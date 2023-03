Waarom Splashtop het beste alternatief is voor Back To My Mac

Nu Apple de ondersteuning van Back to My Mac beëindigt, moet je ervoor zorgen dat je de beste vervangende software krijgt voor bestandsoverdracht en externe toegang tot je Mac. Dit zijn de redenen waarom Splashtop de beste Back to My Mac-vervanging is en hoe u in een mum van tijd aan de slag kunt.

Terug naar mijn Mac, uitgebracht in 2007, was een gratis functie waarmee een persoonlijke gebruiker een netwerk van zijn eigen Mac-computers kon opzetten waartoe hij op afstand toegang zou hebben. Zolang elke Mac-computer hetzelfde iCloud-account gebruikte, zou de gebruiker op afstand toegang hebben tot een van zijn Macs vanaf een andere en de controle overnemen. Ze kunnen ook bestanden overzetten tussen Macs.

Echter, met Apple's release van macOS Mojave in aantocht, waren Mac-gebruikers verrast om onlangs te horen dat Back to My Mac niet langer beschikbaar zal zijn, waardoor gebruikers gedwongen worden een andere manier te vinden om op afstand toegang te krijgen tot hun Mac-computers.

Als je op zoek bent naar een Back to My Mac-vervanging, sluit je dan aan bij de 30 miljoen andere mensen over de hele wereld die Splashtop gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot hun Macs (en ook Windows-computers)!

Waarom u Splashtop zou moeten kiezen om Terug naar mijn Mac te vervangen

Als u snelle toegang op afstand, bestandsoverdrachtmogelijkheden wilt en geen fortuin wilt uitgeven, dan is Splashtop Business-toegang uw beste keuze. Splashtop is hoog gewaardeerd en goedkoper dan andere producten voor externe toegang. Dit zijn de redenen waarom u Splashtop vandaag zou moeten proberen:

Je hebt de snelste, meest betrouwbare tool voor externe toegang

Splashtop wordt aangedreven door een bekroonde engine voor externe toegang waarmee u in realtime snelle verbindingen met HD-kwaliteit en geluid krijgt. Bij het vergelijken van iTunes-recensies tussen Splashtop Business en Apple Externe Desktop, heeft Splashtop veel betere recensies verdiend.

U kunt meer doen dan alleen bestanden overzetten. Print op afstand, chat, deel uw scherm via een weblink en meer

Splashtop biedt u meer functies dan alleen toegang op afstand en bestandsoverdracht. Met extra productiviteitsfuncties kunt u elke taak met gemak voltooien.

Niet alleen voor Macs. U hebt toegang tot uw Windows- en Mac-computers vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat

Wil je toegang tot je Mac, maar heb je alleen je smartphone of tablet bij je? Geen probleem! Met Splashtop hebt u toegang tot uw Windows- en Mac-computers vanaf een onbeperkt aantal andere computer-, tablet- of smartphoneapparaten.

U krijgt de beste prijs met volledige functie voor toegang op afstand

Splashtop Business Access begint bij slechts €4.58 per maand. Vergeleken met andere remote accessproducten met dezelfde topfuncties, kost Splashtop tot 80% minder!

Je kunt het 14 dagen gratis proberen

Weet u niet zeker of Splashtop geschikt voor u is? Probeer het dan eens met onze gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcards en geen verplichtingen! Krijg een week lang volledige toegang tot Splashtop Business Access Pro om te ervaren waarom 30 miljoen anderen het vandaag al gebruiken.

