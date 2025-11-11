Hoe Strobel Energy Group redde door LogMeIn Central te dumpen

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Strobel Energy Group facility at night

Hoe Strobel Energy Group geld bespaarde door LogMeIn Central te dumpen

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Strobel Energy Group, een van de toonaangevende midstream EPC-bedrijven in de VS, is onlangs overgestapt van LogMeIn Central naar Splashtop Remote Support. De resultaten zijn binnen en de overstap heeft op meerdere niveaus een positief effect gehad.

In deze casestudy ontdekt u de uitdagingen waarmee Strobel Energy Group werd geconfronteerd en hoe ze met het overstappen naar Splashtop deze uitdagingen gemakkelijk hebben kunnen overwinnen.

Over de casus

Met een IT-infrastructuur bestaande uit meerdere virtuele servers, honderden computers en een personeelsbestand verspreid over meerdere landen zijn de eisen voor het IT-team van Strobel Energy Group hoog. Nadat ze LogMeIn Central hadden gebruikt en hun prijs steeds weer werd verhoogd, besloot Strobel Energy Group Splashtop eens te proberen.

Splashtop Remote Support bleek te voldoen aan de hoge eisen die Strobel Energy Group stelt. Bovendien verlaagde de overstap naar Splashtop de remote supportkosten van Strobel Energy Group met meer dan 80 procent (vergeleken met de prijzen van LogMeIn Central), en kregen ze toegang tot meer dan twee keer zoveel apparaten als ze oorspronkelijk met LogMeIn konden ondersteunen.

Je kunt de casus hieronder lezen en downloaden:

A case study document for Splashtop featuring Strobel Energy Group, with a blue and white color scheme, company logos, a summary sidebar, and a photo of an industrial facility at night.

Splashtop - Praktijkvoorbeeld Strobel Energy Group

Ontdek waarom duizenden anderen al op Splashtop zijn overgestapt

Het verhaal van Strobel Energy Group staat niet op zichzelf. Bij het vergelijken van LogMeIn Central met Splashtop Remote Support, lijdt het geen twijfel dat Splashtop alle tools en functies biedt die u nodig heeft en voor een veel betere prijs (waardoor Splashtop het beste LogMeIn Central-alternatiefis). Ervaar zelf Splashtop Remote Support en start vandaag nog met uw gratis proefperiode.

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