik op afstand afdrukken met Splashtop?

Met de functie Afdrukken op Afstand van Splashtop kunt u documenten afdrukken vanaf een externe Mac of Windows-computer. Je hebt ook toegang vanaf een Mac- of Windows-computer.

Zodra u Splashtop Business-Toegang of Ondersteuning op Afstand hebt geïnstalleerd, downloadt u de Splashtop Streamer naar de computer waarnaar u op afstand wilt werken (u moet dit doen om op afstand toegang te krijgen tot het apparaat).

Nadat het is geïnstalleerd, opent u de instellingen van de streamer en klikt u op de knop "Install Printer Driver". Daarna heeft u toegang tot die computer en kunt u alles wat u nodig heeft op afstand afdrukken!

Wanneer u vanaf een ander apparaat verbinding maakt met de computer, kunt u elke toepassing openen en ervoor kiezen deze af te drukken zoals u dat normaal zou doen. Wanneer het dialoogvenster van de printer wordt geopend, selecteert u de optie met de tekst "Splashtop op Afstand Printen".

Zodra u dat doet, wordt er een afdrukdialoogvenster geopend op uw lokale computer en worden automatisch alle beschikbare printers voor uw lokale computer gevonden. Selecteer de gewenste printer en het werkt! Daarna worden uw bestanden afgedrukt op uw lokale printer.

Lees meer over printen op afstand met Splashtop.

Naast het op afstand printen, bieden Splashtop Business-Toegang en Splashtop op Afstand Ondersteuning verschillende topfuncties voor externe toegang voor elke zakelijke professional of IT-technicus. Start uw gratis proefversie van een van beide en ontdek hoe Splashtop uw leven gemakkelijker kan maken.