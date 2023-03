Vergelijk Remote Access Software - Vind de beste oplossing

Remote access software of remote desktop software wordt gebruikt door particulieren, IT-professionals, Managed Services Providers (MSPs) en ondersteunende organisaties om op afstand toegang te krijgen tot computers en mobiele apparaten. Individuen kunnen toegang op afstand gebruiken om onderweg toegang te krijgen tot hun computers. Je hebt thuis toegang tot je werkcomputer met je computer thuis, iPad, iPhone, Android telefoon of tablet en meer. Met software voor toegang op afstand kunnen IT-ers op afstand computers in hun organisatie beheren en benaderen om ondersteuning te bieden. Ze kunnen ook accounts aanmaken voor gebruikers binnen hun organisaties om op afstand toegang te krijgen tot hun computers.

Wanneer je software voor toegang op afstand vergelijkt om de beste te kiezen, zijn de twee belangrijkste punten om rekening mee te houden de functies en de prijs. Bekijk de vergelijkingen hieronder om je te helpen Splashtop versus de concurrentie te evalueren. Je zult zien waarom Splashtop de favoriete software voor toegang op afstand is voor meer dan 20 miljoen gebruikers.

TeamViewer is de volumeleider op het gebied van externe desktoptoegang, ondersteuning op afstand en samenwerkingsoplossingen. TeamViewer heeft echter dure commerciële plannen en hun gratis product voor externe toegang wordt geleverd met een paar kanttekeningen (zoals beperkte functieset en geblokkeerde verbindingen vanwege vermoedelijk commercieel gebruik). Aan de andere kant biedt Splashtop dezelfde topfuncties voor externe toegang (zoals als bestandsoverdracht en ondersteuning voor meerdere monitoren), maar in verschillende pakketten die zijn ontworpen voor specifieke gebruikssituaties. Dit betekent dat u een oplossing voor toegang op afstand kunt krijgen met alle functies die u nodig hebt en voor een veel lagere prijs. TeamViewer begint bij €394.80 /jaar*, terwijl Splashtop Business Access (voor gemakkelijke toegang op afstand) begint bij €55 /jaar. Splashtop SOS (voor on-demand ondersteuning op afstand) begint bij €189 /jaar. U kunt hier functies en prijzen vergelijken. Door Splashtop te kiezen in plaats van TeamViewer, bespaart u gegarandeerd 50% of meer op uw jaarlijkse abonnementskosten.* Bron: TeamViewer Amerikaanse dollar- en europrijzen van TeamViewer Amerikaanse en euro-valutawebsites, juli 2020. De prijzen van TeamViewer kunnen per land verschillen.

GoToAssist is een populaire softwareoplossing voor ondersteuning op afstand. De supportoplossingen van Splashtop met en zonder toezicht bieden ondersteuning op afstand tegen een lagere prijs. Met Splashtop krijg je bijvoorbeeld op afstand toegang tot schermen van mobiele apparaten en mobiele toegang van Android tot computers en het live bekijken van iOS en Android schermen.Bovendien is je prijs bij aankoop van Splashtop vergrendeld. Je hoeft je geen zorgen te maken over verhoogde verlengingskosten. Onlangs nog verhoogde GoToAssist de prijzen van hun pakketten, waardoor de verlengingskosten voor veel klanten meer dan verdrievoudigden. Krijg dezelfde topfuncties tegen een betere prijs met Splashtop.

LogMeIn Central is een populaire oplossing voor toegang op afstand en gebruikersbeheer. Gebruikers klagen vaak over grote jaarlijkse prijsstijgingen en zoeken naar alternatieven. Splashtop Remote Support kost 40-80% minder dan LogMeIn. Splashtop Remote Support Premium bevat extra bewakings- en beheerfuncties die je met LogMeIn Central drie add-ons zou moeten aanschaffen om ze te krijgen. Dat zou je duizenden dollars per jaar meer kosten als je LogMeIn zou kiezen.Als je een hulpmiddel voor toegang op afstand nodig hebt voor ondersteuning, toegang en beheer van 25 tot meer dan 1000 computers, dan is Splashtop Remote Support de beste softwareoplossing voor jou. Met Splashtop heb je altijd onbeheerde toegang tot je computers, de beste functies, robuuste beveiliging en een veel lagere prijs.

GoToMyPC van LogMeIn is een populaire oplossing voor toegang op afstand om overal toegang tot je Mac of pc te krijgen. Splashtop Business Access is beschikbaar voor een veel lagere prijs, minder dan de helft van de kosten van GoToMyPC en bevat functies die niet beschikbaar zijn in de GoToMyPC editie op basisniveau. In feite bespaar je minstens 75% per jaar als je Splashtop kiest in plaats van GoToMyPC.Bedien je Windows en Mac computers met gemak op afstand en bespaar je budget door Splashtop Business Access te kiezen. Met het meest betrouwbare platform voor connectiviteit op afstand zul je niet teleurgesteld worden. Werk vanuit huis of waar ook ter wereld, op elk van je apparaten. Splashtop Business Access maakt het gemakkelijker dan ooit om op afstand verbinding te maken met andere computers. En je bespaart honderden tot duizenden dollars per jaar in vergelijking met GoToMyPC.

LogMeIn Pro is een van de eerste namen waar je misschien aan denkt als het gaat om toegang op afstand voor zakelijk gebruik, maar het is erg duur. Bespaar $250-$6.604 per jaar (afhankelijk van het aantal computers waartoe je toegang moet hebben) als je in plaats daarvan kiest voor Splashtop Business Access .Splashtop Business Access is de best presterende en voordeligste software voor toegang op afstand. Hiermee geniet je van high definition remote desktop verbindingen, gemakkelijke toegang, topfuncties en volledige controle over je computers op afstand. Het is apparaatoverschrijdend en werkt op meerdere besturingssystemen (Windows, Mac, iOS & Android). Bovendien kun je zelfs een Chrome webbrowser op de hostcomputer gebruiken om een sessie op afstand te starten.Bekijk de volledige Splashtop vs LogMeIn Pro vergelijking.

RemotePC is een softwareproduct voor toegang op afstand tot computers. Splashtop Business Access geeft je dezelfde mogelijkheden voor toegang op afstand tot Windows en Mac computer, maar met veel meer functies en tegen een lagere jaarlijkse prijs.Splashtop Business Access Pro geeft je verschillende topfuncties die niet in het RemotePC Team pakket zitten, ondanks dat de Splashtop oplossing 80% minder kost. De functies omvatten het delen van je bureaublad via een weblink (scherm delen), herstarten op afstand, twee gebruikers die op afstand toegang hebben tot dezelfde computer, en diverse functies voor gebruikers-/computerbeheer.

Met AnyDesk kun je op afstand toegang krijgen tot computers. De primaire functie is toegang op afstand onder toezicht (er moet een eindgebruiker aanwezig zijn op het apparaat op afstand), maar het kan ook gebruikt worden voor toegang zonder toezicht. Splashtop SOS kan ook worden gebruikt voor bewaakte en onbewaakte toegang, maar heeft een lagere prijs dan AnyDesk als je pakketten met vergelijkbare functies vergelijkt.Als je bijvoorbeeld een team of meerdere mensen hebt die je software voor toegang op afstand moeten gebruiken, dan geeft Splashtop je verschillende functies voor gebruikers-/computerbeheer en groepering die je niet vindt in het basisplan van AnyDesk. Om dat te krijgen moet je upgraden naar het teampakket, dat duurder is dan Splashtop SOS.Bekijk onze volledige Splashtop vs AnyDesk vergelijking.

BeyondTrust (voorheen Bomgar), is een oplossing voor toegang op afstand met de nadruk op beveiliging. Met cloud en bedrijfsnetwerk gebaseerde producten rekent BeyondTrust een flinke prijs voor beveiliging. Splashtop is echter uitgerust met geavanceerde beveiligingsfuncties (zoals 256 bit AES gecodeerde verbindingen, 2-factor authenticatie, en meer). Splashtop voldoet ook aan verschillende industrienormen en voorschriften voor beveiliging.Het beste is dat Splashtop je bijna 90% per jaar kan besparen op de prijs in vergelijking met BeyondTrust. Met Splashtop kun je duizenden dollars per jaar besparen en snelle software voor toegang op afstand krijgen met de robuuste beveiliging die je nodig hebt.

