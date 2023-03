Een mobiel apparaat bedienen vanaf een pc

Splashtop is veilig – Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS (inclusief TLS 1.2) en 256-bit AES-codering. Geavanceerde securityfuncties, waaronder apparaatverificatie en tweefactorauthenticatie, zijn opgenomen in Splashtop.

Splashtop is gebruiksvriendelijk voor technici en eindgebruikers - Splashtop is intuïtief, gebruiksvriendelijk en biedt performance in HD-kwaliteit. U kunt eenvoudig elk mobiel apparaat vanaf uw pc op afstand bedienen.