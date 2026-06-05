Vergelijk Remote Access Software - Vind de beste oplossing

Remote access software of remote desktop software wordt gebruikt door particulieren, IT-professionals, Managed Services Providers (MSPs) en ondersteunende organisaties om op afstand toegang te krijgen tot computers en mobiele apparaten. Individuen kunnen toegang op afstand gebruiken om onderweg toegang te krijgen tot hun computers. Je hebt thuis toegang tot je werkcomputer met je computer thuis, iPad, iPhone, Android telefoon of tablet en meer. Met software voor toegang op afstand kunnen IT-ers op afstand computers in hun organisatie beheren en benaderen om ondersteuning te bieden. Ze kunnen ook accounts aanmaken voor gebruikers binnen hun organisaties om op afstand toegang te krijgen tot hun computers.
Wanneer je software voor toegang op afstand vergelijkt om de beste te kiezen, zijn de twee belangrijkste punten om rekening mee te houden de functies en de prijs. Bekijk de vergelijkingen hieronder om je te helpen Splashtop versus de concurrentie te evalueren. Je zult zien waarom Splashtop de favoriete software voor toegang op afstand is voor meer dan 20 miljoen gebruikers.
Splashtop vs. TeamViewer
TeamViewer is de volumeleider in remote desktop toegang, remote support en samenwerkingsoplossingen. Echter, TeamViewer heeft dure commerciële plannen, en hun gratis remote access product komt met een paar kanttekeningen (zoals beperkte set functies en geblokkeerde verbindingen vanwege vermoedelijk commercieel gebruik).
Aan de andere kant bieden de commerciële abonnementen van Splashtop dezelfde top remote accessfuncties (zoals bestandsoverdracht en ondersteuning voor meerdere monitoren), maar in een verscheidenheid aan pakketten die zijn ontworpen voor specifieke gebruiksscenario's. Dit betekent dat u een remote accessoplossing kunt krijgen met alle functies die u nodig heeft, tegen een veel lagere prijs.
TeamViewer begint bij € 418,80 per jaar*, terwijl Splashtop Remote Access (voor eenvoudige remote access) begint bij € 66 per jaar. Splashtop Remote Support (voor on demand remote support) begint bij € 244 per jaar. U kunt alle functies en prijzen hier vergelijken.
Door Splashtop boven TeamViewer te kiezen, bespaart u gegarandeerd 50% of meer op uw jaarlijkse abonnementskosten.* Bron: TeamViewer-prijzen in Amerikaanse dollars en euro's van TeamViewer-valutawebsites in Amerikaanse Dollars en Euro's. TeamViewer-prijzen kunnen per land verschillen.
Splashtop vs. GoToAssist
GoToAssist is een populaire softwareoplossing voor ondersteuning op afstand. De ondersteunde en onbemande ondersteuningsoplossingen van Splashtop bieden ondersteuningsfuncties op afstand tegen een lagere prijs. Splashtop geeft u bijvoorbeeld externe toegang tot mobiele apparaatschermen en mobiel-tot-mobiel toegang van Android tot computers en live weergave van iOS- en Android-schermen.
Bovendien staat uw prijs vast als u Splashtop koopt. U hoeft zich geen zorgen te maken over hogere verlengingskosten. Onlangs heeft GoToAssist de prijzen van hun pakketten verhoogd, waardoor de verlengingskosten voor veel klanten meer dan verdrievoudigd zijn. Krijg dezelfde topfuncties voor een betere prijs met Splashtop.
Bekijk onze volledige Splashtop vs GoToAssist vergelijking.
Splashtop vs. LogMeIn Central
LogMeIn Central is een populaire oplossing voor remote access en gebruikersbeheer. Gebruikers klagen echter vaak over grote jaarlijkse prijsstijgingen en zoeken naar alternatieven. Splashtop Remote Support kost 40-80% minder dan LogMeIn. Splashtop Remote Support Premium bevat extra monitoring- en managementfuncties waarvoor u drie add-ons bij LogMeIn Central moet aanschaffen. Als u voor LogMeIn zou kiezen, zou u dit duizenden dollars extra per jaar kosten.
Als je een tool voor externe toegang nodig hebt voor ondersteuning, toegang en beheer van 25 tot meer dan 1.000 computers, dan is Splashtop Ondetsteuning op Afstand de beste software-oplossing voor jou. Met Splashtop heeft u altijd en overal toegang tot uw computers, de beste functies, robuuste beveiliging en een veel lagere prijs.
Bekijk onze volledige Splashtop vs LogMeIn Central vergelijking.
Splashtop vs. GoToMyPC
GoToMyPC van LogMeIn is een populaire remote accessoplossing waarmee u overal toegang heeft tot uw Mac of pc. Splashtop Remote Access is beschikbaar tegen een veel lagere prijs, minder dan de helft van GoToMyPC, en bevat functies die niet beschikbaar zijn in de GoToMyPC basiseditie. Eigenlijk bespaart u minstens 75% per jaar als u Splashtop kiest in plaats van GoToMyPC.
Bedien u Windows- en Mac-computers eenvoudig op afstand en bespaar op uw budget door te kiezen voor Splashtop Remote Access. Het meest betrouwbare platform voor externe connectiviteit zal u niet teleurstellen. Werk vanuit huis of waar ook ter wereld, op al uw apparaten. Splashtop Remote Access maakt het gemakkelijker dan ooit om op afstand verbinding te maken met andere computers. En u bespaart honderden tot duizenden euro's per jaar in vergelijking met GoToMyPC.
Bekijk onze volledige Splashtop vs GoToMyPC vergelijking.
Splashtop vs. LogMeIn Pro
LogMeIn Pro is een van de eerste namen waar u aan denkt als het gaat om remote access voor zakelijk gebruik, maar het is wel erg duur. Bespaar $250-$6.604 per jaar (afhankelijk van het aantal computers waartoe u toegang nodig heeft) als u voor Splashtop Remote Access kiest.
Splashtop Remote Access is de best presterende en voordeligste remote access-software. Hiermee geniet u van high-definition remote desktop-verbindingen, gemakkelijke toegang, de beste functies en volledige controle over uw externe computers. Het werkt op meerdere apparaten en besturingssystemen (Windows, Mac, iOS & Android). Bovendien kunt u met een Chrome-webbrowser op de hostcomputer een externe sessie te starten. Bekijk de volledige Splashtop vs LogMeIn Pro vergelijking.
Splashtop vs. RemotePC
RemotePC is software voor remote access tot computers. Splashtop Remote Access geeft u dezelfde mogelijkheden voor remote access tot Windows- en Mac-computers, maar met veel meer features en tegen een lagere jaarlijkse prijs.
Splashtop Remote Access Pro geeft u verschillende topfuncties die niet in het RemotePC Team pakket zitten, ondanks dat de oplossing van Splashtop 80% minder kost. Functies zijn onder meer het delen van uw bureaublad via een weblink (scherm delen), opnieuw opstarten op afstand, twee gebruikers kunnen op afstand toegang krijgen tot dezelfde computer en verschillende functies voor gebruikers- en computerbeheer.
Bekijk onze volledige Splashtop vs RemotePC vergelijking.
Splashtop vs. AnyDesk
Met AnyDesk kunt u op afstand toegang krijgen tot computers. De primaire functie is beheerde remote access (er moet een eindgebruiker aanwezig zijn op het externe apparaat), maar het kan ook worden gebruikt voor onbeheerde access. Splashtop Remote Support kan ook worden gebruikt voor beheerde en onbeheerde toegang, maar heeft een lagere prijs dan AnyDesk wanneer u de pakketten met vergelijkbare functies naast elkaar legt.
Als u bijvoorbeeld een team of meerdere mensen heeft die uw remote access-software moeten gebruiken, biedt Splashtop u verschillende functies voor het beheren en groeperen van gebruikers en computers die u niet in het basisabonnement van AnyDesk vindt. Daarvoor moet u upgraden naar het teampakket, dat duurder is dan Splashtop Remote Support. Bekijk onze volledige vergelijking van Splashtop en AnyDesk.
Splashtop vs. BeyondTrust (voorheen Bomgar)
BeyondTrust (voorheen Bomgar) is een remote accessoplossing met de nadruk op beveiliging. Met op cloud- en bedrijfsnetwerken gebaseerde producten rekent BeyondTrust een hoge prijs voor beveiliging. Splashtop is echter uitgerust met geavanceerde securityfuncties (zoals 256 bit AES-gecodeerde verbindingen, twee-factor-authenticatie en meer). Splashtop voldoet ook aan verschillende industrienormen en voorschriften voor beveiliging.
En het beste is dat Splashtop u bijna 90% per jaar op de prijs kan besparen in vergelijking met BeyondTrust. Met Splashtop kunt u duizenden dollars per jaar besparen en krijgt u snelle remote access-software met de robuuste beveiliging die u nodig heeft.
Bekijk onze volledige Splashtop vs BeyondTrust vergelijking.
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