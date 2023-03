Snelheid is belangrijk bij remote access en support

Snelheid en performance zijn cruciale componenten geworden voor succesvol verspreid werk. Werknemers moeten dezelfde technologie-ervaring hebben, waar ze ook werken, op welk apparaat ze ook werken, net als op kantoor. Daarom zijn snelheid en performance cruciaal voor remote access en supportoplossingen.

Er zijn twee aspecten om met succes verspreide werkplekken te realiseren met zowel goede performance als snelheid.

IT-teams moeten realtime remote support bieden aan studenten, medewerkers, freelancers of partners. Werknemers die met een verscheidenheid aan content en apps op meerdere apparaten werken, hebben zeer efficiënte remote access nodig.

Werk op afstand alsof u er echt bent met remote access en support

Met remote access hebben gebruikers toegang tot hun externe werkcomputers zodat ze kunnen werken met een breed scala aan apps, content, services, enz. Deze kunnen ook de performance vertragen. Dat kan komen doordat de content in hoge resolutie is, of door complexe software zoals videoproductie en CAD-tools (computer-aided design), plug-ins en gespecialiseerde apps die in meerdere systemen kunnen worden geïntegreerd.

Om uw gebruikers een remote ervaring te bieden die gelijk is aan hun ervaring op locatie, moet uw remote access-oplossing consequent app- en contentzaken coderen, verzenden, decoderen en synchroniseren. Dit alles terwijl packetloss, screen refreshtijden en latency worden geminimaliseerd.

De behoefte aan hoogwaardige remote access strekt zich uit over verschillende sectoren. U kunt dat zien in deze veelvoorkomende use cases:

Productontwerpers die 3D CAD-modellen bewerken op hi-res 4K-schermen

Studenten of professionele filmeditors die op afstand werken op werkcomputers met postproductiesoftware

Patiënten en zorgverleners die tegelijkertijd vanaf verschillende locaties toegang hebben tot hetzelfde computerscherm

Elke branche met remote processen voor samenwerking en werk

In alle scenario's vormt de performance het hart van een productieve remote ervaring.

Voldoe aan de vraag naar snelheid en onmiddellijke resultaten met remote support

Uw gebruikers snelle remote access geven is slechts het halve werk. Wanneer ze plotseling met een probleem met hun hardware of software worden geconfronteerd, willen ze direct hulp. Uw servicedesk moet dag en nacht in realtime kunnen reageren.

Studenten en professionals gebruiken een breed scala aan apparaten. Volgens Gartner moet uw servicedesk rekening houden met het feit dat externe gebruikers ondersteuning nodig hebben voor soms wel vier verschillende apparaten per persoon. Om hen te ondersteunen, moeten uw remote supportmedewerkers services leveren via verbindingen met desktops, laptops, mobiele apparaten (iOS, Android) en zelfs virtuele machines.

Ervaar hoogwaardige remote access en support met Splashtop

Splashtop heeft gehoor gegeven aan de roep om hoogwaardige remote access in combinatie met realtime, onmiddellijke remote support voor organisaties in alle sectoren. Onze meest uitgebreide oplossing, Splashtop Enterprise, is een enkele applicatie voor zowel remote access en support.

Het gebruiksgemak maakt het snel te implementeren en nog sneller te gebruiken. Met de onbeheerde computeraccess van Enterprise kunnen uw medewerkers en studenten gemakkelijk thuis werken en leren en kan uw IT-team computers op afstand beheren en ondersteuning bieden. Allemaal met één tool.

Snelheid is 'ingebakken' in meerdere aspecten van de remote accessfuncties van Splashtop Enterprise. Waaronder:

4K-streaming met maximaal 60 frames per seconde (fps)

iMac Pro Retina 5k streamen met lage latency

Verminderd CPU-gebruik biedt meer CPU-ruimte om software te verwerken

Verfijn de mogelijkheden binnen de Splashtop-instellingen voor optimale performance

Geoptimaliseerde coderings- en decoderingsengine om te profiteren van de nieuwste hardwareversnelling van AMD, Intel en NVIDIA

Krachtige remote access zorgt ervoor dat gebruikers consistent productief zijn bij het uitvoeren van taken zoals videobewerking, grafisch ontwerp, animatie, codering en nog veel meer. Bovendien kunnen ze rekenen op een lage latency en minimale vertraging. Met Splashtop hebben ze toegang tot hun werkcomputers, applicaties en gegevens, net zoals ze dat persoonlijk zouden hebben. Ze hebben zelfs toegang tot VM's die cloud-GPU's draaien voor high-performance cloud computing.

Remote support geoptimaliseerd voor snelheid

De remote support van Splashtop Enterprise is ook op verschillende fronten geoptimaliseerd voor snelheid. Elke gebruiker op elk apparaat kan via de Splashtop SOS-app direct remote support krijgen. De technicus genereert gewoon een supportlink en stuurt deze naar de eindgebruiker. De eindgebruiker volgt de link om de app te downloaden en te starten. Als dat is gebeurd, kan de technicus de remote sessie starten. Of iemand nu ondersteuning nodig heeft op een bedrijfs- of een persoonlijk apparaat, de realtime support van Splashtop werkt precies hetzelfde.

In het geval dat uw servicedesk-team een onvoorziene piek in supportverzoeken heeft, is Splashtop er voor u. Splashtop Enterprise fungeert gewoon als servicedesk-software door een wachtrijfunctie, technicusbeheer, escalatie op meerdere niveaus en zelfs samenwerking tussen meerdere technici te bieden. Gebruikers kunnen ook rechtstreeks vanuit de desktop app SOS Call een supportsessie aanvragen en binnen enkele minuten technische hulp krijgen.

Warner Bros. profiteert van hoge performance en snelle implementatie

Warner Bros. International Television Production (WBITVP) Nieuw-Zeeland moest redacteuren in staat stellen om op afstand gebruik te maken van hun Windows- en Mac-werkcomputers op kantoor, met behoud van productiviteit. Ze zaten met de handen in hun haar, omdat hun bestaande remote access-oplossing te traag was voor postproductiewerk.

Hun team had een oplossing nodig die gespecialiseerde software zoals AVID en activiteiten zoals geluids- en videobewerking, visuele effecten, audiomixen, kleurcorrectie en nasynchronisatie aankon. Na de overstap naar Splashtop konden de redacteuren van Warner Bros. hun productiviteit weer behouden bij het werken op afstand.

"Na het gebruik van Splashtop was de feedback van gebruikers dat de framerate veel beter was en dat ze een meer responsieve ervaring hadden. Onze redacteuren ervaren weinig tot geen vertraging, net alsof ze op kantoor werken.” – Mike Marsh, IT (Information Technology) Manager bij WBITVP Nieuw-Zeeland

Snelle implementatie van remote access maakt ook deel uit van de prestatievergelijking. Daarom was WBITVP zeer verheugd dat Splashtop binnen slechts 5 uur geïnstalleerd en operationeel was.

“Vanaf de eerste introductie tot het geven van toegang aan gebruikers, was ik erg onder de indruk van de eenvoudige maar veilige installatie. De snelle doorlooptijd zorgde ervoor dat onze workflows soepel konden doorgaan.” – Mike Marsh, IT (Information Technology) Manager bij WBITVP Nieuw-Zeeland

Ridley School District biedt de support op school ook aan leerlingen op afstand

Ridley School District is een groot cluster openbare basisscholen in de voorsteden in het zuidoosten van Delaware County, Pennsylvania in de Verenigde Staten. Ze hadden behoefte aan een remote supportproces dat sterk leek op het supportmodel op school. Er was een grote variatie in technologisch bewustzijn en vaardigheid onder de studenten.

Dit betekende dat het IT-team van Ridley School District een gebruiksvriendelijke supporttool nodig had. "Het is bijna onmogelijk om een kind te instrueren om handmatige resets uit te voeren en andere technische problemen op te lossen zonder het apparaat te zien", zegt Tracy Dilossi, systeembeheerder/technologiesupport bij Ridley School District.

Ridley's Director of Technology kocht drie Splashtop-licenties voor de afdeling voor remote support van studenten.

“Zonder Splashtop hadden we niet zoveel apparaten kunnen ondersteunen. Het zorgde ervoor dat onze supportsessies veel sneller verliepen. Het is van onschatbare waarde!” – Tracy Dilossi, systeembeheerder/technologiesupport bij Ridley School District

"Splashtop levert geweldige performance op zowel onze Macs als mobiele apparaten." – Tracy Dilossi, systeembeheerder/technologiesupport bij Ridley School District

Ga vandaag nog aan de slag met Splashtop Enterprise

Ga naar de Splashtop Enterprise-pagina voor meer informatie over alle mogelijkheden van Splashtop Enterprise voor hoogwaardige remote access en remote support. U kunt op de pagina zelfs een demo of gratis proefperiode regelen.

Plan een demo