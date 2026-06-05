TeamViewer Prijsverhoging - Bespaar 50% door te kiezen voor Splashtop

TeamViewer heeft de prijzen van hun commerciële licenties verhoogd.
TeamViewer staat al lang bekend om een van de grootste pijnpunten voor bedrijven: de kosten. Door de jaren heen heeft TeamViewer herhaaldelijk de prijs van zijn commerciële licenties verhoogd, waardoor het een van de duurste oplossingen op de markt is geworden. Naast het basisabonnement zorgen extra kosten voor functies zoals endpoint monitoring, patchbeheer of integraties ervoor dat de totale kosten snel oplopen. Dit gebrek aan transparante prijzen laat veel klanten verrast achter door hoeveel ze uiteindelijk betalen.
Daarentegen biedt Splashtop een eenvoudig, voorspelbaar prijsmodel dat remote access en IT-beheer betaalbaar maakt zonder verborgen extra's. Of je nu een IT-team, MSP of onderneming bent, Splashtop levert hoogwaardige remote access en geavanceerde mogelijkheden zoals endpointbeheer, patchautomatisering en beveiligingsintegraties tegen een fractie van de kosten van TeamViewer. Vergeleken met andere concurrenten blijft de licentie van TeamViewer aan de hogere kant, wat bedrijven vaak dwingt om te heroverwegen of ze echt waarde krijgen voor de premium prijs.
TeamViewer Verhoogde Prijs
Nu kost een individuele TeamViewer Business-abonnement je € 418,80 per jaar. Aan de andere kant begint Splashtop Remote Access Pro bij € 90 per jaar. Door Splashtop in plaats van TeamViewer te gebruiken, bespaar je 50% of meer op je licentiekosten per jaar.
Evenzo begint het TeamViewer Multi-User plan (Premium Licentie) nu vanaf € 886,80 per jaar. Bovendien moet je een extra € 550,80 per jaar betalen om meer kanalen toe te voegen, en nog eens € 298,80 per jaar om mobiele apparaten op afstand te kunnen ondersteunen. Vergelijk dat met Splashtop Remote Support, dat begint bij € 244 per jaar en ondersteuning voor mobiele apparaten omvat. Je kunt elk jaar duizenden besparen met Splashtop.
De TeamViewer Corporate-licentie begint bij € 1.894,80 per jaar, en dat is exclusief de extra € 896,40 per jaar die u moet betalen voor remote access op iOS- en Android-apparaten, of de extra € 550,80 per jaar die u betaalt om kanalen toe te voegen als drie te weinig is.
Bekijk de volledige prijsvergelijking tussen Splashtop en TeamViewer. En kom meer te weten over waarom Splashtop het beste TeamViewer-alternatiefis.
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Kies voor Splashtop met een snelle, veilige en betrouwbare oplossing voor remote access tegen de beste prijs! U profiteert van snelle externe verbindingen op uw devices en krijgt alle topmogelijkheden die u nodig hebt om productief te zijn als u op afstand werkt.
Bovendien krijgt u een oplossing die is gemaakt voor uw specifieke gebruikssituatie. Lees meer over waarom Splashtop het beste TeamViewer-alternatief is en ontdek de juiste Splashtop-oplossing voor u! U kunt nu ook een gratis proefperiode starten om Splashtop zelf te proberen! Geen creditcard of verplichting vereist om een gratis proefperiode te starten.
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“Ik zit al 20 jaar in de IT en herken een goed product als ik het zie. [Splashtop] is geweldig en superbetrouwbaar. Na TeamViewer gebruikt te hebben is dit programma echt een verademing. Het is ook nog eens redelijk geprijsd in vergelijking met TeamViewer, dat veel te veel vraagt, zelfs je eerste kind. Ik ben dol op het product en heb het aanbevolen aan anderen die ik ken in de branche." - Stuart Livingston, Nu Wave Backup
Snelle stappen om van TeamViewer naar Splashtop te migreren
Overschakelen van TeamViewer naar Splashtop is eenvoudig. Volg deze stappen om een soepele overgang te garanderen:
Kies je Splashtop-plan: Kies uit Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, of Splashtop Enterprise afhankelijk van je behoeften. Elk plan biedt transparante, betaalbare prijzen zonder verborgen extra's.
Maak je Splashtop-account aan: Meld je aan voor een gratis proefperiode of koop je abonnement direct op de Splashtop-website.
Installeer de Splashtop Streamer: Implementeer de Splashtop Streamer op de computers en servers die je wilt benaderen. Bulk implementatie-opties zijn beschikbaar voor IT-teams en MSPs.
Installeer de Splashtop Business App: Installeer de Splashtop Business app op je lokale apparaat (Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook) om verbinding te maken met je externe systemen.
Configureer Gebruikers en Machtigingen: Gebruik Splashtop’s admin console om teamleden uit te nodigen, rollen toe te wijzen en toegangsmachtigingen in te stellen.
Start Remote Sessions: Start veilige, hoogwaardige externe verbindingen met functies zoals bestandsoverdracht, ondersteuning voor meerdere monitoren en extern printen tegen een fractie van de kosten van TeamViewer.