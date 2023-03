LogMeIn Central Prijsverhoging & Vergelijking

LogMeIn heeft de prijs verhoogd en het prijsmodel gewijzigd voor hun LogMeIn Central-product. Dit nieuwe model zal elke LogMeIn Central erg duur maken in vergelijking met Splashtop Remote Support. Bekijk onze volledige Splashtop Remote Support versus LogMeIn Central prijsvergelijking om te zien hoe Splashtop u 50% of meer kan besparen.

Hoe zijn de prijzen van LogMeIn Central veranderd?

LogMeIn heeft hun drie LogMeIn Central-pakketten (Basic, Plus en Premier) verwijderd en vervangen door een LogMeIn "Base Plan" met drie optionele add-ons die gebruikers afzonderlijk kunnen kopen. Het basisplan begint bij €840 / jaar voor 25 computers.

Bij het vergelijken van functies bevat het nieuwe Basisplan de functies die in de oude LogMeIn Central Basic en Plus pakketten te vinden zijn. Dit betekent dat dit nieuwe model de prijs verhoogt voor klanten die het oude Basic pakket zouden hebben gekocht.

De functies in het voormalige LogMeIn Central Premier-pakket zijn onderverdeeld in drie afzonderlijke add-ons die klanten afzonderlijk moeten kopen. Elk pakket begint bij €468 / jaar of €480 / jaar voor 25 computers met hogere add-on-prijzen voor hogere computertellingen. Dit zou een aanzienlijke prijsverhoging zijn voor iemand die alle functies van het oude LogMeIn Central Premier-pakket wil hebben.

Kostenvergelijking van LogMeIn Central versus Splashtop Remote Support

Om nog maar te zwijgen, Splashtop Remote Support biedt hoogwaardige externe toegang met consistent snelle verbindingen en wordt constant beoordeeld als een van de beste hulpmiddelen voor externe ondersteuning.

Bekijk de volledige lijst met topfuncties die worden aangeboden in LogMeIn Central in vergelijking met Splashtop Remote Support en vergelijk de prijzen hier.

Als je dezelfde topfuncties wilt in het LogMeIn Central Basisplan

Met Splashtop Remote Support krijg je dezelfde topfuncties als in het Basisplan, waaronder bestandsoverdracht, chatten, printen op afstand, ontwaken op afstand, herstarten op afstand, gebruikersbeheer, groeperen, multi-tot-multimonitor en meer. Je bespaart echter tot meer dan 40% als je Splashtop kiest boven LogMeIn Central.

Net als LogMeIn Central is Splashtop Remote Support geprijsd op het aantal computers waartoe u toegang moet hebben. Bekijk de onderstaande tabel om te zien wat uw prijs zou zijn met Splashtop als u dezelfde topfuncties wilde hebben die u in het LogMeIn Central Base Plan zou vinden:

Zoals u kunt zien, maakt het niet uit hoeveel computers u moet ondersteunen; u bespaart hoe dan ook door Splashtop te gebruiken in plaats van LogMeIn. U kunt Splashtop Remote Support nu uitproberen met een gratis proefperiode.

Als je ook de topfuncties in de add-ons voor LogMeIn Central wilt hebben

Als u een oplossing voor remote support nodig hebt die ook de beste bewakings- en beheerfuncties van de LogMeIn Central-add-ons bevat, dan is Splashtop Remote Support Premium nog steeds het beste alternatief voor u. Splashtop Remote Support Premium bevat alle topfuncties die te vinden zijn in het LogMeIn Central Base Plan, en omvat Windows-updates, configureerbare waarschuwingen/acties, remote command, event logs en systeem inventarisatie.

Om diezelfde extra mogelijkheden met LogMeIn te krijgen, zou je alle drie de beschikbare add-ons moeten aanschaffen. Om te zien hoeveel dat je zou kosten in vergelijking met Splashtop, bekijk je onderstaande tabel:

Ook hier bespaar je tot 80% door Splashtop boven LogMeIn te kiezen, waardoor je mogelijk duizenden dollars per jaar bespaart. Wil je Splashtop Remote Support Premium eens uitproberen? Dat kan door nu je gratis proefperiode te beginnen. Er zijn geen creditcards of verplichtingen nodig.

Over Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support is de perfecte oplossing voor MSP's en IT-professionals die zonder toezicht toegang tot de computers van hun klanten nodig hebben voor onderhoud en ondersteuning. Het wordt geleverd met de belangrijkste functies die nodig zijn in een hulpprogramma voor ondersteuning op afstand en bevat extra tools voor gebruikers- en computerbeheer.

Waarom zijn de prijzen van Splashtop Remote Support zo laag?

We hebben een hardwerkend team dat ernaar streeft om de beste toegangop afstand en ondersteuning op afstand oplossingen te creëren tegen een eerlijke prijs voor klanten. Onze oplossingen kosten minder omdat we minder uitgeven aan marketing en vertrouwen op onze tevreden klanten om te helpen het woord te verspreiden. Bedankt voor uw steun.

