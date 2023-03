TeamViewer Prijsverhoging - Bespaar 50% door te kiezen voor Splashtop

*Update 15-02-23: In meerdere landen heeft TeamViewer de prijs voor het instap Remote Access-abonnement meer dan verdrievoudigd waardoor het nu €13.90 per maand kost (voorheen $6,95 per maand). Splashtop Business Access begint nog steeds bij slechts €4.58 per maand en is nu een nog betere keuze dan TeamViewer.

TeamViewer heeft de prijzen van hun commerciële licenties verhoogd. Nu kost een individueel TeamViewer Business abonnement je $ 610,80 per jaar*. Aan de andere kant begint Splashtop Business Access Pro bij $99 per jaar. Door Splashtop te nemen in plaats van TeamViewer, bespaar je elk jaar 50% of meer op je licentiekosten.

Ook begint het TeamViewer Multi-User-abonnement (Premium-licentie) nu bij $1.234,80 per jaar. Daarnaast betaalt u $814,80 per jaar extra om meer kanalen toe te voegen, en nog eens $418,80 extra per jaar om mobiele apparaten op afstand te kunnen ondersteunen. Vergelijk dat eens met Splashtop SOS, dat begint bij $199 per jaar, inclusief support voor mobiele apparaten. U kunt elk jaar duizenden Euro's besparen met Splashtop.

De TeamViewer Corporate License begint bij $2.482 per jaar, en dat is exclusief de extra $1.256,40 per jaar die je moet betalen om op afstand toegang te krijgen tot iOS en Android apparaten, of de extra $814,80 per jaar die je moet betalen om kanalen toe te voegen als drie niet genoeg is.

Bekijk de volledige prijsvergelijking tussen Splashtop en TeamViewer. En kom meer te weten over waarom Splashtop het beste TeamViewer-alternatiefis.

Betaal niet voor een duur TeamViewer plan - Neem Splashtop!

Kies voor Splashtop met een snelle, veilige en betrouwbare oplossing voor remote access tegen de beste prijs! U profiteert van snelle externe verbindingen op uw devices en krijgt alle topmogelijkheden die u nodig hebt om productief te zijn als u op afstand werkt.

Bovendien krijgt u een oplossing die is gemaakt voor uw specifieke gebruikssituatie. Lees meer over waarom Splashtop het beste TeamViewer-alternatief is en ontdek de juiste Splashtop-oplossing voor u! U kunt nu ook een gratis proefperiode starten om Splashtop zelf te proberen! Geen creditcard of verplichting vereist om een gratis proefperiode te starten.

Gratis proefperiode

Heb je al een TeamViewer licentie? Bespaar gegarandeerd 50% als je overstapt naar Splashtop

U hoeft niet te wachten tot uw huidige abonnement afloopt. Vul het early start formulier in zodat u nu zonder extra kosten aan de slag kunt met Splashtop!

“Ik zit al 20 jaar in de IT en herken een goed product als ik het zie. [Splashtop] is geweldig en superbetrouwbaar. Na TeamViewer gebruikt te hebben is dit programma echt een verademing. Het is ook nog eens redelijk geprijsd in vergelijking met TeamViewer, dat veel te veel vraagt, zelfs je eerste kind. Ik ben dol op het product en heb het aanbevolen aan anderen die ik ken in de branche." - Stuart Livingston, Nu Wave Backup

Verwante content