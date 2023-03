Hoe beveiligde toegang op afstand instellen & Ondersteuning op afstand

Hier zijn de manieren waarop je ervoor kunt zorgen dat je bedrijf veilig is als je software voor toegang op afstand gebruikt. Lees wat Splashtop doet om veilige toegang op afstand te helpen garanderen.

Een veilige oplossing voor toegang op afstand en het volgen van best practices om te zorgen dat je gegevens veilig zijn, is van vitaal belang. Omdat toegang op afstand toegang tot een bedrijfsapparaat mogelijk maakt vanaf elke plek ter wereld via het openbare internet, is beveiliging een belangrijke overweging.

Plus, als je toegang op afstand gebruikt om ondersteuning te bieden aan de computers en apparaten van je klanten, dan kun je mogelijk ook de gegevens van je klanten in gevaar brengen wanneer zich een beveiligingsprobleem voordoet. Dit kan onherstelbare schade toebrengen aan je reputatie en je bedrijf.

Er zijn twee manieren om ervoor te zorgen dat je de best practices voor het beveiligen van toegang op afstand volgt.

Zorg ervoor dat je leverancier van toegang op afstand eersteklas beveiligingsnormen/functies heeft. Gebruik de beveiligingsfuncties op de juiste manier en bepaal een beleid dat je gebruikers moeten volgen bij het gebruik van toegang op afstand.

Lees hieronder hoe je er zeker van kunt zijn dat je software voor toegang op afstand veilig is, en wat je kunt doen om je gegevens proactief veilig te houden.

Welke software voor toegang op afstand is het veiligst?

Niet alle externe desktop- oplossingen zijn gelijk als het gaat om beveiliging. Er zijn er zelfs enkele die u ten koste van alles moet vermijden, en andere die de gouden standaard zijn in beveiliging op afstand (zoals Splashtop).

Kijk bij aanbieders van software voor toegang op afstand wat ze doen om hun infrastructuur veilig te houden, en welke beveiligingsmogelijkheden ze hun gebruikers bieden.

Het is van groot belang dat aanbieders van toegang op afstand hun infrastructuur veilig houden. Zo niet, dan kunnen de gebruikers van het bedrijf voor toegang op afstand en de eigen klanten van de gebruikers in gevaar komen!

Dit maakt aanbieders van externe toegang een populair doelwit van cyberaanvallen. Zo werd er recentelijk een misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid van LogMeIn's LastPass. In 2016 overspoelden TeamViewer-gebruikers internetfora met klachten dat hun accounts waren gehackt. Ook in 2016 moesten GoToMyPC-gebruikers hun wachtwoord opnieuw instellen nadat het bedrijf had gezegd dat het het doelwit was van een 'aanval voor hergebruik van wachtwoorden'.

Wat functies betreft, bieden veel externe desktop-oplossingen beveiligingsfuncties die u kunt gebruiken om uw account veilig te houden en om te helpen bij het afdwingen van beleid dat de gegevens van uw bedrijf veilig houdt.

Is Splashtop veilig?

Ja, de remote access en remote supportoplossingen van Splashtop zijn zeer veilig. Alle verbindingen zijn beveiligd met TLS en 256-bit AES-encryptie. Splashtop wordt geleverd met de beste securityfuncties, waaronder apparaatverificatie en tweestapsverificatie. Bovendien biedt de geavanceerde infrastructuur van Splashtop een veilige computeromgeving met geavanceerde inbraakpreventie en firewalls op meerdere lagen.

Splashtop biedt ook oplossingen op locatie, Enterprise en Enterprise Ondersteuning op Afstand,voor degenen die Splashtop op hun eigen servers willen hosten voor extra bescherming. Met Enterprise- en Enterprise Ondersteuning op Afstand u Splashtopintegreren met Active Directory.

Ten slotte helpt de beveiliging voor externe toegang ook organisaties die actief zijn in industrieën met strenge regelgeving en standaarden (HIPAA, GDPR, PCI en meer). Meer informatie over de overeenkomsten en naleving van Splashtop.

Lees meer over Splashtop-beveiliging op afstand.

Hoe stel ik beveiligde toegang op afstand in?

Maak een beveiligingsbeleid voor uw organisatie waarin is opgenomen welk toegangsniveau bepaalde groepen of werknemers hebben en welk niveau van accountverificatie u wilt inschakelen of afdwingen. Dit zijn de beveiligingsfuncties die u in Splashtop kunt inschakelen:

Bij het maken van deployment packages in de Splashtop Console kun je deze in- of uitschakelen: Windows of Mac login bij verbinding op afstand Toestemming vragen om verbinding te maken met de computer van de gebruiker Automatisch leegmaken van het afstandsscherm bij aansluiting Computer op afstand automatisch vergrendelen als de verbinding wordt verbroken Vergrendel het toetsenbord en de muis van de computer op afstand tijdens een sessie Vergrendel de streamerinstellingen met Splashtop admin credentials

In je Splashtop Accountinstellingen kun je Tweestapsverificatie inschakelen

In je Splashtop Account Teaminstellingen kun je de volgende functies in- of uitschakelen: In-sessie bestandsoverdracht Bestandsoverdracht buiten de sessie Afdrukken vanop afstand Tekst kopiëren/plakken Wekken op afstand Op afstand opnieuw opstarten Out-of-session chat Sessie-opname Gelijktijdige sessies op afstand Commando op Afstand Groepsspecifieke beheerdersrollen Secundaire gebruiker toegang tot beheer tab in de Splashtop Console Secondaire gebruiker toestemming om groepen te zien Laat secundaire gebruikers apparaten vertrouwen tijdens verificatie in twee stappen Vereisen dat admins tweestapsverificatie gebruiken Secundaire gebruikers verplichten tweestapsverificatie te gebruiken Aanpassen wie e-mails voor apparaatverificatie ontvangt



Zoals je ziet, heb je veel opties waarmee je een veilig beleid voor toegang op afstand voor je team kunt instellen.

Zorg er bij het instellen van je gebruikers en apparaten voor dat je ze op de juiste manier groepeert en geef je gebruikers alleen toegang tot de computers waartoe ze toegang moeten hebben.

Nog een belangrijke tip: Nadat een apparaat is geverifieerd onder jouw account, krijgt het toegang tot de apparaten waarmee het toestemming heeft om verbinding te maken. Als dat apparaat niet meer in gebruik is, of verloren is gegaan, zorg er dan voor dat je dat apparaat van je account verwijdert.

Welk beleid je ook opstelt, zorg ervoor dat het duidelijk omschreven en toegankelijk is voor al je gebruikers.

Meer informatie over Splashtop

Splashtop biedt betrouwbare, snelle en veilige externe desktop-oplossingen voor de beste prijs. Lees meer over de oplossingen van Splashtop en probeer ze gratis uit.

Splashtop Business Access: voor zakelijke professionals en kleine teams die op afstand toegang willen tot hun computers. MEER INFORMATIE | GRATIS TRIAL

Splashtop Remote Support: voor MSPs en IT-teams die zonder toezicht op afstand toegang willen tot de computers van hun gebruikers om ondersteuning op afstand te bieden. MEER INFORMATIE | GRATIS TRIAL

Splashtop SOS: voor IT-, support- en helpdeskteams die behoefte hebben aan een bezochte, snelle supportoplossing om on-demand ondersteuning op afstand te bieden aan de apparaten van hun gebruikers. MEER INFORMATIE | GRATIS TRIAL

Bekijk alle Splashtop oplossingen