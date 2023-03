LogMeIn Pro-prijsvergelijking

LogMeIn Pro wordt al lang gebruikt als tool om remote access tot computers vanaf een ander apparaat mogelijk te maken. Dit is ideaal voor werken op afstand, omdat u overal toegang heeft tot uw computer.

Maar is de hoge prijs van LogMeIn Pro het ook waard? Als we kijken naar de hoge kosten in combinatie met prestaties en functies, is het antwoord nee. Er zijn betere remote desktoptools beschikbaar voor een fractie van de kosten van LogMeIn Pro.

Splashtop Business Access Pro is een betere remote desktop-oplossing en kan u meer dan 70% besparen op uw abonnementskosten in vergelijking met LogMeIn Pro! Laten we eens kijken hoe de prijs van Splashtop zich verhoudt tot die van LogMeIn Pro.

Wat kost LogMeIn Pro?

LogMeIn Pro begint bij €349.99 per jaar en geeft slechts toegang tot twee computers (LogMeIn geeft prijzen per maand weer op hun website, maar er wordt jaarlijks gefactureerd). Dat is een hoog prijskaartje voor weinig toegang. In vergelijking daarmee, begint Splashtop Business Access Pro bij €90 per jaar en geeft u toegang tot maximaal 10 computers - waardoor u meer dan 70% bespaart op uw abonnementskosten in vergelijking met LogMeIn!

De hoge prijs van LogMeIn Pro maakt het voor veel particulieren en kleine bedrijven onbetaalbaar. Bovendien heeft LogMeIn een ongelukkige geschiedenis van prijsverhogingen van het LogMeIn Pro-pakket, waardoor het voor klanten nog duurder werd om hun abonnement te verlengen.

Is LogMeIn Pro de prijs waard?

U zou kunnen denken dat een 70% hogere prijs betekent dat LogMeIn Pro meer functies heeft dan Splashtop Business Access Pro. Integendeel, Splashtop wordt geleverd met meer functies die u helpen productief te zijn wanneer u op afstand werkt. Kortom, LogMeIn Pro is de prijs niet waard.

Splashtop Business Access Pro wordt geleverd met de topfuncties die u mag verwachten van een remote accessoplossing, zoals bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, chatten, opnieuw opstarten op afstand, wake-on-LAN op afstand, ondersteuning voor meerdere monitoren en meer.

Bovendien wordt Splashtop Business Access Pro geleverd met de volgende functies die niet in LogMeIn Pro te vinden zijn:

Platformoverschrijdende bestandsoverdracht (drag-and-drop)

Ondersteuning voor meerdere monitoren (voor Windows en Mac)

De mogelijkheid voor twee gebruikers om tegelijkertijd verbinding te maken met één computer

Bekijk de volledige functievergelijking om te zien waarom Splashtop Business Access Pro het beste LogMeIn Pro-alternatiefis.

Probeer Splashtop Business Access Pro gratis

U krijgt een beter presterend remote desktopplatform, met de beste functies en toonaangevende beveiliging wanneer u Splashtop kiest in plaats van LogMeIn Pro. En zoals we hebben aangegeven, bespaart u meer dan 70% op uw licentiekosten in vergelijking met LogMeIn Pro!

Benieuwd naar wat gebruikers te zeggen hebben? Gebruikers van TrustRadius hebben Splashtop beter beoordeeld dan LogMeIn Pro. Splashtop scoort hoger voor het leveren van een betere gebruikerservaring, gebruiksgemak en betere klantenservice.

Ga vandaag nog aan de slag met een gratis proefperiode van Splashtop Business Access Pro, zodat u zelf kunt zien waarom dit de betere remote accesstool is - en bespaar meer dan 70% op uw abonnement in vergelijking met LogMeIn Pro!

Gratis proefperiode

Verwante content