Een mobiel apparaat bedienen vanaf een pc

Leer hoe u met Splashtop vanaf een pc op afstand toegang kunt krijgen tot mobiele apparaten, waaronder tablets, smartphones, rugged devices, IoT en meer.
Kan ik een mobiel apparaat vanaf een pc bedienen?
Ja, dat kan! Met de oplossingen voor remote support van Splashtop kunt u uw pc gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot mobiele Windows-, Android- en iOS-devices. U kunt ook op afstand mobiele Windows- en Android-devices vanaf uw pc bedienen.
Dat is ideaal voor IT-support en helpdeskmedewerkers. Met Splashtop kunt u hands-on support bieden aan mobiele apparaten zonder dat u ze voor u heeft. Gebruik gewoon uw pc om snel verbinding te maken met het mobiele apparaat en gebruik vervolgens de interface van uw pc om het mobiele apparaat in realtime te bedienen.
Hoe u een mobiel apparaat vanaf pc kunt bedienen met Splashtop
Met Splashtop heeft u toegang tot mobiele apparaten via onbeheerde en beheerde remote sessies.
Onbeheerd betekent dat u op elk gewenst moment toegang heeft tot het mobiele apparaat, zonder dat een eindgebruiker op het apparaat de externe verbinding hoeft te starten. Dit is ideaal om elk moment toegang te kunnen krijgen tot uw beheerde mobiele apparaten voor onderhoud en support.
Attended is ideaal voor helpdesk- en break-fix-diensten. Telkens wanneer een eindgebruiker ondersteuning nodig heeft, kun je op afstand toegang tot hun mobiele apparaat krijgen om ondersteuning te bieden. Splashtop attended access werkt voor elk apparaat, niet alleen de apparaten die je beheert. Dit betekent dat je ook de persoonlijke apparaten van je gebruikers kunt ondersteunen.
Hoe dan ook, zodra u een externe verbinding tot stand heeft gebracht, ziet u het scherm van het mobiele apparaat op uw pc. U kunt uw eigen toetsenbord en muis gebruiken om het mobiele apparaat te bedienen en elke gewenste taak uitvoeren.
Waarom u Splashtop zou moeten proberen
Er zijn veel redenen waarom Splashtop een van de beste remote access-oplossingen is, vooral voor remote access tot mobiele apparaten vanaf een pc. Dit zijn enkele:
Splashtop is veilig – Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS (inclusief TLS 1.2) en 256-bit AES-codering. Geavanceerde securityfuncties, waaronder apparaatverificatie en tweefactorauthenticatie, zijn opgenomen in Splashtop.
Splashtop is gebruiksvriendelijk voor technici en eindgebruikers - Splashtop is intuïtief, gebruiksvriendelijk en biedt performance in HD-kwaliteit. U kunt eenvoudig elk mobiel apparaat vanaf uw pc op afstand bedienen.
Splashtop is eenvoudig te beheren: al uw apparaten, gebruikers en beveiligingsinstellingen zijn eenvoudig te beheren vanuit de Splashtop-webconsole.
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Splashtop is gratis te proberen (geen creditcard of verplichting vereist). Ga nu aan de slag met Splashtop Remote Support en ervaar zelf waarom IT-professionals van Splashtop houden.
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