LogMeIn Central Prijsverhoging & Vergelijking

LogMeIn heeft de prijs verhoogd en het prijsmodel gewijzigd voor hun LogMeIn Central-product. Dit maakt LogMeIn Central erg duur in vergelijking met Splashtop Remote Support. Bekijk de volledige Splashtop Remote Support met LogMeIn Central-prijsvergelijking om te zien hoe Splashtop u 50% of meer kan besparen.
Hoe is de prijs van LogMeIn Central veranderd?
LogMeIn heeft hun drie LogMeIn Central-pakketten (Basic, Plus en Premier) verwijderd en vervangen door een LogMeIn "Base Plan" met drie optionele add-ons die gebruikers afzonderlijk kunnen kopen. Het basisplan begint bij € 840/ jaar voor 25 computers.
Bij het vergelijken van functies bevat het nieuwe Basisplan de functies die in de oude LogMeIn Central Basic en Plus pakketten te vinden zijn. Dit betekent dat dit nieuwe model de prijs verhoogt voor klanten die het oude Basic pakket zouden hebben gekocht.
De functies in het voormalige LogMeIn Central Premier-pakket zijn onderverdeeld in drie afzonderlijke add-ons die klanten afzonderlijk moeten kopen. Elk pakket begint bij € 468/ jaar of € 480/ jaar voor 25 computers met hogere add-on-prijzen voor hogere computertellingen. Dit zou een aanzienlijke prijsverhoging zijn voor iemand die alle functies van het oude LogMeIn Central Premier-pakket wil hebben.
Kostenvergelijking van LogMeIn Central versus Splashtop Remote Support
Bij het vergelijken van opties met dezelfde functies, bespaart Splashtop Remote Support u ergens tussen de 50% en meer dan 80% in vergelijking met LogMeIn Central. In de meeste gevallen betekent dit dat u duizenden Euro's per jaar bespaart als u Splashtop kiest in plaats van LogMeIn.
En dan hebben we het nog niet eens over Splashtop Remote Support, dat hoogwaardige remote access biedt met constant snelle verbindingen en dat voortdurend wordt beoordeeld als een van de beste remote supporttools.
Bekijk onze vergelijking over waarom Splashtop het beste LogMeIn Central-alternatiefis.
Als je dezelfde topfuncties wilt in het LogMeIn Central Basisplan
Met Splashtop Remote Support krijg je dezelfde topfuncties als in het Basisplan, waaronder bestandsoverdracht, chatten, printen op afstand, ontwaken op afstand, herstarten op afstand, gebruikersbeheer, groeperen, multi-tot-multimonitor en meer. Je bespaart echter tot meer dan 40% als je Splashtop kiest boven LogMeIn Central.
Net als LogMeIn Central is Splashtop Remote Support geprijsd op het aantal computers waartoe u toegang moet hebben. Bekijk de onderstaande tabel om te zien wat uw prijs zou zijn met Splashtop als u dezelfde topfuncties wilde hebben die u in het LogMeIn Central Base Plan zou vinden:
Zoals u kunt zien, maakt het niet uit hoeveel computers u moet ondersteunen; u bespaart hoe dan ook door Splashtop te gebruiken in plaats van LogMeIn. U kunt Splashtop Remote Support nu uitproberen met een gratis proefperiode.
Splashtop Remote Support: IT-werk vereenvoudigen voor MSP's en IT-teams
Splashtop Remote Support is de perfecte oplossing voor MSP's en IT-professionals die onbeheerde toegang nodig hebben tot de computers van hun klanten voor onderhoud en support. Het wordt geleverd met de belangrijkste functies die nodig zijn in een remote supporttool en bevat extra tools voor gebruikers- en computerbeheer.
Hoe Splashtop Remote Support hoge waarde levert tegen lagere kosten
We hebben een hardwerkend team dat ernaar streeft om de beste toegangop afstand en ondersteuning op afstand oplossingen te creëren tegen een eerlijke prijs voor klanten. Onze oplossingen kosten minder omdat we minder uitgeven aan marketing en vertrouwen op onze tevreden klanten om te helpen het woord te verspreiden. Bedankt voor uw steun.