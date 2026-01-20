LogMeIn Pro-prijsvergelijking

LogMeIn Pro wordt al lang gebruikt als tool om remote access tot computers vanaf een ander apparaat mogelijk te maken. Dit is ideaal voor werken op afstand, omdat u overal toegang heeft tot uw computer.
Maar is de hoge prijs van LogMeIn Pro het ook waard? Als we kijken naar de hoge kosten in combinatie met prestaties en functies, is het antwoord nee. Er zijn betere remote desktoptools beschikbaar voor een fractie van de kosten van LogMeIn Pro.
Splashtop Remote Access Pro is een veel betere remote desktopoplossing en kan u aan abonnementskosten meer dan 70% besparen in vergelijking met LogMeIn Pro! Laten we eens kijken hoe de prijs van Splashtop zich verhoudt tot die van LogMeIn Pro.
Hoeveel kost LogMeIn Pro
LogMeIn Pro begint bij € 349,99 per jaar voor toegang tot twee computers (LogMeIn toont prijzen per maand op hun website, maar er wordt jaarlijks gefactureerd). Dat is een heel hoog prijskaartje voor slechts minimale toegang. In vergelijking daarmee begint Splashtop Remote Access Pro bij € 90 per jaar en kunt u tot 10 computers benaderen - en u bespaart ook nog eens meer dan 70% op uw licentiekosten in vergelijking met LogMeIn!
De hoge prijs van LogMeIn Pro maakt het voor veel particulieren en kleine bedrijven onbetaalbaar. Bovendien heeft LogMeIn een ongelukkige geschiedenis van prijsverhogingen van het LogMeIn Pro-pakket, waardoor het voor klanten nog duurder werd om hun abonnement te verlengen.
Is LogMeIn Pro de prijs waard?
U zou kunnen veronderstellen dat LogMeIn Pro met een prijskaartje dat meer dan 70% hoger is dan Splashtop meer mogelijkheden heeft dan Splashtop Remote Access Pro. Splashtop heeft echter meer functies die u helpen productief te zijn terwijl u op afstand werkt. Kortom, LogMeIn Pro is de prijs niet waard.
Splashtop Remote Access Pro wordt geleverd met de functies die u verwacht in een remote accessoplossing, zoals bestandsoverdracht, printen op afstand, chatten, herstarten op afstand, op afstand wakker worden via LAN, ondersteuning voor meerdere schermen en meer.
Bovendien heeft Splashtop Remote Access Pro de volgende functies die niet te vinden zijn in LogMeIn Pro:
Platformoverschrijdende bestandsoverdracht (drag-and-drop)
Ondersteuning voor meerdere monitoren (voor Windows en Mac)
De mogelijkheid voor twee gebruikers om tegelijkertijd verbinding te maken met één computer
Bekijk de volledige functievergelijking om te zien waarom Splashtop Remote Access Pro het beste LogMeIn Pro alternatief is.
Ontdek een voordelig alternatief voor LogMeIn Pro met Splashtop
Als u op zoek bent naar een hoogwaardige remote accessoplossing met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, dan is Splashtop het perfecte alternatief voor LogMeIn Pro. Splashtop biedt alle essentiële functies die u nodig heeft, zoals HD-streaming, ondersteuning voor meerdere monitoren, afdrukken op afstand en bestandsoverdracht, maar tegen een veel betaalbaardere prijs. Met Splashtop kunt u aanzienlijk besparen op abonnementskosten zonder in te leveren op prestaties of security. Of u nu een particulier of een bedrijf bent, de flexibele prijzen van Splashtop maken het een slimme en voordelige keuze voor uw behoeften aan remote access.
LogMeIn Pro Prijzen vergeleken met die van Splashtop Remote Access Pro
LogMeIn Pro prijs (per jaar): € 349,99
Splashtop Remote Access Pro prijs (per jaar) € 90
Bij het evalueren van remote accessoplossingen zijn kosten een belangrijke factor, vooral voor bedrijven die de waarde willen maximaliseren zonder te veel geld uit te geven. LogMeIn Pro staat bekend om zijn hoge prijzen, vooral als het aantal gebruikers of apparaten toeneemt. De vanafprijzen van LogMeIn Pro zijn aanzienlijk hoger dan die van Splashtop Remote Access Pro, waardoor het een dure optie is voor mensen die meerdere verbindingen nodig hebben.
Splashtop Remote Access Pro heeft veel scherpere prijzen. Met Splashtop heeft u toegang tot maximaal 10 computers per gebruiker voor een fractie van de kosten van LogMeIn Pro, waardoor het een ideale keuze is voor bedrijven en particulieren die betrouwbare remote access nodig hebben zonder de financiële lasten. Bovendien doet Splashtop, ondanks de lagere kosten, geen concessies aan de functies. High-definition streaming, ondersteuning voor meerdere monitoren, bestandsoverdracht en afdrukken op afstand zijn allemaal gewoon inbegrepen in het abonnement.
De besparingen met Splashtop kunnen na verloop van tijd aanzienlijk zijn, vooral voor bedrijven die meerdere externe verbindingen beheren. Deze besparingen kunnen vervolgens worden toegewezen aan andere kritieke delen van uw bedrijf, waardoor Splashtop niet alleen een beter betaalbare optie is, maar ook een slimmere investering voor lange-termijn remote access.
Samenvattend, als u LogMeIn Pro en Splashtop Remote Access Pro vergelijkt, komt Splashtop naar voren als de goedkopere oplossing, die hetzelfde niveau van kwaliteit en beveiliging biedt tegen een aanzienlijk lagere prijs.
Stap voor stap omschakelen van LogMeIn naar Splashtop
Overstappen van LogMeIn naar Splashtop is een eenvoudig proces dat in slechts een paar stappen kan worden voltooid. Dit zorgt voor een soepele overgang en een minimale verstoring van uw workflow.
Stap 1: Evalueer uw behoeften
Bepaal het aantal apparaten en gebruikers waarvoor remote access nodig is. Bekijk de abonnementen van Splashtop en kies wat beste bij uw behoeften past, zoals bijvoorbeeld Splashtop Remote Access Pro voor teams of individuen.
Stap 2: Aanmelden bij Splashtop
Ga naar de website van Splashtop en meld u aan voor het abonnement dat bij uw wensen past. Splashtop biedt een gratis proefversie, zodat u de functies kunt testen voordat u zich eraan verbindt.
Stap 3: Installeer Splashtop Streamer op uw apparaten
Download en installeer de Splashtop Streamer op de computers die u op afstand wilt benaderen. Deze software maakt externe verbindingen mogelijk en moet op elke hostmachine worden geïnstalleerd.
Stap 4: Installeer de Splashtop Business App op uw toegangsapparaten
Download en installeer de Splashtop Business app op de apparaten waarmee u op afstand verbinding maakt. Met deze app kunt u uw remote sessies naadloos beheren en controleren.
Stap 5: Instellen en testen
Meld u aan bij de Splashtop app met uw accountgegevens en maak verbinding met uw hostapparaten. Test de verbinding om er zeker van te zijn dat alles soepel werkt. Configureer eventuele aanvullende instellingen, zoals ondersteuning voor meerdere monitoren of opties voor bestandsoverdracht.
Stap 6: LogMeIn abonnement opzeggen
Als u tevreden bent met Splashtop en alles is goed ingesteld, zeg dan uw LogMeIn abonnement op om overlappende kosten te voorkomen. De kosteneffectiviteit van Splashtop wordt duidelijk als u aanzienlijk bespaart ten opzichte van uw vorige abonnement.
Stap 7: Ontdek de functies van Splashtop
Profiteer van de uitgebreide functies die Splashtop biedt, zoals afdrukken op afstand, opnemen van sessies en verbeterde securityopties. Deze functies zorgen ervoor dat u het meeste uit uw nieuwe remote accessoplossing haalt.
Door deze stappen te volgen, kunt u eenvoudig overstappen van LogMeIn naar Splashtop en genieten van een meer kosteneffectieve en functierijke remote accessoplossing.
Probeer Splashtop Remote Access Pro gratis uit
U krijgt een beter presterend remote desktopplatform, met de beste functies en toonaangevende beveiliging wanneer u Splashtop kiest in plaats van LogMeIn Pro. En zoals we hebben aangegeven, bespaart u meer dan 70% op uw licentiekosten in vergelijking met LogMeIn Pro!
Benieuwd naar wat gebruikers te zeggen hebben? Gebruikers van TrustRadius hebben Splashtop beter beoordeeld dan LogMeIn Pro. Splashtop scoort hoger voor het leveren van een betere gebruikerservaring, gebruiksgemak en betere klantenservice.
Begin vandaag nog met een gratis proefperiode van Splashtop Remote Access Pro, zodat u zelf kunt zien waarom dit de betere remote accesstool is en profiteer van een besparing van meer dan 70% op uw abonnement in vergelijking met LogMeIn Pro!