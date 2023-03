Hoe Strobel Energy Group redde door LogMeIn Central te dumpen

Strobel Energy Group, een van de toonaangevende midstream EPC-bedrijven in de VS, is onlangs overgestapt van LogMeIn Central naar Splashtop Remote Support. De resultaten zijn binnen en de overstap heeft op meerdere niveaus een positief effect gehad.

In deze casestudy ontdekt u de uitdagingen waarmee Strobel Energy Group werd geconfronteerd en hoe ze met het overstappen naar Splashtop deze uitdagingen gemakkelijk hebben kunnen overwinnen.

Over de casus

Met een IT-infrastructuur bestaande uit meerdere virtuele servers, honderden computers en een personeelsbestand verspreid over meerdere landen zijn de eisen voor het IT-team van Strobel Energy Group hoog. Nadat ze LogMeIn Central hadden gebruikt en hun prijs steeds weer werd verhoogd, besloot Strobel Energy Group Splashtop eens te proberen.

Splashtop Remote Support bleek te voldoen aan de hoge eisen die Strobel Energy Group stelt. Bovendien verlaagde de overstap naar Splashtop de kosten voor ondersteuning op afstand van Strobel Energy Group met meer dan 80 procent (vergeleken met de prijzen van LogMeIn Central), en kregen ze toegang tot meer dan het dubbele van het aantal apparaten dat ze oorspronkelijk met LogMeIn konden ondersteunen.

Je kunt de casus hieronder lezen en downloaden:

Splashtop - Praktijkvoorbeeld Strobel Energy Group

Ontdek waarom duizenden anderen al op Splashtop zijn overgestapt

Het verhaal van Strobel Energy Group is niets nieuws. Bij het vergelijken van LogMeIn Central met Splashtop Remote Support, lijdt het geen twijfel dat Splashtop alle tools en functies biedt die u nodig hebt en voor een veel betere prijs (waardoor Splashtop het beste LogMeIn Central-alternatiefis). Ervaar zelf Splashtop Remote Support en start vandaag nog uw gratis proefperiode.

