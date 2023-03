Splashtop SOS

Ad hoc support is zo eenvoudig als een 9-cijferige sessiecode. Wanneer u mensen moet ondersteunen op welk apparaat dan ook, hoeven ze alleen de SOS-app te starten en u hun code te geven. Krijg op afstand toegang tot en controle over Windows, Mac en Android apparaten zoals Samsung, LG en Lenovo en andere Android 8.0+ apparaten zoals Google Pixel, OnePlus, HTC, Huawei, OPPO, Sony en ZTE. iOS (11 of later) en Android (5 of later) telefoons en tablets ondersteunen view-only supportsessies.